Tento článok je PR správa spoločnosti GetFound.
dnes 19. novembra 2025 o 11:15
Čas čítania 2:04
Sponzorovaný obsah

4 dôvody, prečo sa ti oplatí pravidelne športovať

Pravidelné športovanie preukázateľne pomáha zvyšovať hladinu energie a zlepšovať náladu.

é športovanie preukázateľne pomáha zvyšovať hladinu energie a zlepšovať náladu. Okrem toho môže úzko súvisieť aj s mnohými zdravotnými výhodami vrátane nižšieho rizika vzniku chronických ochorení. A aby toho nebolo málo, ocení ho aj tvoja psychická stránka. Existuje pritom množstvo druhov športových aktivít, ktoré môžeš prakticky ihneď zaradiť do svojho denného harmonogramu – od plávania cez behanie až po bicyklovanie. Ak budeš niektoré z nich robiť na pravidelnej báze, očakávaj tieto benefity.

1. Budeš sa cítiť šťastnejšie

Vieš o tom, že športovanie prirodzene zvyšuje citlivosť mozgu na hormóny serotonín a norepinefrín, ktoré dokážu efektívne zmierňovať pocity depresie? Nehovoriac o tom, že vhodne zvolenou pohybovou aktivitou môžeš svojmu telu pomôcť s vyššou produkciou endorfínov, ktoré sú zase zodpovedné za vyvolávanie pozitívnych pocitov a znižovanie vnímania bolesti. A pozor, na celú túto problematiku sa môžeš pozrieť aj obrátene, resp. z opačného konca. Jedna štúdia z roku 2017 totiž preukázala, že športovo založení ľudia, ktorí po dlhej dobe prestali pravidelne cvičiť, zaznamenali už po niekoľkých týždňoch výrazné zvýšenie príznakov depresie a úzkosti.

Odporúčané
Efektívny prenájom športovísk a viac peňazí do samospráv. Aplikácia Sportio vám v tom pomôže Efektívny prenájom športovísk a viac peňazí do samospráv. Aplikácia Sportio vám v tom pomôže 26. septembra 2025 o 9:04

Začni preto čo najskôr. Keď chceš pociťovať väčšie šťastie a dobrú náladu už od samého začiatku, môžeš k tomu prispieť napríklad novým, atraktívne vyzerajúcim športovým oblečením. „Nie nadarmo sa hovorí, že šaty robia človeka. Pravidelné športovanie by sme mali vykonávať v tom, v čom sa dobre cítime a zároveň v tom dobre vyzeráme,“ hovorí svoj názor nákupná poradkyňa z Lounge by Zalando.

Freepik
Zdroj: Freepik

2. Budeš mať silné svaly a pevné kosti

Športovanie a cvičenie hrá podstatnú úlohu pri budovaní silných svalov a takisto pri udržiavaní pevných kostí a nadobudnutých svalov. K prirodzeným prejavom starnutia patrí, že strácame silu aj svalovú hmotu. Logicky to vedie k zvýšenému riziku úrazov a zranení. Pravidelná športová aktivita je preto kriticky dôležitá pre zníženie tohto rizika, pre eliminovanie úbytku svalovej hmoty či rednutia kostí. V tomto smere môžu byť nápomocnými gymnastika, futbal, behanie, plávanie či cyklistika. Alebo vyskúšaj jeden z 10 osvedčených tipov, ako začať športovať. Určite medzi nimi nájdeš niečo, čo ťa osloví.

3. Môžeš schudnúť a udržať si optimálnu hmotnosť

Chudnutie a zdravý úbytok telesnej hmotnosti je ďalším dôvodom, prečo sa ti oplatí pravidelne športovať. Naopak, nečinnosť a lenivosť môžu byť hlavnými dôvodmi priberania. Keď sa chceš vyhnúť obezite a s ňou spojeným zdravotným komplikáciám, prečítaj si konkrétne tipy, ako schudnúť a udržať si zdravú hmotnosť. Vo všeobecnosti ti pravidelné športovanie pomôže s reguláciou hmotnosti tým, že aj vďaka nemu zoptimalizuješ potrebný výdaj energie.

4. Pomôžeš svojmu mozgu a svojej pamäti

Presne tak, prosté športovanie bez výdajov môže zlepšiť aj funkcie mozgu, pričom ním dokážeš popracovať aj na svojej pamäti či bystrosti. V prvom rade, športová aktivita zvyšuje srdcovú frekvenciu, čo podporuje prietok krvi a kyslíka do mozgu. A môže tiež stimulovať produkciu hormónov, ktoré zvyšujú rast mozgových buniek. No a keďže pohyb ako taký podporuje aj akýsi psychický detox, odporúča sa tiež všetkým so sedavými zamestnaniami – môže ísť o skvelý spôsob, ako zvládnuť prácu z domu a nezblázniť sa z nej.

