Keď sa povie citybreak, veľa ľudí si automaticky predstaví Berlín, Budapešť alebo Rím. My sme si však povedali, že si vyskúšame niečo poctivo slovenské a zamierili sme na východ.
Košice nám za tri dni stihli ukázať, že sú živé, farebné, kultúrne aj gurmánske, a že rozhodne patria na zoznam miest, ktoré by si mal vyskúšať ešte túto jeseň.
Deň 1: Dobrodružná cesta vlakom či večera v najstaršej reštaurácii na Slovensku
Do Košíc sme dorazili pohodlne vlakom z Bratislavy. Pokiaľ si chceš výlet užiť naplno a nestresovať sa nad parkovaním či nad tým, koľko toho vypiješ, vlak je pre teba jasná voľba.
Po príchode sme zamierili rovno do hotela - naším dočasným útočiskom sa stal DoubleTree by Hilton Košice. Už len pohľad na jeho elegantnú fasádu nám naznačil, že výber ubytovania nemohol dopadnúť lepšie. Vnútri nás čakali štýlové izby, wellness, výhľad na centrum a raňajky, ktoré sa podávajú s úsmevom aj bez budíka.
Naše dobrodružstvo metropolou východu sme odštartovali romantickou prechádzkou mestom priamo na Hlavnej ulici, ktorá je srdcom všetkého diania. Po krátkej zastávke v Infopointe Visit Košice (ktorý mimochodom odporúčame všetkým nepripraveným cestovateľom) sme sa vybrali objavovať. Prvou zastávkou bol gotický Dóm sv. Alžbety, najväčšia katedrála na Slovensku a najvýchodnejšia v Európe. Navyše, ak si trúfneš na točité schody, výhľad zo severnej veže určite neoľutuješ - stojí totiž za každý jeden krok.
Na občerstvenie nás skvelo privítala unikátna kaviareň s reštauráciou Slávia - secesný klenot s dušou a ponukou, ktorá poteší každého. V prenádhernom interiéri si dopraješ chvíle oddychu s priateľmi pri šálke aromatickej kávy a lahodných dezertoch, vychutnáš si to však aj originálny koktail po divadelnom predstavení, nakoľko je budova divadla priamo za výkladom.
V rámci kultúrnej výpravy sme si nenechali ujsť ani Dolnú bránu, kde sa pod dlažbou ukrýva pôvodný vstup do mesta. Atmosféra podzemných chodieb nás doslova preniesla do stredoveku.
Dozvedeli sme sa napríklad, že mestá Košice a Prešov zdieľajú úplne rovnaký podklad centier, čo nás skutočne zaskočilo. Sprievodca nám taktiež na interaktívnej pomôcke znázornil aj historický vývin mesta - vďaka tomu sme dostali lepší prehľad o tom, kto sa kedy v meste nachádzal, čím si historické centrum prechádzalo či kedy a v akom rozsahu ho zachvátili požiare.
Na záver dňa sme sa rozlúčili so slnkom v tej najlepšej spoločnosti - pri pohári remeselného piva a tataráku s výhľadom na Dóm sv. Alžbety. V Pivovare Hostinec sme si dali komentovanú pivnú tour a ochutnali ich oceňované ležiaky, ktoré nás často bavili aj svojimi názvami. Jedným z nich bol napríklad „Diaľnica do Košíc“.
Zaujímavosťou je aj to, že keď sa majitelia pokúšali o rozšírenie hostinca, pri výkopových prácach sa práve tu v decembri 2018 objavil tzv. Košický strieborný poklad. Obsahoval viac než päťsto mincí z 15. až 17. storočia, zastupujúcich pätnástich panovníkov strednej Európy. Dnes ho možno obdivovať vo Východoslovenskom múzeu.
Ak hľadáš miesto, kde večer dobre zajesť, napiť sa a ešte sa aj niečo dozvedieť, Pivovar Hostinec je presne ono.
