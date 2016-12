Ako je možné, aby bol medzi susediacimi ostrovmi časový rozdiel až 21 hodín? Toto sú tie najprekvapujúcejšie geografické zaujímavosti zo sveta

Naša planéta Zem je nespochybniteľne mimoriadne fascinujúcou témou na diskusie. Skrýva množstvo tajomstiev a divov, ktoré nás jednoducho nikdy neprestane baviť objavovať. Desiatku takých tu máme aj dnes a vôbec sa nemusíš báť, že by si o nich vedel zo školy, tam ťa podobne úžasné fakty rozhodne nenaučili. Ohurujúca Zem nás skrátka dokáže dokola prekvapovať, a tak máš aj práve teraz skvelú príležitosť dozvedieť sa niečo nové.

Jeden z budúcnosti, druhý z minulosti

Diomédové ostrovy sú súostrovím v Tichom oceáne. Skladá sa síce len z dvoch ostrovov, Malého Dioméda a Veľkého Dioméda, každý z nich však patrí inej krajine (Malý USA a Veľký Rusku). Spolu vytvárajú miesto, kde sa USA s Ruskom približujú najviac - ostrovy sú od seba vzdialené len 3,8 kilometra. Čo je však najzaujímavejšie, v prielive medzi nimi sa nacháda medzinárodná dátumová hranica, vďaka čomu je medzi nimi časový rozdiel až 24 hodín. Aj preto je Veľký Dioméd prezývaný Ostrovom zajtrajška, kým ten Malý Dioméd Ostrovom včerajška.

Tisíc odtieňov červenej

Pozeráš sa na planinu Chamarel, očarujúce miesto na ostrove Maurícius. Je známe po celom svete, a to vďaka svojej sedemfarebnej zemi. Tú tvoria stuhnuté pieskové duny, ktoré vznikli ochladzovaním sopečných produktov. Aj napriek náročnému procesu si však materiál zachoval svoju kryštalickú podstatu - keď padne rosa a piesok zvlhčí, odrazy slnka vytvoria nádherné farebné divadlo.

Raňajky či večera?

Rusko je tou najväčšou krajinou na svete. Jej veľkosť však ovplyvňuje aj to, aký je na jej území čas. Obrovský štát sa tiahne až cez jedenásť časových pásiem, a to od UTC +2:00 až po UTC +12:00. Každý deň sa tak deje, že kým sa jedna strana ponáhľa s raňajkami o siedmej ráno, druhá už o šiestej večer umýva riady po večeri.

Väčšina sladkej vody je zmrznutá

Ľadovce zaberajú až pätnásť miliónov kilometrov štvorcových povrchu Zeme, čo je asi 10 % povrchu planéty, ktorý sa nachádza nad morom. Týchto pätnásť miliónov v sebe skrýva až 75 % sladkej vody na Zemi. S fascinujúcimi číslami však ešte nekončíme, zo zvyšnej štvrtiny nezmrznutej vody je až pätina schovaná v ruskom jazere Bajkal, ktoré má rozlohu neuveriteľných vyše 31 000 kilometrov štvorcových. Ak by sa všetky ľadovce roztopili, more by stúplo asi o 70 metrov.

Jazero zemetrasení

V rokoch 1811 a 1812 zasiahli okolie mesta New Madrid v Missouri tri ničivé zemetrasenia. To posledné malo magnitúdu takmer 8 a presunulo vodu z nedaľekej rieky (no už v inom štáte) do trhliny, kde sa vytvorilo jazero. Reelfoot Lake nedaľeko mesta Tiptonville v Tennessee je tam dodnes. Mimochodom, počas tretieho zemetrasenia sa stal zaujímavý úkaz, kde v rieke tiekla spodná časť vody tak ako mala, no vrch spolu s vlnami opačným smerom. Na niekoľko hodín sa tak zdalo, že rieka tečie smerom k prameňu.

V strede ničoho

Stalo sa ti už niekedy, že ťa svet už brutálne štval a chcel si utiecť ďaleko od všetkých, ba až na koniec sveta? Nuž, skončil by si na takzvanom bode Nemo alebo jednom z pólov nedostupnosti, miest, ktoré sú chápané ako teoreticky najťažšie dosiahnuteľné v nejakej kategórii. Bod Nemo sa nachádza v južnej časti Tichého oceánu, 2688 kilometrov od najbližšej pevniny. Je to teoreticky najopustenejším miestom na svete, najvzdialenejšie od akejkoľvek pevniny.

Hory sa zväčšujú, no i zmenšujú

Je známym faktom, že sa Himaláje neustále zväčšujú. Nejde síce o nejaké bleskové tempo, no pár milimetrov za rok pribudne. Všetko je to kvôli zrážaniu indickej a euroázijskej litosférickej dosky, ktorých okraje stúpajú vyššie a vyššie, kedže sa k sebe približujú. Nie každé pohorie však zažíva takýto proces - Apalačské vrchy, ktoré boli svojho času vysoké ako tie Skalnaté, sa postupne zmenšujú. A to eróziou - veľmi časté dažde stierajú mäkký povrch z hôr.

Nekonečný plot

Chovatelia oviec v Austrálii kedysi veľmi trpeli na útoky psov dingo. V tej dobe im však nenapadlo nič lepšie, ako nahnať čo najviac takýchto zvierat na jednu stranu Austrálie a tú v rokoch 1880 až 1885 prehradiť od druhej strany 5600 kilometrov dlhým plotom. Plot tam však stojí dodnes a stará sa oňho 23-členný tím, ktorý po dvojiciach raz za týždeň vždy skontroluje svojich 300 kilometrov.

Nezmerný oceán

Najväčší oceán sveta, Tichý oceán, je veľký vyše 165 miliónov kilometrov štvorcových. Leží medzi Amerikami na východe a Austráliou a Áziou na východe a na niektorých miestach je až natoľko rozmerný, že ak by si sa na špecifickom bode rozhodol potopiť, nejak sa dostať cez žeravé jadro Zeme a vyjsť presne na opačnej strane, stále by si vyšiel v Tichom oceáne. Anglické slovo na niečo podobné je antipode, alebo miesto presne na opačnej strane zemegule.

Vlastné počasie i vegetácia

Ázijské jaskyne Er Wang Dong (v Číne) a Hang Song Doong (na hranici Laosu a Thajska) sú tak obrovské, že v nich existuje vlastný vegetačný systém, do ktorého spadajú aj endemity, a tiež majú počasie oddelené od povrchu Zeme. To znamená, že aj keď môže byť hore slnečno, v jaskyni hlbokej 441 metrov sa môžu pozbiehať mraky a aj zapršať. V druhej z menovaných jaskýň dokonca aj pramení rieka.