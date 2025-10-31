IKEA predstavila mini-postieľku pre mobil. Ak ho v noci odložíš, firma ťa odmení

IKEA prichádza so zaujímavou novinkou ako zlepšiť spánkové návyky.
Švédska spoločnosť IKEA predstavila miniatúrne postieľky pre mobilné telefóny. Táto novinka má pomôcť ľuďom zlepšiť spánkové návyky a obmedziť používanie telefónu pred spaním. Zatiaľ je však dostupná len v Spojených arabských emirátoch.
Projekt je súčasťou kampane Phone Sleep Collection, ktorú značka spustila práve v Spojených arabských emirátoch. Každá minipostieľka je vybavená technológiou NFC, ktorá prostredníctvom aplikácie IKEA sleduje, ako dlho je mobilný telefón uložený v postieľke.
Zákazníci, ktorí nechajú svoj telefón „spať“ v tejto miniatúrnej posteli aspoň sedem hodín počas siedmich nocí, môžu získať zľavový poukaz na nákup v IKEA v hodnote približne 25 eur. Cieľom projektu je upozorniť na to, ako nadmerné používanie technológií ovplyvňuje kvalitu spánku aj duševnú pohodu.
„Telefóny sa často stávajú nepozvanými hosťami v spálni. Chceme ľuďom pomôcť nájsť cestu k lepšiemu spánku,“ uviedla marketingová riaditeľka IKEA UAE Carla Klumpenaar.
Svojím dizajnom pripomína manželskú posteľ Tyssedal z bežnej ponuky IKEA a pred použitím ju musíš – rovnako ako skutočnú posteľ – najprv poskladať.