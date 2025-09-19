Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 19. septembra 2025 o 13:00
Čas čítania 6:25
Zdenka Hvolková

Najlepšia degustácia vín či let ponad Dóm sv. Alžbety: Toto všetko zažiješ cez predĺžený víkend v Košiciach

Najlepšia degustácia vín či let ponad Dóm sv. Alžbety: Toto všetko zažiješ cez predĺžený víkend v Košiciach
Zdroj: Refresher/Zdenka Hvolková
ZAUJÍMAVOSTI CESTOVANIE CESTOVANIE PO SLOVENSKU KAM CEZ VÍKEND KAM NA VÝLET – SLOVENSKO KOŠICE
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Keď sa povie citybreak, veľa ľudí si automaticky predstaví Berlín, Budapešť alebo Rím. My sme si však povedali, že si vyskúšame niečo poctivo slovenské a zamierili sme na východ.

Košice nám za tri dni stihli ukázať, že sú živé, farebné, kultúrne aj gurmánske, a že rozhodne patria na zoznam miest, ktoré by si mal vyskúšať ešte túto jeseň.

košicepress trip košiceaugustin
Zdroj: Tibor Czito/Press Trip Košice
Odporúčané
Chceš stihnúť poslednú letnú turistiku? Toto je 15 najkrajších chát a horských ubytovaní na Slovensku Chceš stihnúť poslednú letnú turistiku? Toto je 15 najkrajších chát a horských ubytovaní na Slovensku 11. septembra 2025 o 11:00

Deň 1: Dobrodružná cesta vlakom či večera v najstaršej reštaurácii na Slovensku

Do Košíc sme dorazili pohodlne vlakom z Bratislavy. Pokiaľ si chceš výlet užiť naplno a nestresovať sa nad parkovaním či nad tým, koľko toho vypiješ, vlak je pre teba jasná voľba.

Po príchode sme zamierili rovno do hotela - naším dočasným útočiskom sa stal DoubleTree by Hilton Košice. Už len pohľad na jeho elegantnú fasádu nám naznačil, že výber ubytovania nemohol dopadnúť lepšie. Vnútri nás čakali štýlové izby, wellness, výhľad na centrum a raňajky, ktoré sa podávajú s úsmevom aj bez budíka.

Naše dobrodružstvo metropolou východu sme odštartovali romantickou prechádzkou mestom priamo na Hlavnej ulici, ktorá je srdcom všetkého diania. Po krátkej zastávke v Infopointe Visit Košice (ktorý mimochodom odporúčame všetkým nepripraveným cestovateľom) sme sa vybrali objavovať. Prvou zastávkou bol gotický Dóm sv. Alžbety, najväčšia katedrála na Slovensku a najvýchodnejšia v Európe. Navyše, ak si trúfneš na točité schody, výhľad zo severnej veže určite neoľutuješ - stojí totiž za každý jeden krok.

košice press trip košice augustín košice press trip košice augustín košice press trip košice augustín košice press trip košice augustín
Zobraziť galériu
(8)

Na občerstvenie nás skvelo privítala unikátna kaviareň s reštauráciou Slávia - secesný klenot s dušou a ponukou, ktorá poteší každého. V prenádhernom interiéri si dopraješ chvíle oddychu s priateľmi pri šálke aromatickej kávy a lahodných dezertoch, vychutnáš si to však aj originálny koktail po divadelnom predstavení, nakoľko je budova divadla priamo za výkladom.

košice press trip košice augustin košice press trip košice augustín košice press trip košice augustín
Zobraziť galériu
(3)

V rámci kultúrnej výpravy sme si nenechali ujsť ani Dolnú bránu, kde sa pod dlažbou ukrýva pôvodný vstup do mesta. Atmosféra podzemných chodieb nás doslova preniesla do stredoveku.

košice
Zdroj: Refresher/Zdenka Hvolková
Odporúčané
Britský portál označil slovenské mesto za skrytý klenot Európy. Ktorá metropola si vyslúžila tento titul? Britský portál označil slovenské mesto za skrytý klenot Európy. Ktorá metropola si vyslúžila tento titul? 14. augusta 2025 o 8:19

