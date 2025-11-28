Nechávaš si vianočné nákupy na poslednú chvíľu? V tomto obchode vybavíš darčeky pre rodinu aj kamošov

Bez stresu a za skvelé ceny.
Kto ešte nezažil naháňanie kuriéra s balíčkom, ktorý spravidla príde vtedy, keď nie si doma? Kto ešte nezažil meškajúce zásielky z preťažených e-shopov alebo nespolupracujúci box na ich výber? Kto ešte nezažil, že obehal toľko obchodov, až po návrate domov úplne zabudol, čo a komu vlastne už kúpil a čo ešte nie?
Stav na červenú
Skús tento rok elegantný, multibrandový, nekonečne štýlový a originálny nápad. Pocit stiahnutého žalúdka z predvianočného nakupovania sa zmení na „motýle vzrušenia“ v bruchu.
HalfPrice je predajňa, do ktorej keď vojdeš, budeš ľutovať, že si si na nákup vianočných darčekov nevyhradil väčší rozpočet. Nie však preto, že by sa ti zatočila hlava z cien, ale preto, lebo sa ti toho bude toľko páčiť.
Každopádne, po jedinej návšteve predajne HalfPrice si ako Mariah zaspievaš len: „All I want for Christmas...“ a dodáš, že to už máš. Opášeš si štýlovú zásteru s Grinchom, ktorému plán ukradnúť Vianoce nevyšiel, nech sa nasrdene pozerá na to, ako pekne ti ide ničím nerušené pečenie vanilkových rožkov.
Máš zoznam? Odškrtávaj si ho v Gift Shop zóne
Hračky – značkové hračky z celého sveta? Obrovské Polly Pocket, ktoré inde nenájdeš? V HalfPrice áno. Bábiky, zberateľské figúrky, skladačky, autá, vlaky, roztomilí plyšáci aj superhrdinovia – všetci už čakajú nastúpení v predajni a tešia sa pod tvoj vianočný stromček.
Tematické darčeky – hľadáš „perfect match“ pre milovníka matche? Alebo máš kamošku, ktorá by najradšej jedla ramen, až kým s ňou nebude amen? Wellness maniaci po darčekoch túžiaci tiež nájdu v HalfPrice všetko, čo im spríjemní ich relaxačné rituály. V Gift Shop zóne sú výber tematické súpravy, ktoré sú zostavené tak dokonale, že nebudeš mať chuť nič odobrať ani pridať.
Celý svet v tvojej obývačke – zóna ponúka to najlepšie z celého sveta. Vo fantasticky zladenom chaose sa môže tvoja predvianočná výzdoba vďaka originálnemu sortimentu trblietať ako barcelonská Rambla pred Vianocami, horieť romantickým temperamentom ako talianske Amalfi alebo hladiť tvoje oči túžiace po čistých líniách hĺbavej Škandinávie – výber je len na tebe.
Zo zóny darčekov do zóny nekonečných prekvapení
Tá ťa obkolesí pri ponuke obuvi, oblečenia, športových potrieb, batožiny, ale aj hravých drobností pre tvoje domáce 4 labky. HalfPrice je jednoducho miesto, na ktorom zabudneš na predvianočný zhon a naplno sa ponoríš do lovu módnych vychytávok pre všetkých členov rodiny.
Obrovské predajne sú plné nečakaných, no o to príjemnejších prekvapení. Tovar v nich nájdeš usporiadaný podľa druhu a veľkosti, čo zjednoduší lov a bez obmedzení si budeš môcť vyskúšať v priestrannej kabínke čokoľvek, čo ti padne do oka.
Či už ťa bavia doplnky do domácnosti, hračky, batožina, obuv, drobnosti pre domácich miláčikov či netradičné delikatesy, všetko v HalfPrice nájdeš. Určite si na prieskum predajne, kde sa nakupuje OFF-PRICE aj pred Vianocami, nájdi čas, aby si preskúmal všetky neopakovateľné ponuky za ceny, ktoré ťa príjemne prekvapia.
Srdcia priaznivcov štýlového nákupného lovu si už HalfPrice získal v 8 krajinách, vrátane Rakúska, Česka, Španielska i Talianska. Na mape Slovenska si 9 predajní s týmto originálnym konceptom už tiež našlo množstvo priaznivcov. Kedy sa pridáš ty?
Príď sa presvedčiť na vlastné oči. Vybavíš darčeky a potom si môžeš už len spievať a piecť vanilkové rožky.