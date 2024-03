Ako zvládnuť prácu z domova a nezblázniť sa z nej

Benefit v podobe „práce z domova“ znie ako parádna príležitosť, ale pre niekoho sa to môže rýchlo stať nočnou morou. Je dôležité niečo si o tom zistiť a pripraviť sa. Bez problémov to zvládnete, stačí sa riadiť pravidlami.

Nie je na škodu uvedomiť si, že stopercentný home office môže byť väčšia záťaž ako práca v kancelárii. Neobíde sa bez veľkej zodpovednosti a motivácie pracovať. V domácom prostredí ľahko skĺznete do lenivosti a k odďaľovaniu. A to sa vám môže stať osudným. Okrem toho prídete o zmenu prostredia a hrozí vám domáca ponorka.



Ako to vyriešiť? Najlepšie tak, že budete pracovať na špeciálnom mieste, na ktorom si zariadite minikanceláriu, v lepšom prípade rovno využite nepoužívanú izbu. Na prácu tak budete mať svoje vlastné miesto so všetkým potrebným. Ďalej si urobte denný plán, čo chcete a potrebujete zvládnuť. Určite nezabúdajte ani na časové ohraničenie „od do“, keď počítač zaklapnete a pôjdete sa prejsť alebo si zacvičiť. Nestaňte sa otrokom svojho počítača a na pár hodín sa ho vzdajte a robte niečo iné.

Pekne vybavená kancelária

Nie je úplne nevyhnutné mať vlastnú miestnosť na kanceláriu, ale pokiaľ je to len trochu možné, určite sa tomu nebráňte a prácu si zbytočne nerozťahujte po celom byte. Niekedy je naozaj zdravé udržovať prácu na jednom mieste a mať možnosť ju niekde „zanechať“.



Nie každý môže mať vlastnú kanceláriu, takže stačí aspoň kút, kam si uložíte dokumenty, papiere, perá, prípadne to, čo na svoju prácu využívate. A zíde sa aj kvalitné kancelárske vybavenie.

Zdroj: Pixabay

Stôl a stoličky

Základ je kvalitná stolička a stôl. Sú to síce drahšie položky, ale váš chrbát vám poďakuje. Stoličku vyberajte podľa toho, akú oporu poskytuje a čo všetko je na nej možné nastaviť. Investícia do stoličky sa vám stopercentne oplatí.

Pri stole ide skôr o úložný priestor. Zamyslite sa, čo v ňom chcete uchovávať a aké vysoké zásuvky potrebujete. Na trhu sú aj veľmi minimalistické kúsky, ale nie sú vždy dobrou voľbou. Máte vyšší budget? Netradičné, hoci čoraz populárnejšie sú polohovateľné a výškovo nastaviteľné stoly. Dlhodobé sedenie každému nevyhovuje a práca v stoji už nie je nič, čo by kohokoľvek prekvapilo. Je to príjemné pre chrbát a ideálne pre kreatívcov, ktorí potrebujú na prácu pohyb.

Osvetlenie

Nepodceňujte kvalitné a správne vybrané osvetlenie. Nemalo by vás príliš oslňovať a prekážať. Pracujete v noci alebo skoro ráno? V týchto časoch nie je dobré zapínať modré a biele svetlo, pretože narúša cirkadiánny rytmus (vnútorné biologické hodiny). Lenže čo cez deň? Koľko mať tých žiaroviek? Stačí mať jednu, a to tú s označením „smart“. Jednoducho ju nastavíte v telefóne alebo pomocou ovládača a zvolíte si intenzitu a teplotu, pri niektorých dokonca aj ďalšie sfarbenie od červenej, zelenej po fialovú a ďalších 16 miliónov odtieňov.

Plánovanie, plánovanie a plánovanie

Aby ste sa vyhli tendencii od práce odbiehať a skutočne ju dokončili, je dôležité naplánovať si ju. Majte poruke papier, diár alebo iný plánovač, do ktorého si spíšte povinnosti podľa toho, aké sú dôležité a ktoré je možné nechať na koniec pracovného dňa. Vďaka tomu získate prehľad o tom, ako veľmi náročný deň vás čaká, a môžete sa na to pripraviť. Nestane sa vám tak, že kolegovi alebo klientovi zavoláte neskoro, pritom ste to mohli urobiť ráno alebo dopoludnia.



Keď máte okolo seba kolegov, ide práca o trochu ľahšie. Predsa len je to pomyselná konkurencia/motivácia a udržuje vás aktívnym. Doma je to iné, nikto na vás nepozerá a vy so žiadnou konkurenciou nemusíte bojovať. Preto sa snažte pracovať ako vždy a zároveň si užívať, že vás nikto nekontroluje.

Od do: kedy vám práca ide od ruky najlepšie?

Záleží, samozrejme, na tom, ako veľmi je váš zamestnávateľ prísny a koľko vám dá voľnosti, ale pri práci z domu je dobré pozorovať, kedy máte akú energiu a kedy sa vám najlepšie pracuje. Možno zistíte, že vám vyhovuje mať dopoludnia pokojnejší režim a začať pracovať až popoludní do večerných hodín. Ak nezačnete chodiť spať o tretej ráno, nie je to žiadny problém, len si dajte pozor na to biele a modré svetlo a všetko laďte do žltých tónov – žiarovky, telefón aj monitor.

Pravidelné pauzy a prechádzky

Zaraďovať pravidelné pauzy a prechádzky by mali nielen ľudia na HO, ale všetci, ktorí pracujú pri PC alebo dlhodobo sedia. Okrem nôh si zaslúžia potrénovať aj oči. Každých cca 30 minút ich odlepte od počítača a pozrite sa na najvzdialenejší bod v miestnosti, prípadne prejdite k oknu a snažte sa ostriť na rôzne body. Urobíte im veľkú službu. A pritom nezabudnite ani na pretiahnutie rúk a nôh. Najlepšie je pozrieť si nejaké video alebo návod na cviky rúk na prevenciu syndrómu karpálneho tunela.