My sme sa pozreli na to, ako si s témou „Modern Castle Spirits“ poradili návštevníci a čo prezradili o svojich outfitoch.
Organizátori obľúbeného dvojdňového festivalu Ženy Víno Funk už tradične pripravujú aj menší event s názvom ŽÚR. Aj tentoraz zostali verní svojej domovskej lokalite – Pezinku, kde historické priestory zámku Šimák Zámok Pezinok ožili hudbou, tancom a nezabudnuteľnou atmosférou až do skorého rána.
My sme sa boli pozrieť, ako návštevníci zvládli tohtoročný dresscode. Nepovinné „Dress to impress“ totiž tento rok vystriedala téma Dress to impress: Modern Castle Spirits.
Čo najdrahšie máš na sebe a koľko to stálo?Dodržal/a si tohtoročný dresscode?
Kúpil/a si si nejaký kúsok špeciálne na ŽÚR?
@iamlauraweng a @bandurko
Na úvod začneme Lauriným outfitom. Na našu prvú otázku – čo má na sebe najdrahšie – musela chvíľu hľadať odpoveď. Väčšinu fitu totiž poskladala z darovaných vecí a z kúskov z vintage shopov. O dresscode sa dozvedela na poslednú chvíľu, no snažila sa ho dodržať. Nechcela splynúť v dave čiernej, a tak zvolila farby ako béžová, olivová či zlatá. Nový kúsok si na ŽÚR nekupovala.
Bandurko zvolil minimalistický all black look. Najdrahším kúskom bola bunda značky 032c, ktorú kúpil približne za 400 eur. Dresscode podľa vlastných slov neriešil – čierna je pre neho vždy stávka na istotu. Na nohách mal dokonca tie isté crocsy, v ktorých bol ešte minulý týždeň na turistike, a neváhal si ich obuť aj na zámok. Podobne ako Laura, ani on si na ŽÚR nič nové nezaobstaral.
@kumpanova.debora
Najdrahším kúskom Deborinho outfitu boli čierne vintage topánky s cvočkami, ktoré si priniesla až z Ameriky a stáli približne 70 eur. Dresscode sa snažila dodržať poctivo – zvolila čipkované biele šaty s rozparkom, ktoré doplnila čiernym korzetom a kabelkou. Celok tak pôsobí ako kombinácia romantiky s odvážnejším kontrastom. Nové kúsky si však na ŽÚR nekupovala, outfit vyskladala z toho, čo už mala doma.
@lucia_banicova
Najdrahším kúskom Luciinho outfitu boli nohavice zo Zary, za ktoré zaplatila cca 50 eur. Dresscode dodržala do bodky – zvolila čiernu kombináciu trblietavého topu, rukávov a kapucne, ktorú doplnila čižmami po kolená. Top si kúpila špeciálne na ŽÚR a outfit doladila podľa tipov, ktoré videla priamo na Instagrame ŽVF.