Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťami Reserved, About you, Answear.
dnes 4. októbra 2025 o 10:00
Čas čítania 1:41
Sponzorovaný obsah

Jesenné fashion trendy, ktoré ovládnu ulice. Sú nadčasové a jednoducho ich napodobníš

MÓDA MÓDA WISHLIST
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

My sme si zamilovali všetky.

Máš s príchodom novej sezóny chuť na refresh šatníka? Táto jeseň prináša módu, ktorá stavia do popredia osobnosť a štýl, ktorý je „nositeľný“ aj mimo prehliadkových mól. Inšpiruj sa s monochromatickou hnedou v podaní Brandon Maxwell, športovou eleganciou Miu Miu alebo preppy outfitom v podaní Tory Burch. Vybrali sme pre teba niekoľko trendov z prehliadkových mól, ktoré sa túto sezónu oplatí skúsiť. Sú nadčasové, ľahko kombinovateľné a s pár kľúčovými kúskami ich jednoducho napodobníš.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

50 odtieňov čokolády

Čokoládovo hnedá bude jedna z dominantných farieb tejto jesene a zimy. Pôsobí luxusne a dá sa kombinovať na niekoľko spôsobov. Na prehliadkach značiek Brandon Maxwell alebo Philosophy di Lorenzo Serafini sme ju mohli vidieť v mäkkej koži a nadýchaných materiáloch. Na tejto farbe milujeme, že dodáva outfitom istú hĺbku a eleganciu – skús ju skombinovať ako monochromatický look alebo v kombinácii s béžovou.

🤎 Do nákupného košíka sme ti vybrali:

Answear Reserved Reserved Reserved
Zobraziť galériu
(4)

Country chic

Ďalším z výrazných jesenných trendov bude vidiecka/equestrian estetika. Predstav si všetky filmy a seriály o aristokratických rodinách vo Veľkej Británii a ich štýl obliekania hlavných postáv pri voľnočasových aktivitách ako napríklad jazda na koni. Alebo ešte lepšie – princezná Diana off duty. Dominujú pracovné bundy, hodvábne šatky, kvalitne spracovaná koža a vlna.

🍁 Do nákupného košíka sme ti vybrali:

About you About you About You About you
Zobraziť galériu
(4)

Preppy

Preppy estetika je inšpirovaná módou z prostredia prestížnych amerických a britských univerzít v prvej polovici 20. storočia. Priprav si vlnené vesty, košele, saká, skladané sukne a kožené loafery. Inšpiruj sa stylingom z prehliadok Miu Miu, Polo Ralp Lauren a Tory Burch.

🎀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:

About you About you About you Footshop
Zobraziť galériu
(4)

Športová elegancia

Athleisure nie je žiadnou novinkou – v aktuálnej sezóne značky ako Auralee a Miu Miu ukázali, že sa dá povýšiť na novú, elegantnú úroveň. Zabudni na legíny a siahni po nohaviciach voľného strihu a skombinuj ich so športovou bundou alebo mikinou so stojačikom. Ak vyzeráš, že si si z kancelárie odskočila na pilates, robíš to správne.

🏐 Do nákupného košíka sme ti vybrali:

