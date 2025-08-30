Kategórie
dnes 30. augusta 2025 o 12:17
Čas čítania 0:44
Barbora Fábryová

Raperka Cardi B čelí žalobe pre napadnutie ochrankárky. Internet sa baví na videozázname z jej súdneho procesu

Raperka Cardi B čelí žalobe pre napadnutie ochrankárky. Internet sa baví na videozázname z jej súdneho procesu
Zdroj: Law and Crime/reprofoto
HUDBA CARDI B
Speváčka čelí obvineniu z napadnutia ochrankárky v roku 2018.

Speváčka a raperka Cardi B tento týždeň vypovedala na súde v Los Angeles v prípade z roku 2018, keď sa dostala do konfliktu s bývalou členkou bezpečnostnej služby Emani Ellis, informuje Daily Mail.

Počas procesu si však pozornosť nezískali len jej slová, ale aj správanie v súdnej sieni. 32-ročná hviezda, vlastným menom Belcalis Almánzar, viackrát nedokázala udržať mimické výrazy tváre či sarkastické poznámky, ktoré rozosmiali prítomných. Videozáznamy z jej reakcií sa medzitým stali virálnymi na sociálnych sieťach.

cardi Cardi B kolekcia pre Fashion Nova. Cardi B. Raperka Cardi B.
Zobraziť galériu
(6)

Samotný prípad sa týka incidentu z roku 2018 v pôrodníckej nemocnici v Beverly Hills, kam Cardi B prišla počas štvrtého mesiaca tehotenstva na kontrolu. Tvrdí, že ochrankárka ju na chodbe sledovala a nahrávala. Ellis však uvádza, že ju hviezda fyzicky napadla. Vraj ju udrela, pľula na ňu a dlhým nechtom jej dokonca spôsobila porezanie na tvári.

Emani Ellis podala na speváčku žalobu v roku 2020, v ktorej sa odvoláva sa na napadnutie a ublíženie na zdraví. Proces stále pokračuje a súd bude rozhodovať, či je Cardi B vinná z údajného násilia.

@bardiswap Cardi B in court core 🤣🤣🤣 #cardib #cardi #court #bardigang #funnymoments #empressofrap #amithedrama ♬ original sound - 💎 𝓔𝓶𝓹𝓻𝓮𝓼𝓼 💎
CARDI B
Barbora Fábryová
Barbora Fábryová
Reporter
Všetky články
V redakcii Refresher News pracujem od roku 2022. Primárne sa zameriavam na spravodajské správy a politiku. Akékoľvek otázky či tipy na článok posielaj na [email protected].
Náhľadový obrázok: Law and Crime/reprofoto
