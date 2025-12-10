Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti 666.
dnes 10. decembra 2025 o 20:30
Čas čítania 1:33
Sponzorovaný obsah

Luca Brassi v novom videu odpálil auto a spustil tým nový projekt 666. Toto je všetko, čo (zatiaľ) vieme

Luca Brassi v novom videu odpálil auto a spustil tým nový projekt 666. Toto je všetko, čo (zatiaľ) vieme
Zdroj: Krea Production
Tiež teasuje, že v júni sa máš na čo tešiť.

Raper Luca Brassi chce zviesť internet do chaosu. V tajomnom videu kradne auto, zapáli ho a povie jedinú vetu: „Démoni sú len anjeli, čo padli z neba.“ S tým sa objaví aj nový merch s logom 666, a hoci nikto zatiaľ nevie, čo za tým stojí, všetko naznačuje, že ide o oveľa viac než len oblečenie. A práve týmto videom spustil aj SixSixSix – Ritual of Chaos.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa @sixsixsix.sk

Merch, čo hovorí viac a prináša aj nový GEN Z trend

Súčasťou kolekcie je aj longsleeve, ktorý aktuálne valcuje svetový streetwear. Nosia ho Travis Scott, Billie Eilish, Bad Bunny či A$AP Rocky – proste všetci, ktorí udávajú vibe generácie. Luca Brassi ho teraz prináša vo vlastnej, temnej verzii 666. Oversize strih, tvrdá energia a presne ten typ kúska, ktorý dá na prvý pohľad najavo, že si main character a nie NPC (pozn.  NPC = človek bez vlastnej identity). Dodáva, že 5. a 6. júna 2026 sa máš na čo tešiť.

Krea Production Krea Production Krea Production Krea Production
Zobraziť galériu
(13)

„Nadišiel čas postaviť sa vlastným démonom. Nie ich vysťahovať, ale očistiť ich a prijať ako súčasť nás. Myšlienka ‚Démoni sú len anjeli, čo padli z nebies‘ sa objavuje v starých mýtoch, legendách aj európskom folklóre. Nie je to moderný výmysel, ale prastarý symbol, ktorý vracia silu tým, čo si prešli pádom. Hovorí o tom, že každý z nás nosí v sebe svetlo, aj keď spraví chyby alebo žije v chaose,“ vysvetľuje hlavnú pointu celého projektu, ktorý sa bude postupne do daného dátumu rozbaľovať Jana Frankovič, kreatívna riaditeľka KREA Production.

Dodáva: „Spoločnosť nás niekedy odpíše, no my stále máme vlastné krídla. Preto sme si túto myšlienku osvojili ako manifest projektu 666. Lebo toto aktuálne zažíva aj naša generácia Z – pády nie sú hanbou, sú súčasťou toho, kým sme. Oprášili sme starý symbol, sfúkli z neho šedý prach ega a nechali ho odraziť sa na našom merchi. Je to kód pre tých, ktorí sa neboja priznať svoju temnú stránku a vstávať tvrdší.”

Celý spot však hovorí, že toto je iba začiatok. Luca v teaseroch nenápadne naznačuje, aby ľudia zakrúžkovali dátum: 5.– 6. 6. 2026. A aby merch brali vážne. Pretože niektoré dvere sa otvoria len tým, ktorí ho budú mať.

Merch obsahuje:

  • oversized tričká
  • ťažké mikiny
  • longsleeves trendy
  • balaklavy a ďalšie doplnky
Všetko v temnom dizajne, s dôrazom na kvalitu a signature vizuál 666. Limitované kusy sú dostupné výhradne online na SixSixSix – Ritual of Chaos.
zisti viac
HUDBA
