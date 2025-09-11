Kategórie
dnes 11. septembra 2025 o 17:00
Čas čítania 2:45
Michaela Kedžuchová

Haha Crew pokope na jednom mieste, Žúr na zámku či festival v sekáči. Aj toto nájdeš tento víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR)

Haha Crew pokope na jednom mieste, Žúr na zámku či festival v sekáči. Aj toto nájdeš tento víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR)
Zdroj: Instagram / @zenyvinofunk
KULTÚRA BRATISLAVA KAM CEZ VÍKEND WEEKEND RADAR
Od posledných letných parties až po spoznávanie histórie a kultúry, máme pre teba tipy na víkend.

Nevieš, do ktorého podniku či múzea v Bratislave zavítať tento víkend? Na to je tu WEEKEND RADAR. Prinášame ti víkendové eventy v Bratislave a v okolí, z ktorých si vyberie snáď každý. Či už ide o parties alebo komornejšie akcie – tu nájdeš všetko, čo našu redakciu zaujalo.

Každý týždeň ti pripravujeme výber koncertov, akcií, výstav, trhov či kultúrnych podujatí, o ktorých by si rozhodne mal vedieť. Určite nezabudni dať odber témy WEEKEND RADAR, aby ti nič dôležité neušlo.
 

 Piatok, 12. 9. 

Letná Párty, Kácéčko 

Ak už teraz vieš, že ti bude chýbať leto, určite si nenechaj ujsť poslednú letnú párty v Kácéčku! O dobrú hudbu sa postarajú Sofyana a Šicko a môžeš sa tešiť na večer plný house music a tanečných rytmov. Vstup máš do 23:00 zadarmo, ale určite si nezabudni pribaliť občiansky!

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by ~ Kácečko ~ (@kacecko_)

Spiral Tribe Exhibition 2025: Music, Magic, Mayhem, Fuga

Ak ťa zaujíma história hudobnej scény, rave hudby a sound systémov, ktoré do Európy prišli z Jamajky, určite skoč do Fugy. Od 10. 9. do 13. 9. sa tam bude konať výstava, workshopy aj diskusie o vzniku tohto hnutia a skupiny. Samozrejme, čaká ťa aj nadupaný hudobný program.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Fuga (@fuga_ba)

Aldea Club 2nd Birthday Party, Aldea Club

Chýba ti afro, melodic house, indie dance či techno? Aldea pripravila program presne pre teba! O mix žánrov a pretancovanú noc na ich druhých narodeninách sa postarajú Denes Toth, Makepeace, Rafaell a Y:I.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Aldea Club | Night club Bratislava (@aldea.club)

Sobota, 13. 9.

Samey x WEN Tour, Edison Club 

Samey a WEN majú za sebou už päť zastávok ich tour a šiestou je práve Bratislava.
Ak chceš vidieť reprezentantov východu a novej vlny rapu, ktorá k nám zavítala práve s príchodom Haha Crew, tento večer si určite nenechaj ujsť. Okrem Sameya a WENa sa môžeš tešiť aj na Taomiho, Dalyba či Zaya.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by @sityparties

Žúr na Zámku, (ŽVF), Šimák Zámok 

Ťažko nájsť výhovorku (ak teda nejdeš na Sameya) neísť si zatancovať na zámok v Pezinku. Čakajú ťa 4 stage a nespočetné množstvo zábavy a krásne oblečených ľudí. Od DJ-ov z UK, cez známe mená ako NobodyListen, až po nové hviezdne DJ-ky na scéne ako Fralaa či už lepšie známa Kristie Kardio – určite si nájdeš BPM, ktoré je tvojou šálkou kávy.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by ŽVF (@zenyvinofunk)

BLOCK n SUSTAIN, 2nd Judgement 

Ak hľadáš nové cool oblečenie a záleží ti aj na udržateľnosti, tento event je určite niečo, čo by si nemal zmeškať. BLOCK N’ SUSTAIN je festival, ktorý spája udržateľnú módu, lokálny dizajn, hudbu a komunitu. Čakajú ťa trhy zamerané na upcycling, live DJ sety, welcome drinky, tombola a veľa zábavy. 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by BLOCK N’ SUSTAIN (@blocknsustain)

Nedeľa, 14. 9. 

Kvet Nguyen: Kým voda nezmyje breh, Galéria Mesta Bratislavy

Ako to už býva zvykom, po preflámovanom víkende to chce aj trochu rekreácie a spomalenia, čo sa týka akcií. Preto nás zaujal tento event, ktorý predstavuje tvorbu umelkyne Kvet Nguyen. Je koncipovaný ako vizuálne čítanie kapitol príbehu vietnamskej diaspóry na území bývalého Československa. Ak sa chceš o histórii tejto minority dozvedieť viac, určite zavítaj do galérie a načerpaj nové informácie.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Galeria mesta Bratislavy (@galeria_mesta_bratislavy)

Stredoveké Dožinky na Bratislavskom hrade, Bratislavský hrad 

Ak chceš zažiť atmosféru starých čias, určite sa vyber na stredoveké trhy na Bratislavskom hrade – bude to deň plný vôní, chutí a tradícií. Tešiť sa môžeš na dobové remeslá ako tokár, hrnčiar či včelár, ochutnávky historických jedál a vín, drevený kolotoč, streľbu z luku, hry pre deti aj dospelých a vystúpenia sokoliarov z dvora Astur.

snm
Zdroj: snm.sk

Tip od redakcie

Blue Mondays Coffee, Dunajská 

Ak máš chuť na dobrú matchu alebo kávu, určite navštív Blue Mondays Coffee na Dunajskej. Okrem priestoru na super pokec s kamoškami či kamošmi si odtiaľ môžeš odniesť plné bruško kvalitných a chutných snackov a pekné nálepky.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Blue Mondays Coffee (@bluemondays_kafecko)

Už ti nič dôležité neunikne
Vďaka našej aplikácii s prehľadným feedom a notifikáciami sa všetko dozvieš skôr, ako si to tvoji kamoši nájdu na Instagrame.
Objav aktuálne novinky medzi prvými.
Nestrať prehľad
Súvisiace témy
BRATISLAVA KAM CEZ VÍKEND WEEKEND RADAR
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
