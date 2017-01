Luxus, dynamika či vyzývavé koncepty. Výber toho najzaujímavejšieho, čo prináša tohtoročný autosalón v Detroite

Prvý veľký tohtoročný autosalón otvoril svoje brány. Najmä po plejáde posledných noviniek asi nikoho neprekvapí, že ide o veľtrh v Detroite, teda udalosť North American International Auto Show, ktorú si automobilová verejnosť spája so skratkou NAIAS. Pre rok 2017 je ako tradične v pláne množstvo noviniek, pričom prvé z nich, predovšetkým tie pre americký kontinent, spoznávame v týchto dňoch. Od 8. až po 22. januára sa totiž väčšinová pozornosť sústredí za oceán, kde vystavujú svoje najnovšie modely prakticky všetky značky (s výnimkou pár nezúčastnených). Tie najhlavnejšie sme vám samozrejme predstavili už v uplynulých dňoch a mesiacoch, keďže na svetlo sveta vyšli ešte pred autosalónom. Až do posledného dňa však niektoré automobilky svoje novinky tajili a tak sa s nimi prvýkrát zoznamujeme až pod žiarami reflektorov. Je jasné, že pre nás Európanov nebude nikdy Detroit až taký prelomový, aj napriek tomu sa tam vystavuje nespočetné množstvo vozidiel, ktoré uvidíme aj na našom trhu, respektíve cestách. Väčšinu z nich nájdete aj nižšie, v našom úzkom výbere ale nechýba ani hŕstka pozoruhodných konceptov. Takže, usaďte sa, a pozrite si náš výber tých najzaujímavejších noviniek z Detroitu.

Audi SQ5

Niet pochýb o tom, že v stánku Audi najviac rezonuje koncept Q8-čky (tej sme sa venovali osobitne), veľkú pozornosť na seba ale strháva nová generácia Q5-ky, ktorá chce byť opäť po vzore predchodcu celosvetovo najpredávanejším SUV vo svojej triede. Okrem bežných verzií za veľkou mlákou spoznávame už aj vrcholný model SQ5, zaujímavosťou ale je, že na rozdiel od predošlej generácie predávanej v Európe, teraz už slúži na pohon turbo preplňovaný agregát 3.0 TFSI. Ten bol koniec koncov pre Američanov dostupný (na rozdiel od nás) dostupný vždy, miesto turbodúchadla však motor dopoval kompresor. Čo je trochu nezvyk, medzigeneračne nedošlo k navýšeniu výkonu ani zlepšeniu rýchlostných parametrov - 260 kW / 354 koní a 500 N.m, pričom zrýchlenie trvá 5,2 sekundy a maixmálka je 250 km/h. Do ponuky sa ale začlenil príplatkový športový vzduchový podvozok či zadný diferenciál.

BMW radu 5

Pre Mníchovčanov bude rok 2017 rokom radu 5, preto nečudu, že špeciálna pozornosť je venovaná tejto novinke aj za veľkou mlákou. Tam sa ukazuje predovšetkým (zatiaľ) vrcholná verzia M550i xDrive s 4,4-litrovou V8-čkou, ktorá ponúkne so štartovacou cenou 82 700 € až 340 kW / 462 koní, 650 N.m, pričom na stovku vystrelí už za 4 sekundy. Tým pádom je toto "poloM-ko" o 0,3 sekundy rýchlejšie ako terajšia M5-ka generácie F10. Ešte predtým, ako ale príde toto vyhotovenie na trh (marec), si februárová ponuka musí "vystačiť" s verziami 530i, 540i, 520d a 530d, mesiac na to ale okrem oného vrcholu príde aj model 520d EfficientDynamics Edition (2.0 R4, 190 koní) a 530e iPerformance (2.0 R4 + elektromotor, 252 koní). Viac sa o novej päťke dozviete tu. V Detroite kradne pohľady prítomným aj luxusná vlajková loď, teda rad 7, ktorý sa vystavuje aj v špičkovej 600-koňovej verzii M760Li.

