Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 14. septembra 2025 o 13:31
Čas čítania 4:30
Hana Divišová

Outfit check zo Žúru: Bandurko si na zámok v Pezinku obul crocsy, Katežinka zažiarila v nových šatách

Outfit check zo Žúru: Bandurko si na zámok v Pezinku obul crocsy, Katežinka zažiarila v nových šatách
Zdroj: Andrea Škvareninová
MÓDA FESTIVALY MÓDA OUTFIT CHECK
My sme sa pozreli na to, ako si s témou „Modern Castle Spirits“ poradili návštevníci a čo prezradili o svojich outfitoch.

Organizátori obľúbeného dvojdňového festivalu Ženy Víno Funk už tradične pripravujú aj menší event s názvom ŽÚR. Aj tentoraz zostali verní svojej domovskej lokalite – Pezinku, kde historické priestory zámku Šimák Zámok Pezinok ožili hudbou, tancom a nezabudnuteľnou atmosférou až do skorého rána.

My sme sa boli pozrieť, ako návštevníci zvládli tohtoročný dresscode. Nepovinné „Dress to impress“ totiž tento rok vystriedala téma Dress to impress: Modern Castle Spirits.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ŽVF (@zenyvinofunk)

Pýtali sme sa:

Čo najdrahšie máš na sebe a koľko to stálo?

Dodržal/a si tohtoročný dresscode?

Kúpil/a si si nejaký kúsok špeciálne na ŽÚR?

@iamlauraweng a @bandurko

Na úvod začneme Lauriným outfitom. Na našu prvú otázku – čo má na sebe najdrahšie – musela chvíľu hľadať odpoveď. Väčšinu fitu totiž poskladala z darovaných vecí a z kúskov z vintage shopov. O dresscode sa dozvedela na poslednú chvíľu, no snažila sa ho dodržať. Nechcela splynúť v dave čiernej, a tak zvolila farby ako béžová, olivová či zlatá. Nový kúsok si na ŽÚR nekupovala.

TOP 4 české značky parfumov, ktoré musíš poznať. Ich vône zaženú do kúta aj svetové módne domy TOP 4 české značky parfumov, ktoré musíš poznať. Ich vône zaženú do kúta aj svetové módne domy 12. septembra 2025 o 16:00

Bandurko zvolil minimalistický all black look. Najdrahším kúskom bola bunda značky 032c, ktorú kúpil približne za 400 eur. Dresscode podľa vlastných slov neriešil – čierna je pre neho vždy stávka na istotu. Na nohách mal dokonca tie isté crocsy, v ktorých bol ešte minulý týždeň na turistike, a neváhal si ich obuť aj na zámok. Podobne ako Laura, ani on si na ŽÚR nič nové nezaobstaral.

ŽÚR 2025
Zdroj: Andrea Škvareninová

 @kumpanova.debora

Najdrahším kúskom Deborinho outfitu boli čierne vintage topánky s cvočkami, ktoré si priniesla až z Ameriky a stáli približne 70 eur. Dresscode sa snažila dodržať poctivo – zvolila čipkované biele šaty s rozparkom, ktoré doplnila čiernym korzetom a kabelkou. Celok tak pôsobí ako kombinácia romantiky s odvážnejším kontrastom. Nové kúsky si však na ŽÚR nekupovala, outfit vyskladala z toho, čo už mala doma.

ŽÚR
Zdroj: Andrea Škvareninová


@lucia_banicova

Najdrahším kúskom Luciinho outfitu boli nohavice zo Zary, za ktoré zaplatila cca 50 eur. Dresscode dodržala do bodky – zvolila čiernu kombináciu trblietavého topu, rukávov a kapucne, ktorú doplnila čižmami po kolená. Top si kúpila špeciálne na ŽÚR a outfit doladila podľa tipov, ktoré videla priamo na Instagrame ŽVF.

ŽÚR 2025
Zdroj: Andrea Škvareninová
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Andrea Škvareninová
