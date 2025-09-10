Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 10. septembra 2025 o 13:00
Čas čítania 1:14
Sofia Angušová

Slovenský lekár vyvinul prelomový typ operácie. Jeho prínos ocenili aj odborníci zo zahraničia

Slovenský lekár vyvinul prelomový typ operácie. Jeho prínos ocenili aj odborníci zo zahraničia
Zdroj: VÚSCH, Vedec roka SR
ZAUJÍMAVOSTI NEMOCNICA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Adriánovi Kolesárovi sa podarilo získať prestížne ocenenie Vedec roka v kategórii Inovátor roka.

Slovensko má v oblasti medicíny ďalší významný úspech. Docent Adrián Kolesár sa so svojím tímom postaral o prelom v kardiochirurgii, ktorý si všimli odborníci po celom svete. Adriánovi sa za jeho prínos podarilo získať aj prestížne ocenenie Vedec roka v kategórii Inovátor roka.

Adrián pre Refresher priblížil, o akú operáciu ide. „Rossova operácia je náhrada nefunkčnej alebo chorej aortálnej chlopne pľúcnou chlopňou pacienta a na pôvodné miesto pľúcnej chlopne sa zvyčajne použije štep od darcu - homograft,“ vysvetľuje odborník. Pacientova nová chlopňa je teda vymodelovaná z jeho vlastného tkaniva.

Odporúčané
Českým vedcom sa podaril prelomový objav: Vyvinuli nanokrúžky, ktoré cielene ničia rakovinové bunky Českým vedcom sa podaril prelomový objav: Vyvinuli nanokrúžky, ktoré cielene ničia rakovinové bunky 20. augusta 2025 o 11:52

Podľa Adriána má takýto prístup hneď niekoľko výhod. Organizmus lepšie prijíma vlastné bunky, zákrok je finančne menej náročný a zároveň je aj viac spoľahlivý než tradičné riešenia. 

Medzi výhody patrí teda minimalizácia infekcie chlopne (endokarditída), pretože vlastné tkanivo (vlastná chlopňa) má väčšiu rezistenciu na potenciálnu infekciu než umelý materiál. Ďalej je aj menšie riziko tromboembolických komplikácií.

Extrémne náročná operácia

Samotný výkon však nie je vôbec jednoduchý. Chirurg musí pracovať s presnosťou na milimetre. Celá operácia trvá až osem hodín a navyše sa vykonáva na dvoch operačných sálach súčasne.

„Výkon sa realizoval na dvoch operačných sálach s dvomi operačnými tímami pozostávajúcimi z 5 chirurgov, anestéziológa, sálových sestier a perfuziológa a takisto kardiológa, ktorý hodnotil výsledok celej operácie pomocou echokardiografie. Na jednej sále prebiehala samotná operácia pacienta a na druhej operačný tím konštruoval novú pľúcnicovú chlopňu,“ vysvetlil Kolesár pre Refresher.

Odporúčané
Antikoncepcia pre mužov mala úspech: Prešla prvými testami na ľuďoch Antikoncepcia pre mužov mala úspech: Prešla prvými testami na ľuďoch 31. júla 2025 o 9:10

Medzi najväčšie riziká patria zlyhanie srdca, masívne krvácanie či komplikácie vyplývajúce z nízkeho veku pacientov, ktorí takýto zákrok často podstupujú.

Podľa Adriána je to jedna z najrizikovejších operácií v kardiochirurgii. Sú tam tri výrazné potenciálne komplikácie, riziká, pričom každá komplikácia môže byť fatálna. 

Hrozí výrazné krvácanie kvôli veľkému počtu zošitých tepien, správna funkcia rekonštruovaných chlopní musí byť presná a dlhý čas mimotelového obehu môže ovplyvniť srdcové komory. Každá z týchto komplikácií môže byť veľmi vážna, preto je presnosť a koordinácia tímu kľúčová.