Infiniti QX50

Infiniti posledné obdobie akoby trochu vypustilo, teda minimálne čo sa európskeho trhu týka, dokonca ani model QX30 tento úpadok veľmi nezachráni(l), skôr naopak. Iskrou nádeje je ale úplne nová generácia stredne veľkého SUV, ktoré sa nám práve ukazuje na americkom autosalóne. Momentálne sa síce stále hovorí o koncepte, to, čo ale vidíte je do väčšinovej miery zhodou s tým, čo bude schádzať z výrobnej linky. Skutočne výstredný, pútavý a vydarený dizajn schováva revolučnú podvozkovú architektúru, keďže po novom sa z prioritne zadnej poháňanej nápravy presunie sila na tú prednú, pričom pochopiteľne nebude opätovne chýbať ani pohon všetkých štyroch kolies. O samotný pohon sa bude starať novo-vyvinutý dvojlitrový štvorvalec s výkonom 200 kW / 272 koní a 390 N.m. Paleta agregátov sa časom určite rozšíri, spomenúť však treba aj systém ProPilot, čiže technológia zabezpečujúca polo-autonómne riadenie. Infiniti držíme palce, QX50-ka vyzerá veľmi nádejne!

Kia Stinger GT

Veľmi veľké a rozhodne milé prekvapenie spôsobila Kia, keď konečne ukázala v plnej kráse očakávaný model GT. V skutočnosti ide o vrcholnú verziu novinky Stinger, pod kapotou ktorej nájdeme dvakrát preplňovaný 3,3-litrový šesťvalec s výkonom až 272 kW / 370 koní a 510 N.m! Aby toho nebolo málo, poháňané sú výhradne zadné kolesá a to prostredníctvom 8-stupňovej automatickej prevodovky. Stinger GT zrýchli na stovku len za 5,1 sekundy a maximálnu rýchlosť má až 270 km/h. Kórejský sedan pripomínajúci trochu vozidlá karosérie kupé púta okrem týchto parametrov pozornosť svojimi mimoriadne príťažlivými tvarmi. Posledný otáznik ostáva zatiaľ visieť nad cenou, už čoskoro nám ju ale Kórejci určite priblížia. Viac sa o novinke dozvieš v našom podrobnom článku tu.

Lexus LS

Je zvykom, že Japonci sa nechajú neraz pri estetickom návrhu ich vozidiel pekne uniesť a ani v prípade luxusného Lexusu tomu nie je inak. Úplne nová generácia, ktorá mimochodom prichádza presne po jedenástich rokoch, toto nepísané pravidlo len a len potvrdzuje. Prvé fotografie sú toho jasným dôkazom, navyše, Lexus prekvapuje aj technikou. Veľmi vyzývavý a zároveň športový exteriér ukrýva mimoriadne luxusný interiér, kde dominujú tie najkvalitnejšie materiály a množstvo technologických noviniek. Ako prvé padne do očí obrovský stredový displej s uhlopriečkou 12,3", obrazovku ale evidujeme aj pred vodičom a dokonca aj spolujazdcom. Množstvo detailov sa nesie v značne netypickom vyhotovení, už na prvý pohľad je ale jasné, že ide o vozidlo toho najluxusnejšieho segmentu. Pod jeho kapotou inak nájdeme úplne nový 3,5-litrový šesťvalec s dvojicou turbodúchadiel a výkonom 310 kW / 415 koní, respektíve 600 N.m. Za zmienku však stojí najmä skutočnosť, že agregát spolupracuje s až 10-stupňovou automatickou prevodovkou. Poháňané môžu byť všetky, alebo len zadné kolesá, pričom 5235 milimetrov dlhý kolos (s medzigeneračným úbytkom hmotnosti až 90 kg) dokáže zrýchliť na 100 km/h už za 4,5 sekundy.

Mercedes-Benz Triedy E Coupé

Zo Stuttgartu sa v americkom výstavisku ukazujú hlavne čerstvo modernizované modely GLA a GT, zabudnúť ale netreba na najdôležitejší prírastok značky s trojcípou hviezdou v znaku tohto roka. Reč je o novučičkej triede E v karosárskom vyhotovení kupé, ktoré sme síce spoznali ešte minulý rok, až v týchto dňoch si ale odkrúca svoju autosalónovu premiéru. Podstatou je najmä zadná časť so značne elegantnejšími tvarmi a koncovými svetlami, ktoré ponúkajú opäť odlišnú grafiku vďaka nádhernému trblietavému efektu stardust. Interiér je do väčšinovej miery zhodný s klasickým sedanom a kombi, podstatou odlišnosťou však sú výduchy ventilácie so značne športovejším a štýlovejším vyhotovením. Pokiaľ ide o motorizácie, v úvode predaja bude k dispozícii výhradne štvorica verzií, z toho len jedna naftová - E 220d, E 200, E 300 a E 400 4Matic. Podrobnosti nájdete v našom komplexnom článku tu.

