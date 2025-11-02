Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 2. novembra 2025 o 17:30
Čas čítania 10:13

Vyskúšal som erotickú hypnózu: ľudia počas nej zažívajú intenzívne orgazmy bez fyzickej stimulácie

Vyskúšal som erotickú hypnózu: ľudia počas nej zažívajú intenzívne orgazmy bez fyzickej stimulácie
Zdroj: Wikipedia Commons/@Lawrencedwolf
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Citlivý obsah
Článok môže obsahovať:
  • produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
  • sex, nahotu a iný NSFW obsah
  • násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
mám nad 18 rokov (zobraziť obsah)
späť na hlavnú stránku Späť

Vedel si, že najerotogénejšia zóna ľudského tela je mozog? Napriek tomu, že erotická hypnóza existuje už stáročia, len málokto počul o nej vie. Podľa ľudí, ktorí ju praktizujú však dokáže priviesť človeka k vyvrcholeniu aj bez fyzického kontaktu.

Zastriem žalúzie, privriem dvere a so slúchadlami na ušiach si ľahnem pod perinu. Keď sa uistím, že naokolo nie sú žiadne rušivé elementy, stlačím „play“, zatvorím oči a nechám sa unášať ženským hlasom:

„Precíť, ako veľmi ti je pohodlne. Zhlboka sa nadýchni do brucha a s pomalým výdychom si predstavuj, že sa ti zabárajú päty do matracu. Sú stále ťažšie, akoby boli vyťesané z kameňa. Nedokážeš s nimi pohnúť. Mám ich v plnej moci,“ prehovára ku mne šepotom po anglicky.

V myšlienkach si predstavujem a vizaulizujem každé jej slovo. Po chvíli si uvedomím, že sa mi dostáva do hlavy. Vyskúšam pohnúť ľavou nohou, ale nejde to. Hlas cudzinky spútal moje dolné končatiny neviditeľným lasom. Rovnakým spôsobom si zobrala do svojej moci aj vrchnú časť môjho tela.

„Jedna vec vedie k ďalšej a tá zase k ďalšej. Na konci tejto nahrávky urobíš vo svojich trenkách neporiadok. Prepáč, je mi to ľúto. Mohol si to hneď na začiatku vypnúť, ale neurobil si to. Už nie je cesty späť. Musíš ju dopočúvať do konca,“ šeptá mi priamo do ucha, akoby ležela vedľa mňa. 

Odporúčané
Upratovanie s výhodou? Sexshop Eros.sk spúšťa revolučné „Šrotovné“ Upratovanie s výhodou? Sexshop Eros.sk spúšťa revolučné „Šrotovné“ 13. októbra 2025 o 15:40

Pohltený jej slovami prestávam vnímať realitu. Priestor okolo mňa sa mení, až úplne zabudnem, že som doma v izbe. Vznášam sa v medzipriestore. Moje telo obopína veľká nafúknutá bublina. Všade naokolo letvitujú menšie bublinky. Vždy keď sa nejaká obtrie o tú moju, mám pocit, že ma niekto nežne pohladil po ruke. Je to veľmi príjemné.

bdsm Audionahrávka s erotickou hypnózou, ktorú som počúval. bdsm intimita sex láska muž a žena
Zobraziť galériu
(9)

Žena svojim rozprávaním zmení scenériu. Z medzipriestoru prudko spadnem do obrovskej postele, s tými najjemnejšími a najvoňavejšími bielymi perinami. Predo mnou sa zjaví biela hmla, predstavujúca hlas ženy. Za niekoľko okamihov sa stelesní v atraktívne dievča.

Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka 12. októbra 2025 o 18:00

Zrazu zmení tón hlasu. Už nie je upokojujúci a hrejivý. Prehovára ku mne sebavedomo a zvodne. Jednou rukou sa načiahne k mojim slabinám a ja začnem cítiť brnenie vysoko medzi stehnami.

„Jedna vec vedie k ďalšej a tá zase k ďalšej. Na konci tejto nahrávky urobíš vo svojich trenkách neporiadok,“ pripomenie mi.

Napriek tomu, že erotická hypnóza existuje už stáročia, len málokto o nej vie. Podľa ľudí, ktorí ju praktizujú však dokáže priviesť človeka k orgazmu aj bez fyzického kontaktu.

 „Kráľovskou a veľmi obľúbenou disciplínou ľudí praktizujúcich erotickú hypnózu je hypnotický orgazmus – stav, pri ktorom človek dosiahne vyvrcholenie iba prostredníctvom mysle. Často býva intenzívnejší, dlhší a emocionálne nabitejší ako fyzický orgazmus,“ prezradil pre Refresher lektor pražského shibrari štúdia Subspace Petr Soptík.

Aby som zistil, či erotická hypnóza skutočne funguje na každého, rozhodol som sa ju vyskúšať. Ešte predtým než ti podrobne opíšem svoj zážitok a vysvetlím, na čo by si si mal pri tejto praktike dávať pozor, ti chcem pripomenúť, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom.

Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do klubu Refresher+. Získaš tak prístup k stovkám článkov, v ktorých píšeme o ľudskej sexualite otvorene, fakticky a bez predsudkov. V prípade, že ťa tieto témy zaujímajú, nezabudni si prečítať rozhovor s dominou Queen Unikitty, či s bývalým pornohercom Matějom, o tom, ako ho psychicky ničila práca v pornobranždi.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako na mňa audionahrávka účinkovala a či sa mi počas nej podarilo dosiahnuť vyvrcholenie, tzv. hypnotický orgazmus.
  • Ako hypnóza funguje a kedy ju môžeš vužiť pri postelných hrách s partnerom.
  • Prečo si hypnóza našla miesto aj medzi fanúškami BDSM a prečo je pre mnohých ešte intímnejšia než ostatné BDSM praktiky. 
  • Na aký typ ľudí najlepšie funguje erotická hypnóza a na čo si máš dať pozor, keby si ju išiel skúšať s partnerkou prvýkrát.
Odporúčané
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor) Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor) 16. septembra 2025 o 14:00
Odporúčané
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia 10. augusta 2025 o 17:00
Odporúčané
Soňa a Martina organizujú tajomné erotické večierky: na niektorých môžu hostia provokatívne fantázie iba sledovať, na iných zažiť Soňa a Martina organizujú tajomné erotické večierky: na niektorých môžu hostia provokatívne fantázie iba sledovať, na iných zažiť 31. decembra 2024 o 12:30

