Najlepšie vianočné darčeky pre ženy, ktoré milujú módu. TOP 12 kúskov, ktoré potešia jej šatník

V našom zozname nájdeš darčeky pre každý rozpočet.
Máš vo svojom okolí ženu, ktorá hltá najnovšie fashion trendy a o novinkách vie skôr, než sa vôbec objavia v obchodoch? Potom chápeme, že vybrať darček, ktorý ju naozaj poteší, môže byť poriadna výzva.
Takúto ženu neohúri hocičo – chce niečo štýlové, premyslené a predovšetkým také, čo jej šatník posunie o level vyššie. A presne preto sme pripravili výber darčekov, s ktorými máš šancu trafiť sa jej do vkusu lepšie než algoritmus na TikToku.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.
Vlnená kukla (balaclava)
Tento kúsok je absolútnym must-have zimnej sezóny. Nejde len o štýlový módny doplnok, ktorý je všade okolo nás. Kukla z kvalitného materiálu akým je vlna či kašmír dokáže v zime perfektne ochrániť pred chladom a zároveň jej nositeľka stále vyzerá skvelo. Tento kúsok sa taktiež jednoducho kombinuje, takže zvládne elegantný aj ležérnejší štýl.
Klobúk z kožušiny
- 45,90 €, predtým 58,90 €
Trendom aktuálnej sezóny je jednoznačne umelá kožušina – na kabátoch, na kabelkách aj na doplnkoch. Ak žena, ktorú chceš na Vianoce potešiť, holduje tomuto trendu, s kožušinovým zimným klobúkom rozhodne nešliapneš vedľa. V ponuke sú tri farebné prevedenia, my sme do tvojho zoznamu vybrali čiernu klasiku.
Sveter zo zmesi alpaky
Kvalitný sveter, ktorý sa hodí k akémukoľvek outfitu, nesmie v dámskom šatníku rozhodne chýbať. Tento vlnený sveter perfektne zahreje aj v zimných mesiacoch a vďaka svojmu nadčasovému dizajnu sa stane univerzálnym základom každého dámskeho šatníka.
Náušnice s perlou
Šperk pod stromčekom nikdy nie je krokom vedľa. Ak poznáš vkus dámy, pre ktorú hľadáš šperk, potom bude jeho kúpa stávkou na istotu. Nás zaujali tieto minimalistické náušnice so zavesenou bielou perlou v tvare slzičky. V ponuke sú v troch farebných prevedeniach, takže záleží len na tom, akú farbu kovu obdarovaná preferuje.
Termoska STANLEY
Ak hľadáš darček, ktorý spočíva v kombinácii štýlu a funkčnosti, táto virálna termoska od Stanley je jasnou voľbou. Nielen že udrží nápoj teplý alebo studený celé hodiny, ale vďaka svojmu elegantnému dizajnu a praktickému uzáveru sa stane obľúbeným spoločníkom na cesty, do práce či na výlety. Je ideálny pre každú ženu, ktorá si cení kvalitu a štýl aj pri každodenných drobnostiach.
Kožená shopper taška
Hoci si táto kabelka vypýta o niečo viac z peňaženky, jej kvalita a využiteľnosť to bez problémov vyvážia. Nie je to trendový kúsok na pár mesiacov, ale spoľahlivá voľba, ktorá vydrží niekoľko sezón. Kožené prevedenie z nej robí ideálneho parťáka na celodenné nosenie aj do práce – pohodlne do nej uložíš menší laptop či tablet.
UGG W Tazz II
Tieto štýlové topánky buď miluješ, alebo nenávidíš. Ak žena, pre ktorú hľadáš darček, patrí k tej prvej skupine, potom je voľba jasná. UGG-y sú absolútne pohodlné, teplé a univerzálne, takže sa stanú jej obľúbeným kúskom, po ktorom bude siahať takmer denne. Cenovka je síce trošku vyššia, no my sme si istí, že tento kúsok jej urobí veľkú radosť.
Kožený opasok
- 58,99 €, predtým 73,90 €
Opäť tu máme malý kúsok, ktorý však urobí obdarovanej veľkú radosť. Minimalistický opasok z kvalitnej kože so zlatou prackou je stávka na istotu. Jediné, čo potrebuješ vedieť, je veľkosť, ktorú daná žena nosí.
Slnečné okuliare Miu Miu
Klasické a nadčasové slnečné okuliare žena využije nielen v letných, ale aj v zimných mesiacoch, keď práve vykukne slniečko. Tento model je aktuálne veľkým hitom a s veľkou pravdepodobnosťou sa na scéne udrží ešte niekoľko sezón.
Kožené rukavice
Kvalitné kožené rukavice sú kúskom, ktorý nikdy nevyjde z módy. My sme do tvojho zoznamu vybrali cenovo dostupné rukavice vyrobené zo 100% ovčej kože v trendy bordovej farbe. Dostupnú sú však v ďalších dvoch prevedeniach, a to v klasickej čiernej a hnedej farbe.
Dvojdielne pyžamo so srdiečkami
Pyžamo, but make it fashion. Táto vianočná klasika v našom vianočnom zozname rozhodne nemôže chýbať. Nás si absolútne získalo toto elegantné červené pyžamo so srdiečkami, v ktorom si dokážeme predstaviť celý deň pri vianočnom stromčeku.
Hodinky DANIEL WELLINGTON
Tieto hodinky potešia najmä ženy, ktoré preferujú klasické, nadčasové a elegantné kúsky. Dizajn nám pripomína siluetu ikonických modelov, ale za zlomok ceny. Vyrobené sú z nehrdzavejúcej ocele — spoľahlivé, štýlové a ideálne ako darček, ktorý vydrží viac než len jednu sezónu.
🎁 BONUS: Poukážka do Footshopu
Ak ťa náš výber neoslovil, staviť môžeš na darčekovú poukážku e-shopu Footshop v hodnote od 40 do 400 €. Obdarovaná si na Footshope vyberie presne to, po čom túži – od štýlových topánok, oblečenia, okuliare, šperky či niche parfémy. Poukážka je platná 6 mesiacov od zakúpenia.