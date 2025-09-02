Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti ČSOB.
dnes 2. septembra 2025 o 10:00
Čas čítania 1:05
Sponzorovaný obsah

V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal

VIDEO
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ďalšie videá
Martina Zábranská o chudnutí, bozkávaní Adama Bárdyho a novej hereckej role (MAKE UP & GOSSIP) Martina Zábranská o chudnutí, bozkávaní Adama Bárdyho a novej hereckej role (MAKE UP & GOSSIP) pred 2 dňami
Známa vizážistka pod taktovkou skúseného trénera. Lucia Sládečková prezradila, ako pristupuje k materstvu či novým vzťahom Známa vizážistka pod taktovkou skúseného trénera. Lucia Sládečková prezradila, ako pristupuje k materstvu či novým vzťahom 28. 8. 2025 17:00
CLOSE FRIENDS so Cynthiou a Jurajom: Platia vo vzťahu všetko 50/50? CLOSE FRIENDS so Cynthiou a Jurajom: Platia vo vzťahu všetko 50/50? 27. 8. 2025 18:42
Vyhral v súboji bratislavských bufetov známy Žufet na Železnej Studničke alebo ho porazila úplná novinka? Vyhral v súboji bratislavských bufetov známy Žufet na Železnej Studničke alebo ho porazila úplná novinka? 25. 8. 2025 10:51
Marcelu čakal šok, musela si vybrať medzi dvoma mužmi. Môže z tohto Menučka vzniknúť skutočný pár? Marcelu čakal šok, musela si vybrať medzi dvoma mužmi. Môže z tohto Menučka vzniknúť skutočný pár? 24. 8. 2025 13:30
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ) Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ) 22. 8. 2025 14:00
CLOSE FRIENDS so Šmolkim a Big Sipom z 13K: Kto z nich to najviac hrotí na akciách? CLOSE FRIENDS so Šmolkim a Big Sipom z 13K: Kto z nich to najviac hrotí na akciách? 19. 8. 2025 18:00
Bianka Rumanová prehovorila o rozchode s Jovinečkom a zmenách v jej živote (MAKE UP & GOSSIP) Bianka Rumanová prehovorila o rozchode s Jovinečkom a zmenách v jej živote (MAKE UP & GOSSIP) 17. 8. 2025 14:00
Prečo ľudia nadávajú na Ryanair a sú Emirates overrated? Milan Bez Mapy hodnotí letecké spoločnosti Prečo ľudia nadávajú na Ryanair a sú Emirates overrated? Milan Bez Mapy hodnotí letecké spoločnosti 14. 8. 2025 19:30
Tieto bratislavské palacinky nás odrovnali. Testovali sme 5 top prevádzok. Kto sa stal víťazom? Tieto bratislavské palacinky nás odrovnali. Testovali sme 5 top prevádzok. Kto sa stal víťazom? 13. 8. 2025 18:00

Niečo takéto sme tu ešte nemali.

Dokáže sa dnešná dvojica povzniesť nad názorové rozdiely? V najnovšej epizóde Menučka sme oproti sebe posadili 20-ročnú Emu z Trnavy a rovnako starého Košičana Laca. Práve vzdialené adresy bydliska boli prvým „kameňom úrazu“. Ten sa im však našťastie podarilo prekonať a ich rande mohlo pokračovať ďalej.

Napriek tomu, že ich konverzácia niekoľkokrát zamrzla, dvojica sa dostala až k hlavnému chodu. Tu však narazili na hodnotové otázky, na ktorých sa nie vždy dokázali zhodnúť. Vrcholom celého stretnutia bol nečakaný zvrat, ktorý poriadne prekvapil dvojicu, ale aj nás. Čo sa medzi Emou a Lacom udialo? Aj to sa dozvieš vo videu.

💞 Baví ťa naša dating šou Menučko a chceš si ju pozrieť medzi prvými? Využi ČSOB Smart predplatné, založ si účet v ČSOB na našom webe a pridaj sa k predplatiteľom Refresher+, ktorí majú exkluzívny prístup k celému obsahu. K tomu môžeš získať aj ďalší bonus vo výške 30 €. Otvorenie a vedenie účtu ťa bude stáť presne 0 €.

Smart účet od ČSOB ti uľahčí každodenné činnosti. Napríklad, priamo v aplikácii ČSOB SmartBanking si môžeš kúpiť parkovanie, lístky na MHD alebo vlak, ukladať bločky z nákupov či vernostné karty obchodov. Okrem toho si so Smart účtom môžeš aj sporiť a zhodnocovať svoje peniaze. Platenie mobilom či hodinkami je samozrejmosťou.

