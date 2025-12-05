Kategórie
dnes 5. decembra 2025 o 12:00
Čas čítania 3:16

Najlepšie vianočné darčeky pre ženy, ktoré milujú módu. TOP 12 kúskov, ktoré potešia jej šatník

Alexandra Mravíková
Alexandra Mravíková
V našom zozname nájdeš darčeky pre každý rozpočet.

Máš vo svojom okolí ženu, ktorá hltá najnovšie fashion trendy a o novinkách vie skôr, než sa vôbec objavia v obchodoch? Potom chápeme, že vybrať darček, ktorý ju naozaj poteší, môže byť poriadna výzva.

Takúto ženu neohúri hocičo – chce niečo štýlové, premyslené a predovšetkým také, čo jej šatník posunie o level vyššie. A presne preto sme pripravili výber darčekov, s ktorými máš šancu trafiť sa jej do vkusu lepšie než algoritmus na TikToku.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.

Vlnená kukla (balaclava)

Tento kúsok je absolútnym must-have zimnej sezóny. Nejde len o štýlový módny doplnok, ktorý je všade okolo nás. Kukla z kvalitného materiálu akým je vlna či kašmír dokáže v zime perfektne ochrániť pred chladom a zároveň jej nositeľka stále vyzerá skvelo. Tento kúsok sa taktiež jednoducho kombinuje, takže zvládne elegantný aj ležérnejší štýl.

Answear
Zdroj: Answear
kukla s vlnou

Klobúk z kožušiny

Trendom aktuálnej sezóny je jednoznačne umelá kožušina – na kabátoch, na kabelkách aj na doplnkoch. Ak žena, ktorú chceš na Vianoce potešiť, holduje tomuto trendu, s kožušinovým zimným klobúkom rozhodne nešliapneš vedľa. V ponuke sú tri farebné prevedenia, my sme do tvojho zoznamu vybrali čiernu klasiku.

klobúk
Zdroj: Answear
kožušinový klobúk

Sveter zo zmesi alpaky

Kvalitný sveter, ktorý sa hodí k akémukoľvek outfitu, nesmie v dámskom šatníku rozhodne chýbať. Tento vlnený sveter perfektne zahreje aj v zimných mesiacoch a vďaka svojmu nadčasovému dizajnu sa stane univerzálnym základom každého dámskeho šatníka. 

sveter
Zdroj: Reserved
sveter zo zmesi alpaky

Náušnice s perlou

Šperk pod stromčekom nikdy nie je krokom vedľa. Ak poznáš vkus dámy, pre ktorú hľadáš šperk, potom bude jeho kúpa stávkou na istotu. Nás zaujali tieto minimalistické náušnice so zavesenou bielou perlou v tvare slzičky. V ponuke sú v troch farebných prevedeniach, takže záleží len na tom, akú farbu kovu obdarovaná preferuje.

Olivie
Zdroj: Olivie
náušnice s perlou

Termoska STANLEY

Ak hľadáš darček, ktorý spočíva v kombinácii štýlu a funkčnosti, táto virálna termoska od Stanley je jasnou voľbou. Nielen že udrží nápoj teplý alebo studený celé hodiny, ale vďaka svojmu elegantnému dizajnu a praktickému uzáveru sa stane obľúbeným spoločníkom na cesty, do práce či na výlety. Je ideálny pre každú ženu, ktorá si cení kvalitu a štýl aj pri každodenných drobnostiach.
 

stanley termoska
Zdroj: Footshop
termoska stanley

Kožená shopper taška

Hoci si táto kabelka vypýta o niečo viac z peňaženky, jej kvalita a využiteľnosť to bez problémov vyvážia. Nie je to trendový kúsok na pár mesiacov, ale spoľahlivá voľba, ktorá vydrží niekoľko sezón. Kožené prevedenie z nej robí ideálneho parťáka na celodenné nosenie aj do práce – pohodlne do nej uložíš menší laptop či tablet.

kabelka
Zdroj: Reserved
kožená taška

UGG W Tazz II

Tieto štýlové topánky buď miluješ, alebo nenávidíš. Ak žena, pre ktorú hľadáš darček, patrí k tej prvej skupine, potom je voľba jasná. UGG-y sú absolútne pohodlné, teplé a univerzálne, takže sa stanú jej obľúbeným kúskom, po ktorom bude siahať takmer denne. Cenovka je síce trošku vyššia, no my sme si istí, že tento kúsok jej urobí veľkú radosť.

UGG
Zdroj: Footshop
UGG W Tazz II

Kožený opasok

Opäť tu máme malý kúsok, ktorý však urobí obdarovanej veľkú radosť. Minimalistický opasok z kvalitnej kože so zlatou prackou je stávka na istotu. Jediné, čo potrebuješ vedieť, je veľkosť, ktorú daná žena nosí.

opasok
Zdroj: Answear
kožený opasok

Slnečné okuliare Miu Miu 

Klasické a nadčasové slnečné okuliare žena využije nielen v letných, ale aj v zimných mesiacoch, keď práve vykukne slniečko. Tento model je aktuálne veľkým hitom a s veľkou pravdepodobnosťou sa na scéne udrží ešte niekoľko sezón.

Eyerim
Zdroj: Eyerim
okuliare Miu Miu
Zaujali ťa iné okuliare? Na všetky produkty na stránke Eyerim môžeš využiť zľavový kód REFRESHER20OFF. Pozor – kód platí aj na produkty v zľave.

Kožené rukavice

Kvalitné kožené rukavice sú kúskom, ktorý nikdy nevyjde z módy. My sme do tvojho zoznamu vybrali cenovo dostupné rukavice vyrobené zo 100% ovčej kože v trendy bordovej farbe. Dostupnú sú však v ďalších dvoch prevedeniach, a to v klasickej čiernej a hnedej farbe.

rukavice
Zdroj: Reserved
kožené rukavice

Dvojdielne pyžamo so srdiečkami

Pyžamo, but make it fashion. Táto vianočná klasika v našom vianočnom zozname rozhodne nemôže chýbať. Nás si absolútne získalo toto elegantné červené pyžamo so srdiečkami, v ktorom si dokážeme predstaviť celý deň pri vianočnom stromčeku. 

vianočné pyžamo
Zdroj: Reserved
vianočné pyžamo

Hodinky DANIEL WELLINGTON

Tieto hodinky potešia najmä ženy, ktoré preferujú klasické, nadčasové a elegantné kúsky. Dizajn nám pripomína siluetu ikonických modelov, ale za zlomok ceny. Vyrobené sú z nehrdzavejúcej ocele — spoľahlivé, štýlové a ideálne ako darček, ktorý vydrží viac než len jednu sezónu.

hodinky DW
Zdroj: Alza
hodinky DANIEL WELLINGTON

🎁 BONUS: Poukážka do Footshopu

Ak ťa náš výber neoslovil, staviť môžeš na darčekovú poukážku e-shopu Footshop v hodnote od 40 do 400 €. Obdarovaná si na Footshope vyberie presne to, po čom túži – od štýlových topánok, oblečenia, okuliare, šperky či niche parfémy. Poukážka je platná 6 mesiacov od zakúpenia.

poukážka do footshopu


 