Dozvedeli sme sa napríklad, že mestá Košice a Prešov zdieľajú úplne rovnaký podklad centier, čo nás skutočne zaskočilo. Sprievodca nám taktiež na interaktívnej pomôcke znázornil aj historický vývin mesta - vďaka tomu sme dostali lepší prehľad o tom, kto sa kedy v meste nachádzal, čím si historické centrum prechádzalo či kedy a v akom rozsahu ho zachvátili požiare.

košice press trip košice augustin košice press trip košice augustin košice press trip košice augustin košice press trip košice augustin
Zobraziť galériu
(10)

Na záver dňa sme sa rozlúčili so slnkom v tej najlepšej spoločnosti - pri pohári remeselného piva a tataráku s výhľadom na Dóm sv. Alžbety. V Pivovare Hostinec sme si dali komentovanú pivnú tour a ochutnali ich oceňované ležiaky, ktoré nás často bavili aj svojimi názvami. Jedným z nich bol napríklad „Diaľnica do Košíc“.

košicepress trip košiceaugustín
Zdroj: Refresher/Zdenka Hvolková
Čo nás zaujalo: Pivovar Hostinec sídli v najstaršom pohostinstve na Slovensku vôbec a siedmom najstaršom na svete. Prvá historická zmienka o danej budove pochádza už z roku 1542. Čo je však ešte zaujímavejšie je spôsob, akým sa majiteľ k hostincu dostal. Inzerát totiž našiel na bazoši.

Zaujímavosťou je aj to, že keď sa majitelia pokúšali o rozšírenie hostinca, pri výkopových prácach sa práve tu v decembri 2018 objavil tzv. Košický strieborný poklad. Obsahoval viac než päťsto mincí z 15. až 17. storočia, zastupujúcich pätnástich panovníkov strednej Európy. Dnes ho možno obdivovať vo Východoslovenskom múzeu.

košice press trip košice augustin košice press trip košice augustín košice košice press trip košice augustín
Zobraziť galériu
(10)

Ak hľadáš miesto, kde večer dobre zajesť, napiť sa a ešte sa aj niečo dozvedieť, Pivovar Hostinec je presne ono.

košicepress trip košiceaugustin
Zdroj: Tibor Czito/Press Trip Košice
Odporúčané
Toto sú najlepšie kaviarne v Košiciach: Z týchto prevádzok neodídeš sklamaný, na Hlavnej majú espresso aj za 1,3 eura (Reportáž) Toto sú najlepšie kaviarne v Košiciach: Z týchto prevádzok neodídeš sklamaný, na Hlavnej majú espresso aj za 1,3 eura (Reportáž) 13. apríla 2025 o 8:30

Deň 2: Balón, výroba zmrzliny či víno, ktoré očarilo aj Máriu Teréziu

Deň sme začali poriadnou dávkou adrenalínu. Let balónom nad Košicami bol jednoznačne zážitkom, na ktorý len tak nezabudneme. Štart na nás čakal už o šiestej ráno pri Technickej univerzite, kde sme si balóny s pomocou inštruktorov sami nafúkali a následne sme dostali pokyny k bezpečnému letu. A ten rozhodne stál za skoré ranné vstávanie.

košicepress trip košiceaugustín
Zdroj: Refresher/Zdenka Hvolková

Spoločnosť nám robil jemný ranný vánok a historické centrum Košíc, ktoré sa v prvých ranných lúčoch Slnka javili ako fascinujúca skladačka. Vidieť legendárny Dóm sv. Alžbety zhora, bez hluku mesta, len s tichom a občasným sykotom horáku bolo skutočnou meditáciou.