Audio nahrávok s hypnotickou role-play je plný internet

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako na mňa audionahrávka účinkovala a či sa mi počas nej podarilo dosiahnuť vyvrcholenie tzv. hypnotický orgazmus.
  • Ako hypnóza funguje a kedy ju môžeš vužiť pri postelných hrátkach s partnerom.
  • Prečo si hypnóza našla miesto aj medzi fanúškami BDSM a prečo je pre mnohých ešte intímnejšia než ostatné BDSM praktiky.
  • Na aký typ ľudí najlepšie funguje erotická hypnóza a na čo si máš dať pozor, keby ju ideš skúšať s partnerkou prvýkrát.
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 191970 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódy
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
AKO MAŤ EŠTE LEPŠÍ SEX EROTIKA EROTIKA A PORNOGRAFIA – ZAUJÍMAVÉ INFORMÁCIE SEXUALITA
Odporúčame
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž) e
refresher+
Odporúčané
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
pred 2 dňami
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO) e
Sponzorovaný obsah
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO)
27. 10. 2025 16:30
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness e
Sponzorovaný obsah
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness
včera o 09:00
Adéla Šedová z Love Islandu: Daniel nie je zlý a nezaslúži si veci, ktoré mu ľudia píšu e
refresher+
Odporúčané
Adéla Šedová z Love Islandu: Daniel nie je zlý a nezaslúži si veci, ktoré mu ľudia píšu
dnes o 07:30
Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické? e
refresher+
Odporúčané
Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické?
včera o 08:00
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA) e
Sponzorovaný obsah
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
22. 10. 2025 9:00
Storky
Sexuológ nám povedal, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy...
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe tváre?
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet kvôli prehliadným šatám
WEN a Porsche Boy ohlásili nový album. Priprav sa na EAST SIDE SOUND 2
Annet X ohlásila nový album. Prvú skladbu si môžeš vypočuť už teraz
Netflix pripravuje návrat hernej legendy. Crash Bandicoot bude mať seriál
Na svah aj na kávu v meste. Slovenská značka sa spojila s raperom SIMILIVINLIFE
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave
Hrozivý útok na víťazku Love Islandu: Majku mala napadnúť suseda priamo v bytovk...
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne ...
Sponzorovaný obsah
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu ukázali na verejnosti
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone
Justin Bieber má novú kariéru. Je z neho streamer, vysielať plánuje každý deň
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičn...
Separ vyšiel na base camp Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Okomentoval aj Slafkovského
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy
Obľúbená bratislavská kaviareň bude opäť v centre. Otvorili nové priestory
Lifestyle news
VIDEO: Na Bali stavajú výťah na slávnu pláž. Miestni varujú, že projekt ničí prírodu aj výhľad dnes o 14:46
PRIESKUM O GEN Z: Takmer polovica si mesačne odloží do 200 eur dnes o 11:46
Ryanair láka turistov na vianočnú Bratislavu. V hlavnom meste odporúča zažiť týchto 5 vecí dnes o 10:23
V novej sérii American Horror Story zažiari Ariana Grande. Návrat do seriálu potvrdila aj Jessica Lange včera o 17:17
Billie Eilish vyzvala miliardárov, aby rozdali svoj majetok. Sama speváčka venuje 11,5 milióna dolárov na dobročinné účely včera o 15:01
Spýtali sme sa sexuológa, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy? včera o 12:01
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru pred 2 dňami
Meta čelí obvineniu z nelegálneho sťahovania porna na trénovanie AI. Bráni sa, že išlo o „súkromné účely“ zamestnancov pred 2 dňami
Finále Love Islandu 2025 je za rohom! Zisti, kedy môžeš hlasovať o víťazoch pred 2 dňami
IKEA predstavila mini-postieľku pre mobil. Ak ho v noci odložíš, firma ťa odmení pred 2 dňami
Spravodajstvo
Správy počasie Vláda Roberta Fica Polícia SR Vojna na Ukrajine
Viac
Cez víkend uzavrú dôležitý diaľničný úsek. Vodiči sa musia pripraviť na obmedzenie
pred 2 hodinami
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
pred 3 hodinami
Reťazec sťahuje z predaja škodlivý výrobok. Testy odhalili zvýšené množstvo formaldehydu
pred 3 hodinami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
Ľudia
pred 2 dňami
refresher+
Odporúčané
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
pred 2 dňami
Ryanair láka turistov na vianočnú Bratislavu. V hlavnom meste odporúča zažiť týchto 5 vecí
Ryanair láka turistov na vianočnú Bratislavu. V hlavnom meste odporúča zažiť týchto 5 vecí
dnes o 10:23
Bizarne zaparkované auto baví Bratislavčanov. Stojí tam už niekoľko mesiacov
Bizarne zaparkované auto baví Bratislavčanov. Stojí tam už niekoľko mesiacov
pred 3 dňami
Americký slovník vyhlásil „6-7“ ako slovo roka 2025. Výraz sa preslávil na Tiktoku
Americký slovník vyhlásil „6-7“ ako slovo roka 2025. Výraz sa preslávil na Tiktoku
pred 3 dňami
Vyskúšala som bukálnu masáž tváre, pri ktorej ti uvoľňujú svaly aj zvnútra úst. Môže nahradiť botox?
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som bukálnu masáž tváre, pri ktorej ti uvoľňujú svaly aj zvnútra úst. Môže nahradiť botox?
pred 2 dňami
PRIESKUM O GEN Z: Takmer polovica si mesačne odloží do 200 eur
PRIESKUM O GEN Z: Takmer polovica si mesačne odloží do 200 eur
dnes o 11:46
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Nový film Netflixu nahneval divákov. Všetkým vadí jedna konkrétna vec
Seriály
28. 10. 2025 17:14
Nový film Netflixu nahneval divákov. Všetkým vadí jedna konkrétna vec
28. 10. 2025 17:14
Netflix prekvapil fanúšikov Zaklínača. Spolu so 4. sériou vydali aj nový film s Dolphom Lundgrenom
pred 2 dňami
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
pred 2 dňami
Viac z Šport Všetko
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
Odporúčané
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
22. 10. 2025 16:00
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Gretzky okomentoval Cháru aj Slafkovského
23. 10. 2025 17:30
Pekelné KO lakťom z otočky a súboje gigantov. Oktagon 78 priniesol na záver obrovský šok a hala stíchla
19. 10. 2025 10:15
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Posledná popravená žena v Československu: Olga Hepnarová sa chcela pomstiť spoločnosti. Nákladiakom vrazila do davu ľudí
1. 1. 2025 9:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Vyskúšal som erotickú hypnózu: ľudia počas nej zažívajú intenzívne orgazmy bez fyzickej stimulácie
Sex & Porno
pred 3 hodinami
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som erotickú hypnózu: ľudia počas nej zažívajú intenzívne orgazmy bez fyzickej stimulácie
pred 3 hodinami
Vedel si, že najerotogénejšia zóna ľudského tela je mozog? Napriek tomu, že erotická hypnóza existuje už stáročia, len málokto počul o nej vie. Podľa ľudí, ktorí ju praktizujú však dokáže priviesť človeka k vyvrcholeniu aj bez fyzického kontaktu.
Steal The Style: Voľnočasový štýl Harryho Stylesa budeš chcieť napodobniť. Tieto fashion kúsky máš (možno) aj doma
Steal The Style: Voľnočasový štýl Harryho Stylesa budeš chcieť napodobniť. Tieto fashion kúsky máš (možno) aj doma
dnes o 09:00
Adéla Šedová z Love Islandu: Daniel nie je zlý a nezaslúži si veci, ktoré mu ľudia píšu
refresher+
Odporúčané
Adéla Šedová z Love Islandu: Daniel nie je zlý a nezaslúži si veci, ktoré mu ľudia píšu
dnes o 07:30
Spýtali sme sa sexuológa, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy?
Spýtali sme sa sexuológa, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy?
včera o 12:01
Moderná škôlka na Morave pôsobí ako z rozprávky. Postavili ju priamo pod zámkom
V spolupráci
Moderná škôlka na Morave pôsobí ako z rozprávky. Postavili ju priamo pod zámkom
včera o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
pred 2 dňami
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
pred 2 dňami
Našli sme Menučko za 4 €. Pozri si zoznam top podnikov v Bratislave, v ktorých sa naješ za pár eur
refresher+
Odporúčané
Našli sme Menučko za 4 €. Pozri si zoznam top podnikov v Bratislave, v ktorých sa naješ za pár eur
pred 2 dňami
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
pred 2 dňami
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz
27. 10. 2025 17:41
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
pred 2 dňami
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Späť
Zdieľať
Diskusia