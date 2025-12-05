Značka Xiaomi má vianočný výpredaj. Ušetri na smartfónoch, vysávačoch, TV či elektronickej kolobežke

Určite si niečo vyberieš.
Na najkrajšie obdobie roka prináša obrovské zľavy na všetky svoje cool gadgety. Môžeš tak ušetriť na smartfónoch, slúchadlách, inteligentných hodinkách, kolobežkách alebo inteligentných produktoch do domácnosti.
Jednoducho Xiaomi má niečo pre každého. Či už hľadáš darček pre tech nadšenca, fitness maniaka alebo niekoho, kto miluje štýl, určite nájdeš to pravé. Urob si sviatky ešte viac špeciálne.
Ak sa ti nepodarilo stihnúť Black Friday, nezúfaj. Vianočná akcia od Xiaomi platí do 4.1.2026, takže na nákup vhodného darčeka máš celý december.
Xiaomi 15T a 15T Pro sú vlajkové lode s cenovkou vyššej strednej triedy
Modely Xiaomi 15T predstavujú výrazné vylepšenia v oblasti fotografie a špičkových technológií a sú určené pre moderných tvorcov trendov. Ponúkajú pokročilú mobilnú technológiu, vylepšené zobrazovacie technológie a elegantný, prepracovaný dizajn.
Séria Xiaomi 15T je navrhnutá pre vysokú výstupnú kvalitu obrazu a je vybavená pokročilým trojitým systémom fotoaparátov, vyvinutým v spolupráci so spoločnosťou Leica. Model Xiaomi 15T disponuje hlavným, ultraširokouhlým objektívom a teleobjektívom, zatiaľ čo Xiaomi 15T Pro má hlavný, ultraširokouhlý objektív a teleobjektív Leica 5x Pro.
Oba fotoaparáty poskytujú pôsobivé výsledky v rôznych scénach. Pre väčšiu univerzálnosť ponúkajú oba modely viacero ohniskových vzdialeností. Xiaomi 15T Pro má ohniskové vzdialenosti od 15 mm do 230 mm, zatiaľ čo Xiaomi 15T od 15 mm do 92 mm. To umožňuje používateľom zachytiť široké scény alebo detailne priblížiť objekty s vysokou presnosťou.
Xiaomi 15T Pro môžeš získať od 549 €.
Bestsellery stredenej triedy – REDMI Note 14
Séria REDMI Note 14 obsahuje päť zariadení, ktoré posúvajú smartfóny REDMI na ďalšiu úroveň. V tohtoročnej akcii Black Friday určite neprehliadni základný model REDMI Note 14, ktorý prináša vynikajúci pomer ceny a kvality. Taktiež sa zameraj na najlepší model série REDMI Note 14 Pro+ 5G, ktorý je vybavený vlajkovými funkciami a prináša špičkový užívateľský zážitok pre široké publikum.
Hlavný dôraz pri vývoji série REDMI Note 14 sa kládol na vylepšenie fotoaparátov, ktoré teraz prinášajú zážitok porovnateľný s vlajkovými loďami. Najvyšší model REDMI Note 14 Pro+ 5G je vybavený výkonným 200Mpx fotoaparátom s AI a optickou stabilizáciou obrazu (OIS), čo ti umožňuje zachytiť neuveriteľné detaily. Pokročilé možnosti priblíženia ti ponúkajú skutočnú všestrannosť. Na výber máš 4-násobné optické priblíženie a až 30-násobný digitálny zoom.
REDMI Pad 2 Pro – prémiové mulitmédiá na cestách
REDMI Pad 2 Pro prináša revolúciu v multimediálnych zážitkoch s jeho 12,1-palcovým 2,5K displejom a certifikáciou Dolby Vision®, ktorá zabezpečuje realistické farby. Adaptívna obnovovacia frekvencia až 120 Hz zaručuje plynulé pohyby pri hraní hier a streamovaní.