Tip na záver: V súvislosti s vyššie zmieňovaným psychickým detoxom ti odporúčame vyskúšať aj tieto skvelé detoxikačné, fit a zdravé recepty, na ktorých si náramne pochutíš. A hlavne nimi urobíš niečo pre svoje zdravie.
CVIČENIE
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
refresher+
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
pred 3 dňami
Máš problémy vo vzťahoch, nemáš v ľuďoch dôveru a bojíš sa opustenia? Možno máš transgeneračnú traumu
refresher+
Máš problémy vo vzťahoch, nemáš v ľuďoch dôveru a bojíš sa opustenia? Možno máš transgeneračnú traumu
pred 2 dňami
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest
9. 11. 2025 10:00
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
refresher+
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
pred 3 hodinami
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú
14. 11. 2025 11:00
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
refresher+
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
včera o 17:00
Katežinka mala včera premiéru jej seriálu After. V divokom príbehu si zahral aj známy slovenský raper pred 50 minútami
Nicki Minaj po podpore Trumpa vystúpila na konferencii OSN. Zastala sa jeho tvrdení o prenasledovaní kresťanov pred hodinou
Daniel Radcliffe si vymenil listy s novým Harrym Potterom. Chcel by objať všetkých hercov zo seriálu pred 2 hodinami
Charles Leclerc mieri z trate rovno do sveta módy. Značka CL16 ponúka kvalitnú líniu nadčasových kúskov pred 3 hodinami
Jake Paul si to rozdá s jedným z najlepších boxerov súčasnosti. Zápasiť bude s bývalým šampiónom ťažkej váhy včera o 16:31
Obrovský úspech pre Kingdom Come 2. Česká RPG je nominovaná v troch kategóriách na prestížnych „herných Oscaroch“ včera o 15:46
Poznáme druhú polovicu účastníčok v českom Bachelorovi. Tieto ružičky sa pobijú o srdcia dvojičiek včera o 13:54
Monster pre ženy? Známa značka energeťákov cieli na ženské publikum, ľudia však majú zmiešané reakcie včera o 13:23
Lenny Kravitz ohlásil európske turné. Spevák zavíta aj do Bratislavy včera o 11:56
Trpíš migrénami? Vedci prišli na nový faktor, ktorý ich môže spúšťať včera o 11:17
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
pred 3 dňami
refresher+
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
pred 3 dňami
Máš problémy vo vzťahoch, nemáš v ľuďoch dôveru a bojíš sa opustenia? Možno máš transgeneračnú traumu
Máš problémy vo vzťahoch, nemáš v ľuďoch dôveru a bojíš sa opustenia? Možno máš transgeneračnú traumu
pred 2 dňami
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
10. 11. 2025 17:00
Martin nevie ako kúpiť byt a Elena sa cíti pozadu vo vzťahoch: Mladých Slovákov trápi Quarter Life Crisis
Martin nevie ako kúpiť byt a Elena sa cíti pozadu vo vzťahoch: Mladých Slovákov trápi Quarter Life Crisis
10. 11. 2025 8:00
Internet zaplavuje ďalší nebezpečný trend. Ľudia robia backflipy s činkami, vyskúšal to aj iShowSpeed
Internet zaplavuje ďalší nebezpečný trend. Ľudia robia backflipy s činkami, vyskúšal to aj iShowSpeed
10. 11. 2025 7:27
Chrípková sezóna je tu. Odborníci vysvetľujú, ako rozoznať prechladnutie od chrípky
Chrípková sezóna je tu. Odborníci vysvetľujú, ako rozoznať prechladnutie od chrípky
11. 11. 2025 12:44
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
5. 11. 2025 18:30
Rekonštrukcia za takmer pol milióna. Starý dom na hrane skalnatého svahu nad riekou premenili na umelecký priestor
8. 11. 2025 11:00
V týchto 7 miestach si užiješ teplo počas zimných mesiacov. Pri niektorých ťa vyjde letenka menej ako 30 €
8. 11. 2025 10:00
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
pred 3 dňami
refresher+
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
pred 3 dňami
Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické?
1. 11. 2025 8:00
Nová konkurencia PlayStationu a Xboxu prichádza. Valve odhalilo nadupanú konzolu
13. 11. 2025 14:32
Nicki Minaj po podpore Trumpa vystúpila na konferencii OSN. Zastala sa jeho tvrdení o prenasledovaní kresťanov
pred hodinou
Nicki Minaj po podpore Trumpa vystúpila na konferencii OSN. Zastala sa jeho tvrdení o prenasledovaní kresťanov
pred hodinou
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
11. 8. 2025 9:48

4 dôvody, prečo sa ti oplatí pravidelne športovať
pred 58 minútami
4 dôvody, prečo sa ti oplatí pravidelne športovať
pred 58 minútami
Pravidelné športovanie preukázateľne pomáha zvyšovať hladinu energie a zlepšovať náladu.
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
pred 3 hodinami
Charles Leclerc mieri z trate rovno do sveta módy. Značka CL16 ponúka kvalitnú líniu nadčasových kúskov
Charles Leclerc mieri z trate rovno do sveta módy. Značka CL16 ponúka kvalitnú líniu nadčasových kúskov
pred 3 hodinami
CLOSE FRIENDS s Nelou Pociskovou a Filipom Tůmom: Žiarlia na seba, keď ten druhý natáča intímne scény?
CLOSE FRIENDS s Nelou Pociskovou a Filipom Tůmom: Žiarlia na seba, keď ten druhý natáča intímne scény?
včera o 18:00
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
včera o 17:00
