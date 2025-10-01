Kategórie
Tento článok je vytvorený v rámci mediálnej spolupráce s Národná cena za dizajn.
dnes 1. októbra 2025 o 12:00
Čas čítania 2:25

Hlasuj za to najlepšie zo slovenského dizajnu. Toto sú nominácie na prestížne ocenenie Národná cena za dizajn 2025

Hlasuj za to najlepšie zo slovenského dizajnu. Toto sú nominácie na prestížne ocenenie Národná cena za dizajn 2025
Zdroj: Národná cena za dizajn
KULTÚRA DIZAJN
Súťaž propaguje slovenských dizajnérov a výrobcov, čím im pomáha presadiť sa v domácom prostredí aj na medzinárodnej úrovni.

Národná cena za dizajn oceňuje a oslavuje to najlepšie zo slovenského dizajnu už viac ako 30 rokov. Prestížne ocenenie získajú dizajnéri, ktorí vytvorili inovatívne a kreatívne práce s výrazným dosahom na jednotlivé oblasti života človeka, na celú spoločnosť a životné prostredie.

Porota zložená z popredných odborníkov zo Slovenska, Česka a Nemecka (v zložení Michala Lipková, Radek Hegmon, Bibiana Zdútová, Martin Šichman, Eva Slunečková, Bystrík Míček a Claudia Banz) sa pri výbere diel zamerala najmä na spoločenský presah, kritické myslenie, medziodborovú spoluprácu a originalitu.

„Pri výbere nominácií a víťazných prác sme si opakovane kládli otázku, aký odkaz chceme výberom projektov dizajnérskej komunite a širokej verejnosti komunikovať. Medzi prihlásenými prácami sme hľadali kritické myslenie, snahu nájsť spoločnú reč, prepájanie disciplín a kreatívnu spolutvorbu,“ uviedla Michala Lipková, predsedníčka poroty NCD25.

Spomínaná odborná porota nominovala 28 diel v siedmich kategóriách. Všetky nominované diela nájdeš nižšie v článku.

Víťazi jednotlivých kategórií budú oznámení počas slávnostného Galavečera, ktorý bude 21. októbra 2025 – galavečer nie je prístupný širokej verejnosti, preto nezabudni sledovať sociálne siete alebo web Národnej ceny za dizajn.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Národná cena za dizajn (@narodnacenazadizajn)

👉🏻 Aj ty môžeš ovplyvniť jedno z ocenení a to špeciálnu Cenu verejnosti – na webovej stránke Národnej ceny za dizajn môžeš anonymne zahlasovať za svoje obľúbené dielo. Hlasovanie je otvorené od 1. októbra do 15. októbra. Hlasovať môžeš TU.

Cena verejnosti je zároveň supported by Refresher. Ocenenie odovzdáme osobne a výherca získa aj mediálny priestor na Refresheri a ročné predplatné Refresher+.
hlasuj za cenu verejnosti

Nominované diela aj v uliciach Bratislavy

Jednou z najvýraznejších noviniek je presun prezentácie diel z tradičných výstavných priestorov do online a verejného priestoru. Čo to znamená? Nominované aj víťazné diela bude možné vidieť aj na outdoorových plochách v uliciach Bratislavy v priebehu októbra – konkrétne od 14. októbra si môžeš pozrieť nominované diela formou Výstavy v meste. Po galavečere, teda od 22. októbra, budú v uliciach formou plagátov vystavené víťazné diela.

Nominácie v jednotlivých kategóriách

Kategória: Móda a módne doplnky

  • Mária Štraneková – Identity kolekcia AW 2023/24
  • Jana Vaterková – Miesta
  • Petra Debnárová, Stefan Webelhorst, Vít Staněk; výrobca: Botas a.s.; dizajnérske štúdio: Škoda auto design – ŠKODA x BOTAS Concept shoe
  • Patrik Platko, Max Basala – GONOE
Mária Štraneková – Identity kolekcia AW 2023/24 Jana Vaterková – Miesta Petra Debnárová, Stefan Webelhorst, Vít Staněk; výrobca: Botas a.s.; dizajnérske štúdio: Škoda auto design – ŠKODA x BOTAS Concept shoe Patrik Platko, Max Basala – GONOE
Zobraziť galériu
(4)

Kategória: Umenie, dizajn a remeslo

  • Zuzana Gombošová – Malai Koodai Collection
  • Simona Janišová – Hold Me
  • Veronika Rabadová, Matej Rabada – Vrchy
  • Viktor Tabiš – Segment
Zuzana Gombošová – Malai Koodai Collection Simona Janišová – Hold Me Veronika Rabadová, Matej Rabada – Vrchy Viktor Tabiš – Segment
Zobraziť galériu
(4)

