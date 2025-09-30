Zlatá horúčka dorazila na mólo. High-tech zariadenia žiaria ako šperky

Túto jeseň majú šperky úplne inú podobu. High-tech zariadenia v zlatých odtieňoch sa stávajú súčasťou módnych stylingov – značka Xiaomi uviedla na Slovensku novú Zlatú kolekciu.
Nová vlajková séria Xiaomi 15T ukazuje, že technológia môže byť rovnako krásna ako funkčná. Smartfóny Xiaomi 15T a Xiaomi 15T Pro v zlatých odtieňoch s elegantne tenkým dizajnom a veľkým displejom pôsobia štýlovo a ladia s akýmkoľvek outfitom – od kávy v meste až po večernú párty.
Tieto zariadenia však nie sú len o dizajne. Jednou z ich najväčších predností je špičkový fotoaparát Leica. Prináša ostré zábery so živými farbami a v prípade modelu Xiaomi 15T Pro aj pôsobivý päťnásobný optický zoom, ktorý priblíži a zachytí aj najmenší detail.
Vďaka pokročilým AI funkciám získajú fotografie vyvážené farby, prirodzený vzhľad a pôsobia realistickejšie. Okrem toho HyperAI prináša aj ďalšie možnosti, napríklad inteligentné portrétne režimy, prácu s farbami či špeciálne kreatívne efekty, ktoré posúvajú tvorbu obsahu na novú úroveň.
Zlatú kolekciu dopĺňajú minimalistické hodinky Xiaomi Watch S4 41mm a štýlové slúchadlá Xiaomi OpenWear Stereo Pro. Oba modely pôsobia ako elegantné doplnky, no zároveň prinášajú všetko podstatné – od sledovania spánku až po pohodlné počúvanie hudby či podcastov bez straty kontaktu s okolím.
Styling, ktorý zaujal
Predstavenie kolekcie pripomínalo módnu show. O styling sa postarala dizajnérka a zakladateľka Iron Atelieru Silvia Fröhlich Zrebná, ktorá prepojila lokálnu módu s technologickými doplnkami. Vytvorila harmonické kombinácie, ktoré predviedli známe influencerky.
Barbora Bakoš zaujala extravagantnými čiernymi šatami vlastnej značky Silvia Zrebná a neskôr minimalistickým outfitom z dielne Veroniky Lokajíčkovej. Jana „Janatini“ Thomas stavila na streetový vibe v upcyklovanom saku Bagbet s džínsami, pričom jej večerný look tvorili éterické priehľadné štruktúrované šaty z dielne Silvie Zrebnej. „Na svetových módnych mólach je dnes úplne bežné miešať kovy – zlato so striebrom, ružové so žltým. Platí to aj pri high-tech doplnkoch, ktoré v zlatých či kovových odtieňoch pôsobia elegantne, moderne a dajú sa nosiť k dennému casual outfitu aj k večerným šatám. Technológie sa tak prirodzene stávajú súčasťou štýlového looku,“ vysvetľuje Silvia.
Trend sezóny: zlatá
Rôzne odtiene zlata od jemne ružového po hlboké mocha sa stali leitmotívom celej kolekcie aj eventu. V kombinácii s lokálnymi dizajnérskymi kúskami ukázali, že technológie už dávno nie sú len skryté v taške alebo vo vrecku. Sú to plnohodnotné doplnky, ktoré podčiarkujú štýl. Zlatá kolekcia od Xiaomi je dôkazom, že spojenie módy a technológií je aktuálne najsilnejším trendom.
A keď sa pozrieš na to, ako ladili zlaté smart zariadenia so šatami domácich dizajnérov, je jasné, že tento trend bude ešte dlho kraľovať.