Nissan Vmotion 2.0

Pre Európu je veľkou novinkou nedávno predstavená nová generácia modelu Micra, v Amerike by ste ale s tak malým vozidlom veľa vody nenamútili. Pochopiteľne, v stánku Nissanu v Detroite tak dominujú najmä full size pick-upy a veľké sedany, do oka ale padne hlavne futuristický koncept Vmotion 2.0. Japonská automobilka chce jeho prítomnosťou poukázať na nové dizajnové smerovanie, ale aj predviesť systémy na palube. Ostré hrany a prepracovaný dizajn v duchu americkej kultúry posledných rokov naznačuje možno aj to, ako by mohla vyzerať nová Maxima. Tá bola síce len nedávno modernizovaná, automobilový priemysel sa ale nezastaviteľne hrnie dopredu, preto je len otázkou času, kedy takto dynamické tvary uvidíme na nejakom sériovom produkte pre zámorský trh, napríklad v podaní Altimy. 4,86-metrová štúdia bola odhalená bez akýchkoľvek informácií o pohone, vieme však, že technologicky značne napreduje - polo-autonómny systém ProPilot prichádza vo svojej najnovšej generácii, ktorý ma zaručiť jazdu bez zásahov vodiča nielen na diaľniciach, ale už aj v meste. Technológia funguje na základe komunikácie s ostatnými vozidlami v premávke, ako to ale vyzerá v realite, zatiaľ Nissan neukázal.

Porsche 911 Carrera GTS

V závere roka 2015 automobilový svet obletela informácia o tom, že už aj Porsche značne pristupuje, respektíve je nútene pristúpiť na downsizing. Dôsledkom toho bol facelift 911-ky a príchod menšieho, no preplňovaného agregátu. V Detroite sa dozvedáme, že obdobný osud neminie ani športovú verziu GTS, ktorej 3,8-čku nahradí nový trojlitrový plochý šesťvalec s dvojicou turboduchadiel. Pochopiteľne, vďaka nim jeho výkon poskočil už na úroveň 331 kW / 450 koní a 550 N.m, ďalší model Porsche ale prišiel o atmosférický agregát. Teda, aby sme boli presnejší, v pravom slova zmysle sa jedná o verzie Carrera GTS, Carrera GTS Cabriolet, Carrera 4 GTS, Carrera 4 GTS Cabriolet a Targa 4 GTS, čím je strata o to väčšia. V konečnom dôsledku sa ale jazdná dynamika zlepšila (3,6 sekundy na sto, maximálka 312 km/h), no a v neposlednom rade tu máme aj nižšiu papierovú spotrebu - v priemere 8,3 l/100 km. Estetické zmeny sú už tradične len v detailoch.

Volkswagen Tiguan "Allspace"

Volkswagen sa už dlhšie netají tým, že skôr či neskôr prinesie na trh mimoriadne obľúbený Tiguan aj vo verzii s predĺženým rázvorom a dodatkom Allspace. Dodnes sa tak ešte nestalo, avšak práve v Detroite sa stiahla plachta pod stredne veľkým SUV s natiahnutým rázvorom o 220 milimetrov na 4,7 metra. K odhaleniu vyhotovenia Allspace však v pravom slova zmysle nedošlo. Áno, to, na čo sa pozeráte je v zásade dlhší Tiguan, ktorý sa očakáva aj v Európe, pre americký trh je ale táto verzia jediná dostupná, inými slovami, nejde o nič naviac, ale štandard v ponuke. Pod jednoduchým názvom Tiguan dostanete automaticky tri rady sedadiel, čiže 7-miestny variant. Okrem samotného predĺženia badať aj niekoľko dizajnových odlišností - mohutnejší C-stĺpik či napríklad iný displej multimediálneho systému. Rázvor kolies je v tomto prípade presne identický so Škodou Kodiaq (v USA sa nepredáva), vďaka čomu sa do interiéru nasťahoval nielen tretí rad sedadiel, ale rovnako sa tak zväčšil batožinový priestor o 57 %. Pre americký trh bude k dispozícii výhradne agregát 2.0 TSI s výkonom 137 kW / 186 koní a 300 N.m spárovaný s 8-stupňovou prevodovkou. Pohon 4Motion bude v ponuke za príplatok. Európsku verziu predĺženého Tiguana pod očakávaným dodatkom Allspace spoznáme na autosalóne v Ženeve.