Odporúčané
Nový pár v Hollywoode? Zoë Kravitz už predstavila Harryho svojmu otcovi Nový pár v Hollywoode? Zoë Kravitz už predstavila Harryho svojmu otcovi 10. septembra 2025 o 8:25
Odporúčané
IKEA a Gustaf Westman predstavili sviatočnú kolekciu plnú crazy dizajnu. Prišli napríklad s tanierom na mäsové guľôčky IKEA a Gustaf Westman predstavili sviatočnú kolekciu plnú crazy dizajnu. Prišli napríklad s tanierom na mäsové guľôčky 9. septembra 2025 o 18:15
Odporúčané
Apple predstavil nový iPhone 17 či historicky najtenší iPhone Air. Za najdrahšiu Pro verziu si poriadne priplatíš Apple predstavil nový iPhone 17 či historicky najtenší iPhone Air. Za najdrahšiu Pro verziu si poriadne priplatíš 9. septembra 2025 o 20:21
Podporujeme lokálne talenty
Podpore lokálnych umelcov alebo projektov sa venujeme už od vzniku Refresheru.
Veríme, že na Slovensku je veľa mladých talentovaných ľudí, a sme hrdí na to, že im poskytujeme platformu, kde môžu odprezentovať svoje nadanie.
Aj to môžeme robiť vďaka členom klubu Refresher+.
Staň sa členom
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
NEMOCNICA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: VÚSCH, Vedec roka SR
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Sponzorovaný obsah
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
1. 9. 2025 13:00
Kulturista Adam berie steroidy: „Mal som už 15 látok. Ak profesionál tvrdí, že ich neberie, klame“ (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kulturista Adam berie steroidy: „Mal som už 15 látok. Ak profesionál tvrdí, že ich neberie, klame“ (Rozhovor)
včera o 11:30
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
Sponzorovaný obsah
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
2. 9. 2025 10:00
21-ročná Charlotte je private pilotka, letel s ňou už aj Separ či Pil C: Táto služba nefunguje za barter
refresher+
Odporúčané
21-ročná Charlotte je private pilotka, letel s ňou už aj Separ či Pil C: Táto služba nefunguje za barter
pred 2 dňami
Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR)
refresher+
Odporúčané
Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR)
pred 2 minútami
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
Sponzorovaný obsah
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
28. 8. 2025 14:00
Storky
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč priamo do ucha
Nový pár v Hollywoode? Zoë Kravitz už predstavila Harryho svojmu otcovi
Lady Gaga zažiarila v českej značke. Mala ju na sebe v uliciach New Yorku
Nový hviezdny pár? Filmový Elvis bol na rande s Emily Ratajkowski
Neymar zdedil po neznámom mužovi takmer 1 miliardu eur. Nikdy sa pritom nestretl...
Skupina Coldplay predbehla Taylor Swift. Ich turné prekonalo významný rekord
Nová vila Love Islandu je tu. Pozri sa, ako vyzerá hniezdočko lásky
Crocs má bláznivú spoluprácu. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“
Nik Tendo a Decky vyrážajú na tour. Zavítajú aj na Slovensko
Radiohead sa vracia na európske pódiá. Na turné sa vydajú po 7 rokoch
Tieto celebrity sa budú brať v roku 2026. Jeden pár ťa zrejme prekvapí
Mussoliniho pravnuk hviezdi v talianskej lige. Má za sebou debut v Serie A
Boli sme na festivale v Benátkach. Sleduj exkluzívne zábery The Rocka aj...
Táto skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify
Vogue má novú šéfku. Annu Wintour vymení dlhoročná zamestnankyňa
Post Malone na prehliadke v Paríži predstavil vlastnú módnu značku
Lady Gaga vstupuje do sveta Wednesday. Netlix odhalil, ako bude vyzerať
Toto sú účastníci 5. série Love Islandu: Zubná asistentka či kaskadér z Londýna
HBO odhalilo ďalších hercov v Harry Potter seriáli. Vráti sa obľúbený profesor..
Lifestyle news
Petra Vlhová potvrdila návrat na lyže. Popri rehabilitácii otvorila aj vlastné múzeum pred 37 minútami
Najväčšie slovenské mestá opäť rozžiari Biela noc. Svoje inštalácie predvedie v najbližších dňoch vyše 200 umelcov pred hodinou
Slovenský lekár vyvinul prelomový typ operácie. Jeho prínos ocenili aj odborníci zo zahraničia pred 3 hodinami
VIDEO: Nová luxusná jachta sa potopila už pri svojej prvej plavbe. Posádka musela doplávať k pobrežiu dnes o 11:58
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč v reálnom čase priamo do ucha dnes o 10:46
Česká novinka je prepadákom v kinách aj na Netflixe. Nepomohli ani dobré recenzie dnes o 09:55
Nový pár v Hollywoode? Zoë Kravitz už predstavila Harryho svojmu otcovi dnes o 08:25
Apple predstavil nový iPhone 17 či historicky najtenší iPhone Air. Za najdrahšiu Pro verziu si poriadne priplatíš včera o 20:21
IKEA a Gustaf Westman predstavili sviatočnú kolekciu plnú crazy dizajnu. Prišli napríklad s tanierom na mäsové guľôčky včera o 18:15
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“ včera o 17:29
Spravodajstvo
Správy počasie Počasie Vláda Roberta Fica Polícia SR
Viac
Moskva vysvetľuje, prečo ruské drony napadli Poľsko. Vraj mali iný cieľ
pred 16 minútami
AKTUÁLNE: NATO aktivovalo článok 4. Reakcia prišla po narušení poľského vzdušného priestoru
pred 40 minútami
D1 bude cez víkend uzavretá. Dôvodom je otvorenie poslednej výjazdovej vetvy križovatky
pred 52 minútami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Kulturista Adam berie steroidy: „Mal som už 15 látok. Ak profesionál tvrdí, že ich neberie, klame“ (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kulturista Adam berie steroidy: „Mal som už 15 látok. Ak profesionál tvrdí, že ich neberie, klame“ (Rozhovor)
včera o 11:30
21-ročná Charlotte je private pilotka, letel s ňou už aj Separ či Pil C: Táto služba nefunguje za barter
refresher+
Odporúčané
21-ročná Charlotte je private pilotka, letel s ňou už aj Separ či Pil C: Táto služba nefunguje za barter
pred 2 dňami
Samsung ma zobral do Berlína. Odhalil nový smartfón a AI domácnosť, ktorá mi vyrazila dych (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
Samsung ma zobral do Berlína. Odhalil nový smartfón a AI domácnosť, ktorá mi vyrazila dych (REPORTÁŽ)
dnes o 12:00
KVÍZ: Aký okres sa nachádza na slepej mape? Otestuj svoje vedomosti z geografie
KVÍZ: Aký okres sa nachádza na slepej mape? Otestuj svoje vedomosti z geografie
pred 4 dňami
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
včera o 17:29
Mladého Slováka prijali na Oxford. Na školné mu však chýba ešte takmer 30 000 eur
Mladého Slováka prijali na Oxford. Na školné mu však chýba ešte takmer 30 000 eur
pred 2 dňami
Viac z Tech Všetko
Apple predstavil nový iPhone 17 či historicky najtenší iPhone Air. Za najdrahšiu Pro verziu si poriadne priplatíš
Apple predstavil nový iPhone 17 či historicky najtenší iPhone Air. Za najdrahšiu Pro verziu si poriadne priplatíš
včera o 20:21
Samsung ma zobral do Berlína. Odhalil nový smartfón a AI domácnosť, ktorá mi vyrazila dych (REPORTÁŽ)
dnes o 12:00
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč v reálnom čase priamo do ucha
dnes o 10:46
Viac z Móda Všetko
Pôvabná Georgina či dcéra Michaela Jacksona. Pozri si TOP outfity z červeného koberca v Benátkach
Oblečenie
3. 9. 2025 13:00
Pôvabná Georgina či dcéra Michaela Jacksona. Pozri si TOP outfity z červeného koberca v Benátkach
3. 9. 2025 13:00
Retro bodkovaná Ariana Grande či Zara Larsson v nohavičkách. Toto sú najlepšie outfity z MTV VMA 2025
pred 2 dňami
Luigi Mangione ako model pre SHEIN: Vrah riaditeľa zdravotnej poisťovne sa objavil na fotkách fast-fashion giganta
4. 9. 2025 10:14
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Najočakávanejší film na Netflixe má šancu vyhrať aj Oscara. Celý dej sa odohráva len v pár minútach
Filmy
pred 2 dňami
Najočakávanejší film na Netflixe má šancu vyhrať aj Oscara. Celý dej sa odohráva len v pár minútach
pred 2 dňami
Česká novinka je prepadákom v kinách aj na Netflixe. Nepomohli ani dobré recenzie
dnes o 09:55
V zajatí démonov 4 prepisuje históriu. Počas debutu prekonal doterajší rekord v tržbách v rámci hororového žánru
včera o 09:34

