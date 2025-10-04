Jesenné fashion trendy, ktoré ovládnu ulice. Sú nadčasové a jednoducho ich napodobníš

My sme si zamilovali všetky.
Máš s príchodom novej sezóny chuť na refresh šatníka? Táto jeseň prináša módu, ktorá stavia do popredia osobnosť a štýl, ktorý je „nositeľný“ aj mimo prehliadkových mól. Inšpiruj sa s monochromatickou hnedou v podaní Brandon Maxwell, športovou eleganciou Miu Miu alebo preppy outfitom v podaní Tory Burch. Vybrali sme pre teba niekoľko trendov z prehliadkových mól, ktoré sa túto sezónu oplatí skúsiť. Sú nadčasové, ľahko kombinovateľné a s pár kľúčovými kúskami ich jednoducho napodobníš.
50 odtieňov čokolády
Čokoládovo hnedá bude jedna z dominantných farieb tejto jesene a zimy. Pôsobí luxusne a dá sa kombinovať na niekoľko spôsobov. Na prehliadkach značiek Brandon Maxwell alebo Philosophy di Lorenzo Serafini sme ju mohli vidieť v mäkkej koži a nadýchaných materiáloch. Na tejto farbe milujeme, že dodáva outfitom istú hĺbku a eleganciu – skús ju skombinovať ako monochromatický look alebo v kombinácii s béžovou.
🤎 Do nákupného košíka sme ti vybrali:
- Nohavice Answear.LAB – 80,90 €
- Dlhý trenčkot so zaväzovacím opaskom Reserved – 79,99 €
- Obojstranná bunda z imitácie kože Reserved – 79,99 €
- Tričko Mango – 15,90 €
Country chic
Ďalším z výrazných jesenných trendov bude vidiecka/equestrian estetika. Predstav si všetky filmy a seriály o aristokratických rodinách vo Veľkej Británii a ich štýl obliekania hlavných postáv pri voľnočasových aktivitách ako napríklad jazda na koni. Alebo ešte lepšie – princezná Diana off duty. Dominujú pracovné bundy, hodvábne šatky, kvalitne spracovaná koža a vlna.
🍁 Do nákupného košíka sme ti vybrali:
- Šiltovka Polo Ralp Lauren – 64,90 € (84,90 €)
- Bunda Mango – 74,90 € (89,90 €)
- Sveter Mango – 23,90 € (47,90 €)
- Gumáky Hunter – 135 €
Preppy
Preppy estetika je inšpirovaná módou z prostredia prestížnych amerických a britských univerzít v prvej polovici 20. storočia. Priprav si vlnené vesty, košele, saká, skladané sukne a kožené loafery. Inšpiruj sa stylingom z prehliadok Miu Miu, Polo Ralp Lauren a Tory Burch.
🎀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:
- Blúzka Mango – 25,90 €
- Prechodný kabát Mango – 149 €
- Minisukňa z imitácie kože Reserved – 29,99 €
- Tenisky adidas Samba OG – 110,49 € (130 €)
Športová elegancia
Athleisure nie je žiadnou novinkou – v aktuálnej sezóne značky ako Auralee a Miu Miu ukázali, že sa dá povýšiť na novú, elegantnú úroveň. Zabudni na legíny a siahni po nohaviciach voľného strihu a skombinuj ich so športovou bundou alebo mikinou so stojačikom. Ak vyzeráš, že si si z kancelárie odskočila na pilates, robíš to správne.
🏐 Do nákupného košíka sme ti vybrali:
- Mikina The North Face – 60,49 € (120 €)
- Rozšírené nohavice Mango – 29,90 €
- Tričko z merino vlny Reserved – 45,99 €