Po pristátí sme dostali krátky výklad o histórii. Dozvedeli sme sa kopu zaujímavých informácií o tom, ako vznikal prvý teplovzdušný balón a o procese, ktorým sa z neho stal plne funkčný prostriedok, akým je dnes. Vzápätí nás čakal krátky krst vzduchoplavcov - vlasy nám najprv počastovali žltou kvetinkou, následne obliali šampanským, na sekundu zapálili a ihneď sfúkli - takto sme sa i my stali oficiálnymi posilami vzduchoplaveckej komunity.

košice press trip košice augustín košice press trip košice augustín košice press trip košice augustín košice press trip košice augustín
Zobraziť galériu
(7)

Po mimoriadnom zážitku sme sa na chvíľu stiahli do zelene. Botanická záhrada nás prekvapila množstvom tropických rastlín a chill atmosférou, preto ho odporúčame ako ideálne miesto na reštart. V interiéri existuje mnoho expozícií s citrusami, kaktusmi, rôznymi tropickými rastlinami či dokonca motýľmi, ktoré nás radostne obletovali. V exteriéri nájdeš dokonca i apidomček.

Apidomček je špeciálna konštrukcia, ktorá umožňuje bezpečný oddych a relaxáciu priamo pri včelích úľoch v rámci tzv. apiterapie. Slúži na využitie pozitívnych účinkov včiel a ich prostredia na ľudské zdravie, ako je teplo, bzučanie a vzduch obohatený o prírodné látky z úľov.
košicepress trip košiceaugustín
Zdroj: Refresher/Zdenka Hvolková

Obed na nás čakal vo famóznom Smokehouse Košice. Ak ani ty nedáš dopustiť na poriadne americké barbeque, rozhodne sa pri návšteve Košíc vydaj za svojím gastronomickým snom o šťavnatých rebierkach na Bielu ulicu. Kuchyňa je inšpirovaná skúsenosťami priamo spoza Atlantiku.

košicepress trip košiceaugustín
Zdroj: Refresher/Zdenka Hvolková

Nasledovala návšteva Východoslovenského múzea, ktoré nielenže patrí k najstarším múzeám na Slovensku, ale ukrýva aj legendárny Košický zlatý poklad. Ide o viac ako 2 900 zlatých mincí objavených počas rekonštrukcie v roku 1935. Zážitok, ktorý ťa vráti v čase ti rozhodne pripomenie, že aj Slovensko má svoje poklady.

Čo nás zaujalo: Východoslovenské múzeum nie je bežnou prvoplánovou atrakciou, kam prídeš a vypočuješ si siahodlhý výklad, ktorý ti napokon ani nedáva zmysel. Celá expozícia je vystavaná kopou interaktívnych pomôcok - môžeš sa napríklad postaviť na váhu a zistiť, koľko zlatých tehličiek si hodný; zistíš tiež, koľko zarábal v minulosti farár oproti dnešnému advokátovi a ak budeš mať šťastie, personál ti umožní vyraziť si aj vlastnú mincu pomocou historického stroja.
košice press trip košice augustín košice press trip košice augustín košice press trip košice augustín košice press trip košice augustín
Zobraziť galériu
(4)
Odporúčané
Kde si dáš v Košiciach najlepšiu matchu? Ochutnal som Take It, The MatCha, Nico a Saint (Reportáž) Kde si dáš v Košiciach najlepšiu matchu? Ochutnal som Take It, The MatCha, Nico a Saint (Reportáž) 18. augusta 2025 o 17:00

Po kultúre sme si zaslúžili niečo sladké. A nie len tak hocijakú zmrzlinu - vyskúšali sme si jej vlastnú výrobu. Majiteľ Café de Paris, Jean-Charles, je pôvodom Francúz, a tak sa nám pokúsil všetkými svojimi silami vysvetliť, ako prebieha celý proces výroby zmrzliny - a navyše to zvládol v slovenskom jazyku.

Zázemie, suroviny, technológia, trocha trpezlivosti a o chvíľu sme mali v rukách (a na jazyku) vlastný gelato masterpiece. Šlo o slivkovú zmrzlinu s príchuťou prosecca a kúskami mäty. Vďaka ďalšiemu záživnému kurzu sme sa tak dozvedeli, ako sa pripravuje remeselná zmrzlina, že jedlo nie je samozrejmosť, ale dar, a že za každým kopčekom zmrzliny je veľa práce, lásky a trpezlivosti, preto si ho vážime.

košice press trip košice augustín košice press trip košice augustín košice press trip košice augustín košice press trip košice augustín
Zobraziť galériu
(5)

Popoludní sme sa presunuli na výlet na Tokaj - áno, presne tak sa volá to víno, ktoré poznáš z etikiet. Návšteva Tokaja je ale oveľa viac než len degustácia. Vo vinárstve Chateau Grand Bari vo Veľkej Bare sme si užili nielen špičkové vína, ale aj prehliadku a výklad o tom, ako sa Tokaj vyrába a čo všetko stojí za jeho unikátnosťou.