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR)
Zaujímavosti
pred minútou
refresher+
Odporúčané
Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR)
pred minútou
Svoju skúsenosť s hrôzami prenasledovania porozprávala Lucia, ktorá situáciu prežívala vyše roka.
Spoločnosť HSF System SK získala kľúčový certifikát. Patrí medzi prvých dvadsať firiem na Slovensku s oprávnením pre vyhradené stavby
PR správa
Spoločnosť HSF System SK získala kľúčový certifikát. Patrí medzi prvých dvadsať firiem na Slovensku s oprávnením pre vyhradené stavby
pred 19 minútami
Spoločnosť Yummy prichádza do Bratislavy: Varte doma jednoducho, bez stresu a zbytočného plytvania potravinam
PR správa
Spoločnosť Yummy prichádza do Bratislavy: Varte doma jednoducho, bez stresu a zbytočného plytvania potravinam
pred 3 hodinami
Samsung ma zobral do Berlína. Odhalil nový smartfón a AI domácnosť, ktorá mi vyrazila dych (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
Samsung ma zobral do Berlína. Odhalil nový smartfón a AI domácnosť, ktorá mi vyrazila dych (REPORTÁŽ)
dnes o 12:00
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč v reálnom čase priamo do ucha
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč v reálnom čase priamo do ucha
dnes o 10:46
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
včera o 17:29
Najočakávanejší film na Netflixe má šancu vyhrať aj Oscara. Celý dej sa odohráva len v pár minútach
Najočakávanejší film na Netflixe má šancu vyhrať aj Oscara. Celý dej sa odohráva len v pár minútach
pred 2 dňami
Apple predstavil nový iPhone 17 či historicky najtenší iPhone Air. Za najdrahšiu Pro verziu si poriadne priplatíš
Apple predstavil nový iPhone 17 či historicky najtenší iPhone Air. Za najdrahšiu Pro verziu si poriadne priplatíš
včera o 20:21
Pil C a Luca Brassi10x sa ostro pustili do Mateja Zrebného: „Keď ťa niekde uvidím, dám ti facku“
Pil C a Luca Brassi10x sa ostro pustili do Mateja Zrebného: „Keď ťa niekde uvidím, dám ti facku“
včera o 13:11
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
pred 2 dňami
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
refresher+
Odporúčané
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
5. 9. 2025 9:00
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
pred 2 dňami
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla
3. 9. 2025 14:54
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
pred 2 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Domov
Zdieľať
Diskusia