Členstvo v Refresher+ ti otvorí prístup k prémiovým článkom a videám, ktoré môžeš odomykať aj pre rodinu alebo kamošov. Naše videorozhovory a obľúbené šou si vďaka predplatnému pozrieš s predstihom. Okrem toho získaš prístup k super benefitom ako sú lístky na koncerty známych interpretov, pozvánky na eventy, PPV kódy na streamovanie MMA zápasov či zľavy do rôznych prevádzok.

Viac informácií o podmienkach nájdeš na csob.sk.
aktivuj ČSOB Smart predplatné
Podporujeme lokálne talenty
Podpore lokálnych umelcov alebo projektov sa venujeme už od vzniku Refresheru.
Veríme, že na Slovensku je veľa mladých talentovaných ľudí, a sme hrdí na to, že im poskytujeme platformu, kde môžu odprezentovať svoje nadanie.
Aj to môžeme robiť vďaka členom klubu Refresher+.
Staň sa členom
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Refresher
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Pózoval som Jurajovi, ktorý maľuje nahých mužov, aby našli sebalásku (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Pózoval som Jurajovi, ktorý maľuje nahých mužov, aby našli sebalásku (Reportáž)
pred 2 dňami
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
22. 8. 2025 14:00
Žijem bez podprsenky: Mám krajšie a pevnejšie prsia, no nemusí to tak byť pre každú
refresher+
Žijem bez podprsenky: Mám krajšie a pevnejšie prsia, no nemusí to tak byť pre každú
včera o 17:00
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
pred 2 dňami
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
Sponzorovaný obsah
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
28. 8. 2025 14:00
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
Sponzorovaný obsah
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
28. 8. 2025 10:00
Storky
Vogue má novú šéfku. Annu Wintour vymení dlhoročná zamestnankyňa
Post Malone na prehliadke v Paríži predstavil vlastnú módnu značku
Lady Gaga vstupuje do sveta Wednesday. Netlix odhalil, ako bude vyzerať
Toto sú účastníci 5. série Love Islandu: Zubná asistentka či kaskadér z Londýna
HBO odhalilo ďalších hercov v Harry Potter seriáli. Vráti sa obľúbený profesor..
Poznáme dátum premiéry Doby ľadovej 6. O čom bude?
Hit roka? Nový mrazivý film zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation
Seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby nešikanovali hercov
Po kontroverzii so Sydney Sweeney uvádza American Eagle collab s Travisom Kelcem
Jaromír Jágr sa zapísal medzi klubové legendy NHL
Lana Del Rey odložila vydanie albumu na január. Toto je dôvod
Dwayne Johnson | The Rock
Dwayne Johnson je v novom filme na nepoznanie. Koľko hodín strávil v maskérni?
Kráska z Love Islandu sa podelila o svoj veľký deň. Zdieľala zábery z romanticke...
Nová hra ťa zavedie do prvej svetovej vojny. Pozri si tieto úžasné zábery
Supreme predstavil novú kolekciu Jeseň/Zima 2025
Tabačka žila do skorého rána. Na FCKUNK9 pop-up do Košíc prišiel aj Wen
Zdeněk Pohlreich mieri na YouTube. Prichádza s vlastnou kuchárskou šou
Hviezda Stranger Things sa stala matkou: V 21 rokoch si adoptovala dievčatko
Markíza odhalila posledných účastníkov Farmy. Takto vyzerajú
V Bratislave sa pred očami návštevníkov roztopilo umenie...
Lifestyle news
Americký Vogue má novú šéfku. Annu Wintour vymení dlhoročná zamestnankyňa časopisu pred 23 minútami
Ema Lacová prezradila, že po pôrode nebola spokojná so svojimi prsiami. Rozhodla sa pre zväčšenie pred hodinou
Post Malone má vlastnú módnu značku. V Paríži predstavil modernú kovbojskú estetiku, na mólo prišiel aj kôň pred 2 hodinami
Marko Damian vydal nový track OVCE. V klipe si holí hlavu a otvorene kritizuje systém pred 2 hodinami
Zverejnili rebríček najpokojnejších krajín sveta. Slovensko prekvapilo svojím umiestnením pred 3 hodinami
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá dnes o 07:28
Vzácny úkaz sa vracia na Slovensko. Na oblohe budeš môcť sledovať polárnu žiaru včera o 19:49
Lady Gaga vstupuje do temného sveta Wednesday. Netlix odhalil, ako bude vyzerať včera o 19:08
Toto sú účastníci novej série Love Islandu: Zubná asistentka aj kaskadér z Londýna včera o 18:15
Spravodajstvo
Polícia SR Správy počasie Vláda Roberta Fica Dopravné správy
Viac
Veľkoobchod sťahuje z predaja dezert. Zákazníkom odporúča, aby ho nekonzumovali
pred 32 minútami
Zamestnankyňa upozornila na podozrenia v košickej záchranke. Nemocnici hrozí pokuta 100-tisíc eur
pred hodinou
PREHĽAD: Tieto 2 kľúčové úseky D1 dokončia o pár mesiacov: Pozri si, o koľko rýchlejšie prejdeš cez Slovensko
pred hodinou

