dnes 4. septembra 2025 o 9:28
Čas čítania 0:39
Michaela Kedžuchová

Cardi B predstavila nový cover pripravovaného albumu. Použila fotky zo svojho virálneho súdneho pojednávania

Cardi B predstavila nový cover pripravovaného albumu. Použila fotky zo svojho virálneho súdneho pojednávania
Zdroj: Law and Crime/reprofoto, Instagram / @cardib
HUDBA CARDI B NAJNOVŠIE ALBUMY RAP SÚDY
Cardi B využila záznam a fotky zo súdu nečakaným spôsobom.

Raperka Cardi B, známa svojím expresívnym vyjadrovaním, sa v posledných dňoch stala hviezdou internetu vďaka vtipným videám zo súdu. Na súde sa ocitla pre obžalobu z napadnutia ochrankárky z roku 2018, no nepotvrdilo sa, že by naozaj napadla Emani Ellis.

@bardiswap Cardi B in court core 🤣🤣🤣 #cardib #cardi #court #bardigang #funnymoments #empressofrap #amithedrama ♬ original sound - 💎 𝓔𝓶𝓹𝓻𝓮𝓼𝓼 💎

Aj keď byť na súde je nepríjemné, Cardi z toho vyťažila maximum. K svojmu dlho očakávanému druhému albumu AM I THE DRAMA? pridala nečakaný druhý cover. Na obal albumu použila koláž fotiek zo súdu. Jeden deň mala čiernu parochňu, druhý deň bola za blond divu – no správaním bola ikona oboch dní. Stačí sa pozrieť na jej mimiku.

cari b cari b cari b cari b
Zobraziť galériu
(5)
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Cardi B (@iamcardib)

K postu napísala: „Pozrite… NA ŽIADOSŤ FANÚŠIKOV je teraz dostupná courtroom edition albumu AM I THE DRAMA?“

Post komentovali aj ďalšie speváčky, ako napríklad speváčka Kehlani, so slovami: „lmao i told u U F**KIN BRILLIANT“

Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Law and Crime/reprofoto, Instagram / @cardib