Kategória: Šport a voľný čas

  • Tomáš Kráľ, výrobca: JAVORINA, v.d. – Sana Gym
  • Martin Remiš – be.overland – séria produktov pre kempovanie
  • Slavomír Ozaník, Michal Sládek, Tomáš Toth; výrobca: BELVE s.r.o. – CTM ZYNK
Tomáš Kráľ, výrobca: JAVORINA, v.d. – Sana Gym Martin Remiš – be.overland – séria produktov pre kempovanie Slavomír Ozaník, Michal Sládek, Tomáš Toth; výrobca: BELVE s.r.o. – CTM ZYNK
Zobraziť galériu
(3)

Kategória: Domov a verejný priestor

  • Jakub Pollág; dizajnérske štúdio: Zeitgeist Unlimited s.r.o. – The Patchwork Table
  • Patrik Bujňák – Unipot AYTO
  • Adam Janečka, spoluautor: Juraj Horňák – MOKU Posteľ
  • Patrik Illo – SOAP BUBBLE
Patrik Illo – SOAP BUBBLE Jakub Pollág; dizajnérske štúdio: Zeitgeist Unlimited s.r.o. – The Patchwork Table Adam Janečka, spoluautor: Juraj Horňák – MOKU Posteľ Patrik Bujňák – Unipot AYTO
Zobraziť galériu
(4)

Kategória: Práca a mobilita

  • Bystrík Míček, Miloslav Melichárek, Adam Danko, Šimon Kožička (dizajnérske štúdio: WERKEMOTION s.r.o.); výrobca: SAM INDUSTRIES a.s.; klient: Balatoni Hajózási Zrt. – Bahart lode pre jazero Balaton
  • Stanislav Zeman; spoluautori: Peter Machata, Eva Mária Kaprinayová; firma: eRobots – eLagoon
  • Stanislav Zeman, Eva Mária Kaprinayová; firma: eRobots – eRover
  • Bystrík Míček, Miloslav Melichárek, Adam Danko, Šimon Kožička (dizajnérske štúdio: WERKEMOTION s.r.o.) – DIPLOMAT DENTAL – Dizajn stomatologického príslušenstva
Bystrík Míček, Miloslav Melichárek, Adam Danko, Šimon Kožička (dizajnérske štúdio: WERKEMOTION s.r.o.); výrobca: SAM INDUSTRIES a.s.; klient: Balatoni Hajózási Zrt. – Bahart lode pre jazero Balaton Stanislav Zeman, Eva Mária Kaprinayová; firma: eRobots – eRover Stanislav Zeman; spoluautori: Peter Machata, Eva Mária Kaprinayová; firma: eRobots – eLagoon Bystrík Míček, Miloslav Melichárek, Adam Danko, Šimon Kožička (dizajnérske štúdio: WERKEMOTION s.r.o.) – DIPLOMAT DENTAL – Dizajn stomatologického príslušenstva
Zobraziť galériu
(4)

Kategória: Nové horizonty

  • Marián Laššák; spolupráca: Vstúpte, n.o. – Workshop spájania
  • Michaela Bednárová; spoluautori: Juraj Korec, Michaela Pašteková, Viliam Slaminka – Reprezentatívny dar Ministerstva kultúry SR
  • Sylvia Jokelová – Kostýmy pre album Drôtenky skupiny Drť
  • Georgios Somarakis, Tímea Kepová; dizajnérske štúdio: VNEM Studio – THE HOSE COLLECTION
Marián Laššák; spolupráca: Vstúpte, n.o. – Workshop spájania Georgios Somarakis, Tímea Kepová; dizajnérske štúdio: VNEM Studio – THE HOSE COLLECTION Sylvia Jokelová – Kostýmy pre album Drôtenky skupiny Drť Michaela Bednárová; spoluautori: Juraj Korec, Michaela Pašteková, Viliam Slaminka – Reprezentatívny dar Ministerstva kultúry SR
Zobraziť galériu
(4)

Kategória: Študentský dizajn

  • Tímea Kepová; škola: Katedra dizajnu Vysoká škola výtvarných umení – UP AND DOWN collection;
  • Georgios Somarakis; škola: ateliér Industrial dizajn Vysoká škola výtvarných umení – PHASE lamp
  • Lucia Krnčanová, škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta architektúry a dizajnu – In Good Hands
  • Barbora Chudá, Matúš Ivanko, Hana Šegedová, Daniel Csúz, Kristýna Pundová; škola: Technická univerzita vo Zvolene, Katedra dizajnu nábytku a interiéru – Kolekcia TUZVOO factory
  • Diego Hernando – Velomobil Proto
Tímea Kepová; škola: Katedra dizajnu Vysoká škola výtvarných umení – UP AND DOWN collection; Georgios Somarakis; škola: ateliér Industrial dizajn Vysoká škola výtvarných umení – PHASE lamp Diego Hernando – Velomobil Proto Barbora Chudá, Matúš Ivanko, Hana Šegedová, Daniel Csúz, Kristýna Pundová; škola: Technická univerzita vo Zvolene, Katedra dizajnu nábytku a interiéru – Kolekcia TUZVOO factory
Zobraziť galériu
(5)
Náhľadový obrázok: Národná cena za dizajn
Domov
