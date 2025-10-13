Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti Eros.
dnes 13. októbra 2025 o 15:40
Čas čítania 1:03
Sponzorovaný obsah

Upratovanie s výhodou? Sexshop Eros.sk spúšťa revolučné „Šrotovné“

ZAUJÍMAVOSTI EROTIKA
Sexshop eros.sk spolu so svojim českým bratom sexshop.cz prichádzajú s ojedinelou akciou, ktorá kombinuje praktickosť, udržateľnosť a poriadnu dávku zábavy.

Ak máte doma schovanú erotickú hračku, ktorá už dávno neslúži svojmu účelu, máte jedinečnú príležitosť zbaviť sa jej a navyše získať bonus na nákup novej.

Eros
Zdroj: Eros

Myšlienkou „Šrotovného“ je umožniť zákazníkom zbaviť sa starých, nefunkčných alebo len nevyužívaných pomôcok a vymeniť staré za nové.

Akcia „Šrotovné na erotické pomôcky“ prebieha v období od 13. do 26. októbra.

Vymeň staré za nové a ušetri 8€

Za odovzdanú „hračku“ dostanete voucher na 8€. Tento poukaz môžete uplatniť pri nákupe akéhokoľvek tovaru z ponuky sexshopu eros.sk nad 40 €.

Ako sa zapojiť?

Zapojenie do akcie je jednoduché, stačí zabaliť a poslať balík a následne uplatniť voucher.

Odoslanie balíčka zdarma: Hračku zabalíte a prinesiete s kódom 90711893 na pobočku Zásielkovne/Packety. Náklady na odoslanie hradí eros.sk.

Následne si pri vytváraní objednávky zadáte do poľa pre zľavový kód voucher SROTOVNE , a suma vám bude odpočítaná. Jednoduché, však?

Súťaž o najbizarnější pomôcku: Kuriozity s príbehom majú cenu zlata

Organizátori vedia, že ľudia majú doma občas „opravdivé skvosty“. Preto k akcii pridali aj súťaž, v ktorej platí, že najväčšia kuriozita má cenu zlata.

Eros
Zdroj: Eros

Ak sa chcete zapojiť do hry o hlavnú cenu, nestačí len poslať hračku. Musíte k nej priložiť aj historku, ktorá sa vám s danou pomôckou stala. Automaticky sa tak zapojíte do hry o titul „najbizarnejšia pomôcka s príbehom“.

Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor) Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor) 16. septembra 2025 o 14:00

Víťaz tejto netradičnej súťaže získa poukaz na 200 €, ktorý môže využiť na nákup čohokoľvek z e-shopu eros.sk. Ak teda máte doma predmet, ktorý vždy pobaví, alebo historku, na ktorú sa len tak nezabúda, neváhajte a zapojte sa do súťaže! Akcia trvá do 26. októbra. Kompletné podmienky akcie šrotovné nájdete na www.eros.sk

 

