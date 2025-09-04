Cardi B využila záznam a fotky zo súdu nečakaným spôsobom.
Raperka Cardi B, známa svojím expresívnym vyjadrovaním, sa v posledných dňoch stala hviezdou internetu vďaka vtipným videám zo súdu. Na súde sa ocitla pre obžalobu z napadnutia ochrankárky z roku 2018, no nepotvrdilo sa, že by naozaj napadla Emani Ellis.
Aj keď byť na súde je nepríjemné, Cardi z toho vyťažila maximum. K svojmu dlho očakávanému druhému albumu AM I THE DRAMA? pridala nečakaný druhý cover. Na obal albumu použila koláž fotiek zo súdu. Jeden deň mala čiernu parochňu, druhý deň bola za blond divu – no správaním bola ikona oboch dní. Stačí sa pozrieť na jej mimiku.
K postu napísala: „Pozrite… NA ŽIADOSŤ FANÚŠIKOV je teraz dostupná courtroom edition albumu AM I THE DRAMA?“
Post komentovali aj ďalšie speváčky, ako napríklad speváčka Kehlani, so slovami: „lmao i told u U F**KIN BRILLIANT“