Viac z Video

Všetko
Prečo ľudia nadávajú na Ryanair a sú Emirates overrated? Milan Bez Mapy hodnotí letecké spoločnosti
refresher+
Odporúčané
Prečo ľudia nadávajú na Ryanair a sú Emirates overrated? Milan Bez Mapy hodnotí letecké spoločnosti
14. 8. 2025 19:30
Tieto bratislavské palacinky nás odrovnali. Testovali sme 5 top prevádzok. Kto sa stal víťazom?
refresher+
Odporúčané
Tieto bratislavské palacinky nás odrovnali. Testovali sme 5 top prevádzok. Kto sa stal víťazom?
13. 8. 2025 18:00
Vyhral v súboji bratislavských bufetov známy Žufet na Železnej Studničke alebo ho porazila úplná novinka?
refresher+
Odporúčané
Vyhral v súboji bratislavských bufetov známy Žufet na Železnej Studničke alebo ho porazila úplná novinka?
25. 8. 2025 10:51
Bianka Rumanová prehovorila o rozchode s Jovinečkom a zmenách v jej živote (MAKE UP & GOSSIP)
refresher+
Odporúčané
Bianka Rumanová prehovorila o rozchode s Jovinečkom a zmenách v jej živote (MAKE UP & GOSSIP)
17. 8. 2025 14:00
CLOSE FRIENDS so Cynthiou a Jurajom: Platia vo vzťahu všetko 50/50?
refresher+
Odporúčané
CLOSE FRIENDS so Cynthiou a Jurajom: Platia vo vzťahu všetko 50/50?
27. 8. 2025 18:42
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
22. 8. 2025 14:00
Viac z Móda Všetko
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
Odporúčané
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
včera o 11:00
Kruhy pod očami trápia aj známe influencerky. Čo na ne podľa lekárky naozaj funguje?
pred 4 dňami
Cartier Tank či Tudor Ranger. Vybrali sme TOP hodinky s cenou do 4 000 eur pre mužov aj ženy
27. 8. 2025 11:00
Viac z Osobnosti Všetko
Ema Lacová prezradila, že po pôrode nebola spokojná so svojimi prsiami. Rozhodla sa pre zväčšenie
Slovensko
pred hodinou
Ema Lacová prezradila, že po pôrode nebola spokojná so svojimi prsiami. Rozhodla sa pre zväčšenie
pred hodinou
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
včera o 17:15
Kruhy pod očami trápia aj známe influencerky. Čo na ne podľa lekárky naozaj funguje?
pred 4 dňami
Viac z Kultúra Všetko
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
Július spravuje dlhodobé nájmy: Aj ľudia, ktorí na papieri vyzerajú ideálne, môžu spôsobiť veľké problémy
26. 8. 2025 8:00
FOTO: Vila plná dreva blízko Prahy, ktorá plynulo prechádza do voľnej prírody. Takto vyzerá oáza kľudu
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Americký Vogue má novú šéfku. Annu Wintour vymení dlhoročná zamestnankyňa časopisu
Móda
pred 22 minútami
Americký Vogue má novú šéfku. Annu Wintour vymení dlhoročná zamestnankyňa časopisu
pred 22 minútami
Chloe Malle bude novou šéfkou módneho časopisu Vogue.
Post Malone má vlastnú módnu značku. V Paríži predstavil modernú kovbojskú estetiku, na mólo prišiel aj kôň
Post Malone má vlastnú módnu značku. V Paríži predstavil modernú kovbojskú estetiku, na mólo prišiel aj kôň
pred 2 hodinami
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
Sponzorovaný obsah
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
pred 2 hodinami
Lady Gaga vstupuje do temného sveta Wednesday. Netlix odhalil, ako bude vyzerať
Lady Gaga vstupuje do temného sveta Wednesday. Netlix odhalil, ako bude vyzerať
včera o 19:08
Toto sú účastníci novej série Love Islandu: Zubná asistentka aj kaskadér z Londýna
Toto sú účastníci novej série Love Islandu: Zubná asistentka aj kaskadér z Londýna
včera o 18:15
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
včera o 17:15
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
pred 2 dňami
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
Odporúčané
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
včera o 11:00
Poľský CEO ukradol malému chlapcovi šiltovku na US Open. Internet to jeho firme nemilosrdne spočítal
Poľský CEO ukradol malému chlapcovi šiltovku na US Open. Internet to jeho firme nemilosrdne spočítal
včera o 12:59
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
dnes o 07:28
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
27. 8. 2025 19:13
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
včera o 17:15
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
27. 8. 2025 11:51
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
pred 2 dňami
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
22. 8. 2025 19:26
Domov
Zdieľať
Diskusia