Čo nás zaujalo: O Tokajskom víne sa kedysi hovorilo, že zvyšuje potenciu. Práve k tejto informácii azda mohla prispieť i samotná Mária Terézia, ktorá dané víno vo veľkom obľubovala. Sama totiž mala 16 detí.

Bonusom bola rozhľadňa v tvare suda v Malej Tŕni. Vyhliadková veža má výšku 12 metrov a zhora sa ti naskytne pohľad na vinice ako z rozprávky. A keď sa večer rozsvietil samotný „sud“, vedeli sme, že túto noc si budeme dlho pamätať.

košice press trip košice augustín košice press trip košice augustín košice press trip košice augustín košice press trip košice augustín
Zobraziť galériu
(13)
Odporúčané
Chceš si pozrieť scenériu Slovenska z výšky? Toto je TOP 10 vyhliadkových veží, ktoré sa oplatí navštíviť Chceš si pozrieť scenériu Slovenska z výšky? Toto je TOP 10 vyhliadkových veží, ktoré sa oplatí navštíviť 2. mája 2025 o 16:00

Deň 3: Trhy, galéria a záver s fine diningom

Posledné ráno sme odštartovali na Dominikánskom trhu. Miesto, kde to žije už od skorého rána a kde kúpiš všetko od čerstvého ovocia až po kvety. Atmosféra trhoviska nás úplne vtiahla, nejde totiž o žiadny predražený hipster market, ale autentický zážitok s miestnym vibeom.

Na chvíľu sme sa tiež zastavili v tichu a spomienkach, konkrétne na Pamätnej výstave Sándora Máraia. Tento maďarský spisovateľ svetového formátu, ktorý sa narodil práve v Košiciach, dokázal vo svojich dielach zachytiť atmosféru mesta tak presne, že máš pocit, akoby si sa ním prechádzal už pred sto rokmi. Zohnať však jeho knihu môže byť náročné - po každej dotlači sa okamžite vypredá.

košicepress trip košiceaugustin
Zdroj: Tibor Czito/Press Trip Košice

Výstava sa nachádza v jeho rodnom dome na Mäsiarskej ulici a je malým, no veľmi silným pripomenutím toho, že Košice boli (a stále sú) kultúrnym epicentrom, ktoré inšpirovalo veľkých ľudí. Ak ťa baví literatúra alebo história, toto miesto nevynechaj.

košicepress trip košiceaugustin
Zdroj: Tibor Czito/Press Trip Košice

Hneď po návšteve jeho výstavy sme si priamo na Hlavnej ulici dopriali sladké palacinky podľa receptu Loly, manželky Sándora Máraiho. Ochutnali sme legendárnu sladkú pochúťku, ktorá bola údajne jeho najväčšou slabosťou, a rozhodne sme si ju zamilovali aj my.

košicepress trip košiceaugustín
Zdroj: Refresher/Zdenka Hvolková

Pred odchodom z tohto čarovného a históriou dýchajúceho mesta sme sa ešte naposledy ponorili do umenia. Východoslovenská galéria nás privítala výstavou, nádvorím a miestom, kde môžeš spomaliť a chvíľu len byť.

košice press trip košice augustín košice press trip košice augustín košice press trip košice augustín košice press trip košice augustín
Zobraziť galériu
(4)

A potom už len posledná zastávka: Villa Sandy Resort, elegantný podnik v zrenovovanom Korčuliarskom pavilóne z roku 1909. Celý rezort je charakteristický veľkým rozsahom zelene, vodnými prvkami, strešnými záhradami či ekologickými inováciami. Unikátne zelené strechy v rezorte s intenzívnou vlastnou výsadbou, vrátane bio záhradky pre potreby kuchyne, svojou rozlohou viac ako 2000 metrov štvorcových patria k najväčším v regióne.