Footshop About you Reserved
Zobraziť galériu
(3)
Podporujeme lokálne talenty
Podpore lokálnych umelcov alebo projektov sa venujeme už od vzniku Refresheru.
Veríme, že na Slovensku je veľa mladých talentovaných ľudí, a sme hrdí na to, že im poskytujeme platformu, kde môžu odprezentovať svoje nadanie.
Aj to môžeme robiť vďaka členom klubu Refresher+.
Staň sa členom
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
MÓDA WISHLIST
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: harpersbazaar.com, vogue.com, glamour.com
Náhľadový obrázok: Dupephotos.com / Cora Pursley,
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
včera o 08:30
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
pred 3 dňami
V bratislavských 500 bytoch sa stretávala drogová komunita. Zisťovala som, ako to tam vyzerá dnes (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
V bratislavských 500 bytoch sa stretávala drogová komunita. Zisťovala som, ako to tam vyzerá dnes (Reportáž)
včera o 17:00
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)
Sponzorovaný obsah
Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)
29. 9. 2025 12:00
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
29. 9. 2025 13:00
Storky
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Lifestyle news
Raper Diddy ide na 4 roky do väzenia. Súd potvrdil závažné dôkazy o sexuálnom násilí dnes o 07:51
Na Netflixe sa objavil mrazivý príbeh o sériovom vrahovi. Kto bol Ed Gein, ktorý sťahoval ľudí z kože? včera o 19:12
Túto aktivitu rob pravidelne a môžeš sa vyhnúť demencii. Nová štúdia odhalila, ako sa chrániť pred ochoreniami mozgu včera o 18:36
B-Complex vykradli: Známa slovenská DJ-ka prišla o väčšinu svojho vybavenia včera o 17:51
Shein spúšťa kamenné predajne. Fast fashion reťazec otvorí svoju prvú prevádzku vo Francúzsku včera o 17:08
FOTO: Oktagon láka na najlepšiu kartu v histórii Bratislavy. Boje o milióny pokračujú včera o 16:17
Madonna sa vraj stretla so svojou zosnulou matkou počas umelého spánku. Tvrdí, že ju motivovala k zmene života včera o 15:24
Hlavné mesto Francúzska ožilo módou. Toto je prehľad celebrít, ktoré nemohli chýbať na Paris Fashion Week 2025 včera o 14:11
Nová reality šou Behind the Fame štartuje fiaskom. Úvodná epizóda má za sebou mimoriadne slabú sledovanosť včera o 13:25
Vychádzajúca hviezda, ktorá spolupracovala s Taylor Swift. 20-ročná hudobná senzácia Sofia Isella vystúpi prvýkrát v Prahe včera o 12:19
Spravodajstvo
Polícia SR Správy počasie Česko Študenti
Viac
VIDEO: Žltá noc priniesla tichý protest. Medzinárodné podujatie v Bratislave sprevádzal bojkot
pred 4 minútami
72-ročný Slovák je podozrivý z vraždy manželky. Údajne na ňu zaútočil sekerou
pred 49 minútami
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
pred hodinou

