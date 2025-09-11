Od posledných letných parties až po spoznávanie histórie a kultúry, máme pre teba tipy na víkend.
Nevieš, do ktorého podniku či múzea v Bratislave zavítať tento víkend? Na to je tu WEEKEND RADAR. Prinášame ti víkendové eventy v Bratislave a v okolí, z ktorých si vyberie snáď každý. Či už ide o parties alebo komornejšie akcie – tu nájdeš všetko, čo našu redakciu zaujalo.
Piatok, 12. 9.
Letná Párty, Kácéčko
Ak už teraz vieš, že ti bude chýbať leto, určite si nenechaj ujsť poslednú letnú párty v Kácéčku! O dobrú hudbu sa postarajú Sofyana a Šicko a môžeš sa tešiť na večer plný house music a tanečných rytmov. Vstup máš do 23:00 zadarmo, ale určite si nezabudni pribaliť občiansky!
Spiral Tribe Exhibition 2025: Music, Magic, Mayhem, Fuga
Ak ťa zaujíma história hudobnej scény, rave hudby a sound systémov, ktoré do Európy prišli z Jamajky, určite skoč do Fugy. Od 10. 9. do 13. 9. sa tam bude konať výstava, workshopy aj diskusie o vzniku tohto hnutia a skupiny. Samozrejme, čaká ťa aj nadupaný hudobný program.
Aldea Club 2nd Birthday Party, Aldea Club
Chýba ti afro, melodic house, indie dance či techno? Aldea pripravila program presne pre teba! O mix žánrov a pretancovanú noc na ich druhých narodeninách sa postarajú Denes Toth, Makepeace, Rafaell a Y:I.
Sobota, 13. 9.
Samey x WEN Tour, Edison Club
Samey a WEN majú za sebou už päť zastávok ich tour a šiestou je práve Bratislava.
Ak chceš vidieť reprezentantov východu a novej vlny rapu, ktorá k nám zavítala práve s príchodom Haha Crew, tento večer si určite nenechaj ujsť. Okrem Sameya a WENa sa môžeš tešiť aj na Taomiho, Dalyba či Zaya.
Žúr na Zámku, (ŽVF), Šimák Zámok
Ťažko nájsť výhovorku (ak teda nejdeš na Sameya) neísť si zatancovať na zámok v Pezinku. Čakajú ťa 4 stage a nespočetné množstvo zábavy a krásne oblečených ľudí. Od DJ-ov z UK, cez známe mená ako NobodyListen, až po nové hviezdne DJ-ky na scéne ako Fralaa či už lepšie známa Kristie Kardio – určite si nájdeš BPM, ktoré je tvojou šálkou kávy.
BLOCK n SUSTAIN, 2nd Judgement
Ak hľadáš nové cool oblečenie a záleží ti aj na udržateľnosti, tento event je určite niečo, čo by si nemal zmeškať. BLOCK N’ SUSTAIN je festival, ktorý spája udržateľnú módu, lokálny dizajn, hudbu a komunitu. Čakajú ťa trhy zamerané na upcycling, live DJ sety, welcome drinky, tombola a veľa zábavy.
Nedeľa, 14. 9.
Kvet Nguyen: Kým voda nezmyje breh, Galéria Mesta Bratislavy
Ako to už býva zvykom, po preflámovanom víkende to chce aj trochu rekreácie a spomalenia, čo sa týka akcií. Preto nás zaujal tento event, ktorý predstavuje tvorbu umelkyne Kvet Nguyen. Je koncipovaný ako vizuálne čítanie kapitol príbehu vietnamskej diaspóry na území bývalého Československa. Ak sa chceš o histórii tejto minority dozvedieť viac, určite zavítaj do galérie a načerpaj nové informácie.
Stredoveké Dožinky na Bratislavskom hrade, Bratislavský hrad
Ak chceš zažiť atmosféru starých čias, určite sa vyber na stredoveké trhy na Bratislavskom hrade – bude to deň plný vôní, chutí a tradícií. Tešiť sa môžeš na dobové remeslá ako tokár, hrnčiar či včelár, ochutnávky historických jedál a vín, drevený kolotoč, streľbu z luku, hry pre deti aj dospelých a vystúpenia sokoliarov z dvora Astur.
Tip od redakcie
Blue Mondays Coffee, Dunajská
Ak máš chuť na dobrú matchu alebo kávu, určite navštív Blue Mondays Coffee na Dunajskej. Okrem priestoru na super pokec s kamoškami či kamošmi si odtiaľ môžeš odniesť plné bruško kvalitných a chutných snackov a pekné nálepky.