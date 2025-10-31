Love Island Česko & Slovensko 2025 sa blíži do svojho veľkého finále.
- Po týždňoch plných romantiky, drámy a nečakaných zvratov zostali v hre už len tri páry: Dušan a Kika, Honza a Adriana a Patricie s Honzom. Teraz rozhodnú diváci, kto si z vily na Tenerife odnesie titul víťazov piatej série a výhru 75-tisíc eur.
Podľa produkcie tento rok Love Island zaznamenal rekordnú účasť fanúšikov v hlasovaní.
„Tento rok sa do finálového hlasovania zapojilo historicky rekordné množstvo fanúšikov. Rozdiely v hlasoch medzi pármi sú veľmi tesné, takže rozhodovanie o víťazoch piatej série bude napínavé až do posledného momentu,“ hovorí kreatívna producentka Love Islandu Tereza Krčméry.
Každý z finálových párov má za sebou vlastný príbeh. Dušan, ktorý sa do súťaže vrátil po minulej sérii, našiel tentokrát spriaznenú dušu v Kike. Honza dostal druhú šancu po nevydarenom vzťahu s Michaelou a nakoniec sa znova zblížil s Adrianou. Stabilná dvojica Patricie a Honza si získala divákov úprimnosťou a silným putom.
Hlasovanie začína už dnes po odvysielaní epizódy na Voyo. Veľké finále prebehne na rovnakej platforme v pondelok 3. novembra.