Deň 2: Balón, výroba zmrzliny či víno, ktoré očarilo aj Máriu Teréziu
Deň sme začali poriadnou dávkou adrenalínu. Let balónom nad Košicami bol jednoznačne zážitkom, na ktorý len tak nezabudneme. Štart na nás čakal už o šiestej ráno pri Technickej univerzite, kde sme si balóny s pomocou inštruktorov sami nafúkali a následne sme dostali pokyny k bezpečnému letu. A ten rozhodne stál za skoré ranné vstávanie.
Spoločnosť nám robil jemný ranný vánok a historické centrum Košíc, ktoré sa v prvých ranných lúčoch Slnka javili ako fascinujúca skladačka. Vidieť legendárny Dóm sv. Alžbety zhora, bez hluku mesta, len s tichom a občasným sykotom horáku bolo skutočnou meditáciou.
Po pristátí sme dostali krátky výklad o histórii. Dozvedeli sme sa kopu zaujímavých informácií o tom, ako vznikal prvý teplovzdušný balón a o procese, ktorým sa z neho stal plne funkčný prostriedok, akým je dnes. Vzápätí nás čakal krátky krst vzduchoplavcov - vlasy nám najprv počastovali žltou kvetinkou, následne obliali šampanským, na sekundu zapálili a ihneď sfúkli - takto sme sa i my stali oficiálnymi posilami vzduchoplaveckej komunity.
Po mimoriadnom zážitku sme sa na chvíľu stiahli do zelene. Botanická záhrada nás prekvapila množstvom tropických rastlín a chill atmosférou, preto ho odporúčame ako ideálne miesto na reštart. V interiéri existuje mnoho expozícií s citrusami, kaktusmi, rôznymi tropickými rastlinami či dokonca motýľmi, ktoré nás radostne obletovali. V exteriéri nájdeš dokonca i apidomček.
Obed na nás čakal vo famóznom Smokehouse Košice. Ak ani ty nedáš dopustiť na poriadne americké barbeque, rozhodne sa pri návšteve Košíc vydaj za svojím gastronomickým snom o šťavnatých rebierkach na Bielu ulicu. Kuchyňa je inšpirovaná skúsenosťami priamo spoza Atlantiku.
Nasledovala návšteva Východoslovenského múzea, ktoré nielenže patrí k najstarším múzeám na Slovensku, ale ukrýva aj legendárny Košický zlatý poklad. Ide o viac ako 2 900 zlatých mincí objavených počas rekonštrukcie v roku 1935. Zážitok, ktorý ťa vráti v čase ti rozhodne pripomenie, že aj Slovensko má svoje poklady.
Po kultúre sme si zaslúžili niečo sladké. A nie len tak hocijakú zmrzlinu - vyskúšali sme si jej vlastnú výrobu. Majiteľ Café de Paris, Jean-Charles, je pôvodom Francúz, a tak sa nám pokúsil všetkými svojimi silami vysvetliť, ako prebieha celý proces výroby zmrzliny - a navyše to zvládol v slovenskom jazyku.
Zázemie, suroviny, technológia, trocha trpezlivosti a o chvíľu sme mali v rukách (a na jazyku) vlastný gelato masterpiece. Šlo o slivkovú zmrzlinu s príchuťou prosecca a kúskami mäty. Vďaka ďalšiemu záživnému kurzu sme sa tak dozvedeli, ako sa pripravuje remeselná zmrzlina, že jedlo nie je samozrejmosť, ale dar, a že za každým kopčekom zmrzliny je veľa práce, lásky a trpezlivosti, preto si ho vážime.
Popoludní sme sa presunuli na výlet na Tokaj - áno, presne tak sa volá to víno, ktoré poznáš z etikiet. Návšteva Tokaja je ale oveľa viac než len degustácia. Vo vinárstve Chateau Grand Bari vo Veľkej Bare sme si užili nielen špičkové vína, ale aj prehliadku a výklad o tom, ako sa Tokaj vyrába a čo všetko stojí za jeho unikátnosťou.