Odporúčané
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky 19. septembra 2025 o 16:00

Predovšetkým nás tu zaujal originálny moderný koncept Novej kuchyne Slovenska, ktorá bola ocenená aj prestížnym sprievodcom Gault&Millau. Kuchyňa je pod vedením šéfkuchára Jozefa Hromjáka a ten nás pravdupovediac úplne odzbrojil. V dennom menu sme našli čerstvé ryby, jemné mäso, domáce cestoviny a polievku, ktorú som osobne označila za tú najlepšiu v mojom živote.

košice press trip augustín košice press trip košice augustín košice press trip košice augustín košice press trip košice augustín
Zobraziť galériu
(4)

Košice ako predĺžený víkend? Bez debaty áno

Za tri dni sme stihli zažiť viac, než sme čakali. Od histórie a architektúry cez adrenalín až po špičkovú gastronómiu. Košice sú miesto, kde sa cítiš vítaný - či už si na káve v kaviarni Slávia, pri Sándorovi Máraiovi v jeho pamätnej výstave alebo so sklom vína v ruke niekde nad Tokajom.

Tento výlet nám ukázal, že východ má čo ponúknuť a že Košice majú energiu, ktorú v sebe nesie len mesto, čo pozná svoju minulosť, ale nebojí sa budúcnosti.

Takže ak hľadáš plán na jeseň, odpoveď je jasná - Košice. A rovno na tri dni.

