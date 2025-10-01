Hlasuj za to najlepšie zo slovenského dizajnu. Toto sú nominácie na prestížne ocenenie Národná cena za dizajn 2025

Súťaž propaguje slovenských dizajnérov a výrobcov, čím im pomáha presadiť sa v domácom prostredí aj na medzinárodnej úrovni.
Národná cena za dizajn oceňuje a oslavuje to najlepšie zo slovenského dizajnu už viac ako 30 rokov. Prestížne ocenenie získajú dizajnéri, ktorí vytvorili inovatívne a kreatívne práce s výrazným dosahom na jednotlivé oblasti života človeka, na celú spoločnosť a životné prostredie.
Porota zložená z popredných odborníkov zo Slovenska, Česka a Nemecka (v zložení Michala Lipková, Radek Hegmon, Bibiana Zdútová, Martin Šichman, Eva Slunečková, Bystrík Míček a Claudia Banz) sa pri výbere diel zamerala najmä na spoločenský presah, kritické myslenie, medziodborovú spoluprácu a originalitu.
„Pri výbere nominácií a víťazných prác sme si opakovane kládli otázku, aký odkaz chceme výberom projektov dizajnérskej komunite a širokej verejnosti komunikovať. Medzi prihlásenými prácami sme hľadali kritické myslenie, snahu nájsť spoločnú reč, prepájanie disciplín a kreatívnu spolutvorbu,“ uviedla Michala Lipková, predsedníčka poroty NCD25.
Víťazi jednotlivých kategórií budú oznámení počas slávnostného Galavečera, ktorý bude 21. októbra 2025 – galavečer nie je prístupný širokej verejnosti, preto nezabudni sledovať sociálne siete alebo web Národnej ceny za dizajn.
Cena verejnosti je zároveň supported by Refresher. Ocenenie odovzdáme osobne a výherca získa aj mediálny priestor na Refresheri a ročné predplatné Refresher+.
Nominované diela aj v uliciach Bratislavy
Jednou z najvýraznejších noviniek je presun prezentácie diel z tradičných výstavných priestorov do online a verejného priestoru. Čo to znamená? Nominované aj víťazné diela bude možné vidieť aj na outdoorových plochách v uliciach Bratislavy v priebehu októbra – konkrétne od 14. októbra si môžeš pozrieť nominované diela formou Výstavy v meste. Po galavečere, teda od 22. októbra, budú v uliciach formou plagátov vystavené víťazné diela.
Nominácie v jednotlivých kategóriách
Kategória: Móda a módne doplnky
- Mária Štraneková – Identity kolekcia AW 2023/24
- Jana Vaterková – Miesta
- Petra Debnárová, Stefan Webelhorst, Vít Staněk; výrobca: Botas a.s.; dizajnérske štúdio: Škoda auto design – ŠKODA x BOTAS Concept shoe
- Patrik Platko, Max Basala – GONOE
Kategória: Umenie, dizajn a remeslo
- Zuzana Gombošová – Malai Koodai Collection
- Simona Janišová – Hold Me
- Veronika Rabadová, Matej Rabada – Vrchy
- Viktor Tabiš – Segment
Kategória: Šport a voľný čas
- Tomáš Kráľ, výrobca: JAVORINA, v.d. – Sana Gym
- Martin Remiš – be.overland – séria produktov pre kempovanie
- Slavomír Ozaník, Michal Sládek, Tomáš Toth; výrobca: BELVE s.r.o. – CTM ZYNK
Kategória: Domov a verejný priestor
- Jakub Pollág; dizajnérske štúdio: Zeitgeist Unlimited s.r.o. – The Patchwork Table
- Patrik Bujňák – Unipot AYTO
- Adam Janečka, spoluautor: Juraj Horňák – MOKU Posteľ
- Patrik Illo – SOAP BUBBLE
Kategória: Práca a mobilita
- Bystrík Míček, Miloslav Melichárek, Adam Danko, Šimon Kožička (dizajnérske štúdio: WERKEMOTION s.r.o.); výrobca: SAM INDUSTRIES a.s.; klient: Balatoni Hajózási Zrt. – Bahart lode pre jazero Balaton
- Stanislav Zeman; spoluautori: Peter Machata, Eva Mária Kaprinayová; firma: eRobots – eLagoon
- Stanislav Zeman, Eva Mária Kaprinayová; firma: eRobots – eRover
- Bystrík Míček, Miloslav Melichárek, Adam Danko, Šimon Kožička (dizajnérske štúdio: WERKEMOTION s.r.o.) – DIPLOMAT DENTAL – Dizajn stomatologického príslušenstva
Kategória: Nové horizonty
- Marián Laššák; spolupráca: Vstúpte, n.o. – Workshop spájania
- Michaela Bednárová; spoluautori: Juraj Korec, Michaela Pašteková, Viliam Slaminka – Reprezentatívny dar Ministerstva kultúry SR
- Sylvia Jokelová – Kostýmy pre album Drôtenky skupiny Drť
- Georgios Somarakis, Tímea Kepová; dizajnérske štúdio: VNEM Studio – THE HOSE COLLECTION
Kategória: Študentský dizajn
- Tímea Kepová; škola: Katedra dizajnu Vysoká škola výtvarných umení – UP AND DOWN collection;
- Georgios Somarakis; škola: ateliér Industrial dizajn Vysoká škola výtvarných umení – PHASE lamp
- Lucia Krnčanová, škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta architektúry a dizajnu – In Good Hands
- Barbora Chudá, Matúš Ivanko, Hana Šegedová, Daniel Csúz, Kristýna Pundová; škola: Technická univerzita vo Zvolene, Katedra dizajnu nábytku a interiéru – Kolekcia TUZVOO factory
- Diego Hernando – Velomobil Proto