Viac z Móda

Všetko
Outfit check z Mercedes-Benz Fashion Live! Večer ovládli temné farby, vrstvenie a luxusné doplnky
Odporúčané
Outfit check z Mercedes-Benz Fashion Live! Večer ovládli temné farby, vrstvenie a luxusné doplnky
pred 29 minútami
OUTFIT CHECK: Takto sa obliekajú najštýlovejšie Slovenky a Češky. Aké sú trendy na jeseň?
Odporúčané
OUTFIT CHECK: Takto sa obliekajú najštýlovejšie Slovenky a Češky. Aké sú trendy na jeseň?
včera o 16:00
Najkrajšie tenisky, ktoré ťa nebudú stáť majland. Pozri si TOP modely za férové ceny
V spolupráci
Najkrajšie tenisky, ktoré ťa nebudú stáť majland. Pozri si TOP modely za férové ceny
pred 2 dňami
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
refresher+
Odporúčané
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
pred 3 dňami
Mužská office móda v roku 2025: Business casual s twistom, saká s dvojradovým zapínaním a doplnky ako tromf
Mužská office móda v roku 2025: Business casual s twistom, saká s dvojradovým zapínaním a doplnky ako tromf
pred 4 dňami
Shein spúšťa kamenné predajne. Fast fashion reťazec otvorí svoju prvú prevádzku vo Francúzsku
Shein spúšťa kamenné predajne. Fast fashion reťazec otvorí svoju prvú prevádzku vo Francúzsku
včera o 17:08
Viac z Hudba Všetko
Muž opäť obvinil Nirvanu z detskej pornografie. Tvrdí, že utrpel osobnú ujmu z coveru albumu
Zahraničné
pred 2 dňami
Muž opäť obvinil Nirvanu z detskej pornografie. Tvrdí, že utrpel osobnú ujmu z coveru albumu
pred 2 dňami
B-Complex vykradli: Známa slovenská DJ-ka prišla o väčšinu svojho vybavenia
včera o 17:51
Taylor Swift vydala nový album „The Life of a Showgirl“: Nadviazala na Georga Michaela a pridala sa aj Sabrina Carpenter
včera o 07:46
Viac z Šport Všetko
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
24. 9. 2025 16:00
FOTO: Oktagon láka na najlepšiu kartu v histórii Bratislavy. Boje o milióny pokračujú
včera o 16:17
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
pred 3 dňami
Viac z Kultúra Všetko
CE ZA AR 2025 pozná svojich víťazov. Najlepšie architektonické diela roka dnes ocenili v Bratislave
Architektúra
pred 2 dňami
CE ZA AR 2025 pozná svojich víťazov. Najlepšie architektonické diela roka dnes ocenili v Bratislave
pred 2 dňami
Rekonštrukcia viacgeneračného domu v Prahe, ktorá ti vyrazí dych. Obrovský dom spája pôvodné kvality s modernými prvkami
27. 9. 2025 11:00
Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc
28. 9. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Outfit check z Mercedes-Benz Fashion Live! Večer ovládli temné farby, vrstvenie a luxusné doplnky
Móda
pred 28 minútami
Odporúčané
Outfit check z Mercedes-Benz Fashion Live! Večer ovládli temné farby, vrstvenie a luxusné doplnky
pred 28 minútami
Hostia sa pohrali s vrstvením, prepojili eleganciu s uvoľnenosťou a čiernu farbu povýšili na dominantný prvok večera.
FOTO: Dom v Krkonošiach je ako vystrihnutý z Nového Zélandu. Kombinácia dreva a útulného dizajnu ťa nadchne
V spolupráci
FOTO: Dom v Krkonošiach je ako vystrihnutý z Nového Zélandu. Kombinácia dreva a útulného dizajnu ťa nadchne
pred hodinou
Navštívili sme top 5 reštaurácií v Modre. Tipy od ľudí preverili naše chuťové poháriky
refresher+
Navštívili sme top 5 reštaurácií v Modre. Tipy od ľudí preverili naše chuťové poháriky
pred 2 hodinami
Jesenné fashion trendy, ktoré ovládnu ulice. Sú nadčasové a jednoducho ich napodobníš
V spolupráci
Jesenné fashion trendy, ktoré ovládnu ulice. Sú nadčasové a jednoducho ich napodobníš
pred 2 hodinami
Každý ôsmy účastník dopravnej nehody nebol pripútaný. Toto sú najčastejšie výhovorky, ktoré uvádzajú slovenskí vodiči
PR správa
Každý ôsmy účastník dopravnej nehody nebol pripútaný. Toto sú najčastejšie výhovorky, ktoré uvádzajú slovenskí vodiči
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
pred 2 dňami
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
refresher+
Odporúčané
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
pred 4 dňami
Najkrajšie tenisky, ktoré ťa nebudú stáť majland. Pozri si TOP modely za férové ceny
V spolupráci
Najkrajšie tenisky, ktoré ťa nebudú stáť majland. Pozri si TOP modely za férové ceny
pred 2 dňami
Na Netflixe sa objavil mrazivý príbeh o sériovom vrahovi. Kto bol Ed Gein, ktorý sťahoval ľudí z kože?
Na Netflixe sa objavil mrazivý príbeh o sériovom vrahovi. Kto bol Ed Gein, ktorý sťahoval ľudí z kože?
včera o 19:12
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
pred 2 dňami
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
pred 4 dňami
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
29. 9. 2025 15:38
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
29. 9. 2025 17:19
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
8. 9. 2025 13:09
Domov
Zdieľať
Diskusia