Odporúčané
Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR) Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR) 10. septembra 2025 o 16:00
Odporúčané
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor) Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor) 19. augusta 2024 o 9:30
Odporúčané
Outfit check zo Žúru: Bandurko si na zámok v Pezinku obul crocsy, Katežinka zažiarila v nových šatách Outfit check zo Žúru: Bandurko si na zámok v Pezinku obul crocsy, Katežinka zažiarila v nových šatách 14. septembra 2025 o 13:31
Podporujeme lokálne talenty
Podpore lokálnych umelcov alebo projektov sa venujeme už od vzniku Refresheru.
Veríme, že na Slovensku je veľa mladých talentovaných ľudí, a sme hrdí na to, že im poskytujeme platformu, kde môžu odprezentovať svoje nadanie.
Aj to môžeme robiť vďaka členom klubu Refresher+.
Staň sa členom
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
CESTOVANIE CESTOVANIE PO SLOVENSKU KAM CEZ VÍKEND KAM NA VÝLET – SLOVENSKO KOŠICE
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Refresher/Zdenka Hvolková
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
28-ročná rómka Lana žije v Anglicku: Rómovia sú v zahraničí flexibilnejší. Vždy som snívala o svojom vlastnom domove (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
28-ročná rómka Lana žije v Anglicku: Rómovia sú v zahraničí flexibilnejší. Vždy som snívala o svojom vlastnom domove (Rozhovor)
pred 2 dňami
„Gastronómia je veľmi pekný a dôležitý odbor,“ hovorí majiteľ bistra Otto! Chcel vytvoriť podnik, ktorý mu tu chýbal
refresher+
Odporúčané
„Gastronómia je veľmi pekný a dôležitý odbor,“ hovorí majiteľ bistra Otto! Chcel vytvoriť podnik, ktorý mu tu chýbal
pred 2 dňami
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
Sponzorovaný obsah
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
včera o 19:00
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
pred 44 minútami
Ladislav Wolf má bistro v Sydney: Červený diplom som musel hodiť za hlavu, prácu som si nedokázal nájsť ani v kuchyni (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ladislav Wolf má bistro v Sydney: Červený diplom som musel hodiť za hlavu, prácu som si nedokázal nájsť ani v kuchyni (Rozhovor)
včera o 11:00
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
dnes o 09:30
Storky
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
NEHERA predstavila novú kolekciu F/W 25: Oslovili nás prémiové látky a strihy
Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Onedlho vystúpi v O2 Aréne
Levi’s sa spojil s Toy Story. V kolekcii spoločne priniesli najväčší trend 2025
Syn Willa Smitha prepísal históriu. Jaden sa stal prvým mužským...
Cardi B štvrtýkrát tehotná. Dieťa čaká s týmto športovcom
Víťazka Let's Dance sa vydala. Svoje áno povedala žilinskému hokejistovi
Doja Cat vydáva album. Jeho premiéru si vychutnáš aj kúsok od Slovenska
Coachella zverejnila line-up na rok 2026. Opäť nechýbajú veľké hviezdy
TOP outfity z Emmy 2025: Sydney Sweeney s dekoltom či elegantný Pedro Pascal
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne oznámila ve...
Trendy dámske bundy, ktoré uvidíš túto jeseň. V hre je koža, semiš a vlna
V spolupráci
Zelená horúčka pokračuje. V centre Bratislavy otvorili nový matcha spot
Liam Hemsworth sa zasnúbil. Jeho srdce si získala známa modelka
Labubu bábiky dostali spooky upgrade. Toto je najnovší release od Pop Martu
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky
Hviezda filmov Mamma Mia! prehovorila o pokračovaní. Herci sú vraj pripravení
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč priamo do ucha
Nový pár v Hollywoode? Zoë Kravitz už predstavila Harryho svojmu otcovi
Lifestyle news
Komici Jimmy Fallon a Jon Stewart sa zastali Kimmela, ktorý dostal stopku. „Stále môžeme hovoriť, čo chceme“ pred 38 minútami
Slovenská bežkyňa prepisuje históriu! Emma Zapletalová získala bronz na MS v Tokiu pred hodinou
Ektor sa dištancuje od koncertu DJ Wicha v O2 aréne: „Nikdy som nepotvrdil, že tam budem“ pred 3 hodinami
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na Tehelnom poli pred 3 hodinami
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom dnes o 11:29
Jeden zo zakladateľov Ben & Jerry's po takmer 50 rokoch odchádza z firmy. Značka vraj prišla o slobodu slova dnes o 11:06
Tieto osobnosti zomrú v roku 2025, tvrdí kontroverzný zoznam. Osem mrazivých predpovedí sa už naplnilo dnes o 10:11
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Rusko Polícia SR Dopravné správy
Viac
AKTUÁLNE: Na moste Lanfranconi sa zrazilo šesť áut. Doprava je čiastočne obmedzená
pred hodinou
AKTUÁLNE: Na priecestí v Seredi došlo k zrážke vlaku s autom. Na mieste obmedzili dopravu
pred hodinou
EÚ navrhuje úplný zákaz dovozu ruského skvapalneného plynu do roku 2027
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
Česko