S výkonnou štvoricou reproduktorov s Dolby Atmos® a Hi-Res Audio si užiješ bohatý zvuk, pričom batéria s kapacitou 12 000 mAh a rýchle nabíjanie 33 W zabezpečia dlhú zábavu.
Nová funkcionalita interconnectivity v rámci Xiaomi HyperOS umožňuje plynulé prepojenie s ďalšími zariadeniami, a možnosti rozšírenia pamäte až na 2 TB ti poskytnú dostatok miesta na tvoje projekty.
Smart gadgety a doplnky pre inteligentnú domácnosť
Milovníci hudby na cestách určite ocenia akciu na Xiaomi Buds 5, ktoré sú osadené 11mm reproduktormi s duálnym magnetom. V kombinácii s profesionálnym zvukovým ladením od HARMAN AudioEFX, poskytujú dokonale vyvážený zvuk a mohutné basy. 3 vstavané mikrofóny poskytnú čistý hlas aj pri hovoroch a potláčaní okolitého hluku. Vďaka rýchlemu nabíjaniu už za 10 minút získaš až 2 hodiny počúvania.
Ak hladáš novú TV, určite spozorni pri modeli Xiaomi TV S Mini so zobrazovacou technológiou miniLED. Tento televízor zamiešal kartami v prémiovom segmente, kde kraľujú tradiční výrobcovia televízorov.
Technológia miniLED ti prináša niekoľko výhod, pričom najviac z nej vyťažia filmoví nadšenci a hráči hier. QD-Mini LED panel s podsvietením s 392 nezávislými zónami sa najviac prejaví pri scénach s vysokým kontrastom – napríklad pri sledovaní nočných záberov mesta alebo vesmírnych scén.
Televízor vyniká pri spracovaní pohybu vďaka 144 Hz panelu a implementácii technológie MEMC. Samozrejmosťou je podpora filmových formátov Dolby Vison IQ a Atmos, ale aj HDR10+, Imax Enhanced a Filmmaker.
Pri robotických vysávačoch ti dávame do pozornosti dvojicu modelov. Ak chceš najviac výkonu za skvelú cenu, určite si pozri robotický vysávač Xiaomi Robot Vacuum H40. Za skvelú cenu tu dostaneš všetky dôležité vlastnosti drahších modelov. Samostatnú dokovaciu stanicu, efektívne čistenie dlhých vlasov a zvieracích chlpov, impozantný sací výkon a 180 minút vysávania na jedno nabitie.
Pokiaľ potrebuješ najviac čo ti dnešné robotické vysávače dokážu ponúknuť, určite si pozri Xiaomi Robot Vacuum X20 Max, ktorý má maximum funkcií a výkonu dnešných robotických vysávačov. Sací výkon je tu ešte zvýšený na hodnotu 8000 Pa. Pre dokonalé čistenie je k dispozícií aj inovatívne výsuvné rameno mopu, takže odteraz nebudeš musieť kontrolovať ani problematické miesta ako sú steny, okraje nábytku a nohy stola.
Milovníci rýchlych mestských presunov si prídu na svoje s kolobežkou Xiaomi Electric Scooter 5 Pro. Táto kolobežka obsahuje všetko podstatné pre moderného mestského bojovníka. Obojstranné odpruženie pre rýchle prekonávanie obrubníkov a vyvýšenín, 10-palcové pneumatiky pre lepší komfort z jazdy, 400W motor s maximálnym výkonom až 1000W a dojazd až 60 km na jedno nabitie.
Xiaomi TV S Mini s uhlopriečkou od 55“ do 75“ kúpiš už od 489,90 €.
Robotický vysávač Xiaomi Robot Vacuum H40 kúpiš už za 209,90 €.
Robotický vysávač Xiaomi Robot Vacuum X20+ kúpiš za 439,90 €.
Xiaomi Electric Scooter 5 Pro kúpiš už za 479,90 €.
