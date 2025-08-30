Speváčka čelí obvineniu z napadnutia ochrankárky v roku 2018.
Speváčka a raperka Cardi B tento týždeň vypovedala na súde v Los Angeles v prípade z roku 2018, keď sa dostala do konfliktu s bývalou členkou bezpečnostnej služby Emani Ellis, informuje Daily Mail.
Počas procesu si však pozornosť nezískali len jej slová, ale aj správanie v súdnej sieni. 32-ročná hviezda, vlastným menom Belcalis Almánzar, viackrát nedokázala udržať mimické výrazy tváre či sarkastické poznámky, ktoré rozosmiali prítomných. Videozáznamy z jej reakcií sa medzitým stali virálnymi na sociálnych sieťach.
Samotný prípad sa týka incidentu z roku 2018 v pôrodníckej nemocnici v Beverly Hills, kam Cardi B prišla počas štvrtého mesiaca tehotenstva na kontrolu. Tvrdí, že ochrankárka ju na chodbe sledovala a nahrávala. Ellis však uvádza, že ju hviezda fyzicky napadla. Vraj ju udrela, pľula na ňu a dlhým nechtom jej dokonca spôsobila porezanie na tvári.
Emani Ellis podala na speváčku žalobu v roku 2020, v ktorej sa odvoláva sa na napadnutie a ublíženie na zdraví. Proces stále pokračuje a súd bude rozhodovať, či je Cardi B vinná z údajného násilia.