dnes o 11:29
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
dnes o 11:29
Ladislav Wolf má bistro v Sydney: Červený diplom som musel hodiť za hlavu, prácu som si nedokázal nájsť ani v kuchyni (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ladislav Wolf má bistro v Sydney: Červený diplom som musel hodiť za hlavu, prácu som si nedokázal nájsť ani v kuchyni (Rozhovor)
včera o 11:00
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
pred 2 dňami
28-ročná rómka Lana žije v Anglicku: Rómovia sú v zahraničí flexibilnejší. Vždy som snívala o svojom vlastnom domove (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
28-ročná rómka Lana žije v Anglicku: Rómovia sú v zahraničí flexibilnejší. Vždy som snívala o svojom vlastnom domove (Rozhovor)
pred 2 dňami
Vo varšavskom metre otvorili knižnicu pod zemou. Okrem 16 000 kníh sa v nej nachádza aj bylinková záhrada či káva zdarma
Vo varšavskom metre otvorili knižnicu pod zemou. Okrem 16 000 kníh sa v nej nachádza aj bylinková záhrada či káva zdarma
pred 2 dňami
Nový typ osobnosti: po introvertoch a extrovertoch prichádzajú otroverti. Zisti, či medzi nich patríš aj ty
Nový typ osobnosti: po introvertoch a extrovertoch prichádzajú otroverti. Zisti, či medzi nich patríš aj ty
včera o 18:19
Viac z Móda Všetko
Outfit check zo Žúru: Bandurko si na zámok v Pezinku obul crocsy, Katežinka zažiarila v nových šatách
Odporúčané
Outfit check zo Žúru: Bandurko si na zámok v Pezinku obul crocsy, Katežinka zažiarila v nových šatách
14. 9. 2025 13:31
Jesenná obuv nemusí byť nudná. Pozri si 10 modelov od New Balance, Salomon či Adidas, ktoré budeš milovať
pred 3 dňami
Finalistky prestížneho ocenenia Best Fashion Talent 2025 sú známe. Prácu týchto Sloveniek sa oplatí sledovať
pred 3 hodinami
Viac z Osobnosti Všetko
Bella Hadid zdieľala fotku z nemocničného lôžka. Trpí zákernou chorobou
Zahraničné
včera o 09:15
Bella Hadid zdieľala fotku z nemocničného lôžka. Trpí zákernou chorobou
včera o 09:15
Justin a Hailey majú svoj rodinný kódex. Toto sú pravidlá, ktorými sa rodina Bieberovcov riadi
pred 3 dňami
Topila sa v dlhoch: Victoria Beckham odhaľuje svoje súkromie v novom dokumentárnom seriáli
pred 2 dňami
Viac z Hudba Všetko
Ektor sa dištancuje od koncertu DJ Wicha v O2 aréne: „Nikdy som nepotvrdil, že tam budem“
Ektor sa dištancuje od koncertu DJ Wicha v O2 aréne: „Nikdy som nepotvrdil, že tam budem“
pred 3 hodinami
13K vydali prvý track z nového albumu. Zdissovali v ňom Pufflicka
dnes o 08:20
REFRESHNI SI PLAYLIST: Collab Yzomandias, Hard Rico a NobodyListen, nová Cardi B aj RAYE
dnes o 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Lexx spája maľbu airbrushom so streetwear oblečením: Mám rád nedokonalosť, keď to robí človek a nie stroj (Rozhovor)
Móda
pred 43 minútami
Odporúčané
Lexx spája maľbu airbrushom so streetwear oblečením: Mám rád nedokonalosť, keď to robí človek a nie stroj (Rozhovor)
pred 43 minútami
Lexx spája strihy mikín a ďalších kúskov s unikátnym airbrush umením. „Môj tvorivý proces sa zlepšoval spolu so sebapoznaním,“ tvrdí.
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
pred 43 minútami
Finalistky prestížneho ocenenia Best Fashion Talent 2025 sú známe. Prácu týchto Sloveniek sa oplatí sledovať
Mediálna spolupráca
Finalistky prestížneho ocenenia Best Fashion Talent 2025 sú známe. Prácu týchto Sloveniek sa oplatí sledovať
pred 3 hodinami
Najlepšia degustácia vín či let ponad Dóm sv. Alžbety: Toto všetko zažiješ cez predĺžený víkend v Košiciach
Odporúčané
Najlepšia degustácia vín či let ponad Dóm sv. Alžbety: Toto všetko zažiješ cez predĺžený víkend v Košiciach
pred 3 hodinami
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na Tehelnom poli
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na Tehelnom poli
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní
Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní
pred 2 dňami
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
včera o 19:04
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
dnes o 11:29
Bella Hadid zdieľala fotku z nemocničného lôžka. Trpí zákernou chorobou
Bella Hadid zdieľala fotku z nemocničného lôžka. Trpí zákernou chorobou
včera o 09:15
Tieto osobnosti zomrú v roku 2025, tvrdí kontroverzný zoznam. Osem mrazivých predpovedí sa už naplnilo
Tieto osobnosti zomrú v roku 2025, tvrdí kontroverzný zoznam. Osem mrazivých predpovedí sa už naplnilo
dnes o 10:11
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
14. 9. 2025 11:26
Celeste je študentkou práva a v noci pracuje ako spoločníčka: „Na bežnej brigáde by som nezarobila 2500 eur za predĺžený víkend"
refresher+
Odporúčané
Celeste je študentkou práva a v noci pracuje ako spoločníčka: „Na bežnej brigáde by som nezarobila 2500 eur za predĺžený víkend"
23. 4. 2025 7:15
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Domov
Zdieľať
Diskusia