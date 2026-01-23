Dlhé večery pri seriáloch nemusia byť len nevinným relaxom.
Výskumníci z Huangshan University v Číne analyzovali údaje dospelých ľudí, ktorí denne sledovali televíziu aspoň 3,5 hodiny. Ako sa ukázalo, viac než 60 percent z nich spĺňalo kritériá závislosti, ako sú napríklad rastúci čas pri obrazovke či negatívny vplyv na prácu a vzťahy.
Práve v tejto skupine sa výrazne častejšie objavoval aj pocit osamelosti. Zaujímavé však je, že u intenzívnych divákov bez známok závislosti na sledovaní televízie sa tento vzťah nepotvrdil, čo naznačuje, že problémom nie je samotné sledovanie, ale jeho dôvody.
Štúdia zverejnená v odbornom časopise PLOS One ukázala, že osamelí ľudia sa k seriálom často uchyľujú ako k úniku od negatívnych emócií alebo k zdroju psychickej útechy. Binge-watching tak môže slúžiť ako náhrada sociálneho kontaktu.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie trápi osamelosť približne 16 percent svetovej populácie a je spájaná so zvýšeným rizikom depresie, úzkosti či srdcových ochorení. Autori však upozorňujú, že výskum nepreukazuje priamu príčinu a nezohľadňuje iné formy digitálneho obsahu.
Výsledky napriek tomu naznačujú, že extrémne sledovanie seriálov môže byť signálom hlbšieho problému a že riešením nemusí byť menej dielov, ale viac skutočných vzťahov.