Bonusom bola rozhľadňa v tvare suda v Malej Tŕni. Vyhliadková veža má výšku 12 metrov a zhora sa ti naskytne pohľad na vinice ako z rozprávky. A keď sa večer rozsvietil samotný „sud“, vedeli sme, že túto noc si budeme dlho pamätať.
Deň 3: Trhy, galéria a záver s fine diningom
Posledné ráno sme odštartovali na Dominikánskom trhu. Miesto, kde to žije už od skorého rána a kde kúpiš všetko od čerstvého ovocia až po kvety. Atmosféra trhoviska nás úplne vtiahla, nejde totiž o žiadny predražený hipster market, ale autentický zážitok s miestnym vibeom.
Na chvíľu sme sa tiež zastavili v tichu a spomienkach, konkrétne na Pamätnej výstave Sándora Máraia. Tento maďarský spisovateľ svetového formátu, ktorý sa narodil práve v Košiciach, dokázal vo svojich dielach zachytiť atmosféru mesta tak presne, že máš pocit, akoby si sa ním prechádzal už pred sto rokmi. Zohnať však jeho knihu môže byť náročné - po každej dotlači sa okamžite vypredá.
Výstava sa nachádza v jeho rodnom dome na Mäsiarskej ulici a je malým, no veľmi silným pripomenutím toho, že Košice boli (a stále sú) kultúrnym epicentrom, ktoré inšpirovalo veľkých ľudí. Ak ťa baví literatúra alebo história, toto miesto nevynechaj.
Hneď po návšteve jeho výstavy sme si priamo na Hlavnej ulici dopriali sladké palacinky podľa receptu Loly, manželky Sándora Máraiho. Ochutnali sme legendárnu sladkú pochúťku, ktorá bola údajne jeho najväčšou slabosťou, a rozhodne sme si ju zamilovali aj my.
Pred odchodom z tohto čarovného a históriou dýchajúceho mesta sme sa ešte naposledy ponorili do umenia. Východoslovenská galéria nás privítala výstavou, nádvorím a miestom, kde môžeš spomaliť a chvíľu len byť.
A potom už len posledná zastávka: Villa Sandy Resort, elegantný podnik v zrenovovanom Korčuliarskom pavilóne z roku 1909. Celý rezort je charakteristický veľkým rozsahom zelene, vodnými prvkami, strešnými záhradami či ekologickými inováciami. Unikátne zelené strechy v rezorte s intenzívnou vlastnou výsadbou, vrátane bio záhradky pre potreby kuchyne, svojou rozlohou viac ako 2000 metrov štvorcových patria k najväčším v regióne.
Predovšetkým nás tu zaujal originálny moderný koncept Novej kuchyne Slovenska, ktorá bola ocenená aj prestížnym sprievodcom Gault&Millau. Kuchyňa je pod vedením šéfkuchára Jozefa Hromjáka a ten nás pravdupovediac úplne odzbrojil. V dennom menu sme našli čerstvé ryby, jemné mäso, domáce cestoviny a polievku, ktorú som osobne označila za tú najlepšiu v mojom živote.
Košice ako predĺžený víkend? Bez debaty áno
Za tri dni sme stihli zažiť viac, než sme čakali. Od histórie a architektúry cez adrenalín až po špičkovú gastronómiu. Košice sú miesto, kde sa cítiš vítaný - či už si na káve v kaviarni Slávia, pri Sándorovi Máraiovi v jeho pamätnej výstave alebo so sklom vína v ruke niekde nad Tokajom.
Tento výlet nám ukázal, že východ má čo ponúknuť a že Košice majú energiu, ktorú v sebe nesie len mesto, čo pozná svoju minulosť, ale nebojí sa budúcnosti.
Takže ak hľadáš plán na jeseň, odpoveď je jasná - Košice. A rovno na tri dni.