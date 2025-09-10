Adriánovi Kolesárovi sa podarilo získať prestížne ocenenie Vedec roka v kategórii Inovátor roka.
Slovensko má v oblasti medicíny ďalší významný úspech. Docent Adrián Kolesár sa so svojím tímom postaral o prelom v kardiochirurgii, ktorý si všimli odborníci po celom svete. Adriánovi sa za jeho prínos podarilo získať aj prestížne ocenenie Vedec roka v kategórii Inovátor roka.
Adrián pre Refresher priblížil, o akú operáciu ide. „Rossova operácia je náhrada nefunkčnej alebo chorej aortálnej chlopne pľúcnou chlopňou pacienta a na pôvodné miesto pľúcnej chlopne sa zvyčajne použije štep od darcu - homograft,“ vysvetľuje odborník. Pacientova nová chlopňa je teda vymodelovaná z jeho vlastného tkaniva.
Podľa Adriána má takýto prístup hneď niekoľko výhod. Organizmus lepšie prijíma vlastné bunky, zákrok je finančne menej náročný a zároveň je aj viac spoľahlivý než tradičné riešenia.
Medzi výhody patrí teda minimalizácia infekcie chlopne (endokarditída), pretože vlastné tkanivo (vlastná chlopňa) má väčšiu rezistenciu na potenciálnu infekciu než umelý materiál. Ďalej je aj menšie riziko tromboembolických komplikácií.
Extrémne náročná operácia
Samotný výkon však nie je vôbec jednoduchý. Chirurg musí pracovať s presnosťou na milimetre. Celá operácia trvá až osem hodín a navyše sa vykonáva na dvoch operačných sálach súčasne.
„Výkon sa realizoval na dvoch operačných sálach s dvomi operačnými tímami pozostávajúcimi z 5 chirurgov, anestéziológa, sálových sestier a perfuziológa a takisto kardiológa, ktorý hodnotil výsledok celej operácie pomocou echokardiografie. Na jednej sále prebiehala samotná operácia pacienta a na druhej operačný tím konštruoval novú pľúcnicovú chlopňu,“ vysvetlil Kolesár pre Refresher.
Medzi najväčšie riziká patria zlyhanie srdca, masívne krvácanie či komplikácie vyplývajúce z nízkeho veku pacientov, ktorí takýto zákrok často podstupujú.
Podľa Adriána je to jedna z najrizikovejších operácií v kardiochirurgii. Sú tam tri výrazné potenciálne komplikácie, riziká, pričom každá komplikácia môže byť fatálna.
Hrozí výrazné krvácanie kvôli veľkému počtu zošitých tepien, správna funkcia rekonštruovaných chlopní musí byť presná a dlhý čas mimotelového obehu môže ovplyvniť srdcové komory. Každá z týchto komplikácií môže byť veľmi vážna, preto je presnosť a koordinácia tímu kľúčová.