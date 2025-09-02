V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal

Ďalšie videá
Martina Zábranská o chudnutí, bozkávaní Adama Bárdyho a novej hereckej role (MAKE UP & GOSSIP) pred 2 dňami
Známa vizážistka pod taktovkou skúseného trénera. Lucia Sládečková prezradila, ako pristupuje k materstvu či novým vzťahom 28. 8. 2025 17:00
CLOSE FRIENDS so Cynthiou a Jurajom: Platia vo vzťahu všetko 50/50? 27. 8. 2025 18:42
Vyhral v súboji bratislavských bufetov známy Žufet na Železnej Studničke alebo ho porazila úplná novinka? 25. 8. 2025 10:51
Marcelu čakal šok, musela si vybrať medzi dvoma mužmi. Môže z tohto Menučka vzniknúť skutočný pár? 24. 8. 2025 13:30
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ) 22. 8. 2025 14:00
CLOSE FRIENDS so Šmolkim a Big Sipom z 13K: Kto z nich to najviac hrotí na akciách? 19. 8. 2025 18:00
Bianka Rumanová prehovorila o rozchode s Jovinečkom a zmenách v jej živote (MAKE UP & GOSSIP) 17. 8. 2025 14:00
Prečo ľudia nadávajú na Ryanair a sú Emirates overrated? Milan Bez Mapy hodnotí letecké spoločnosti 14. 8. 2025 19:30
Niečo takéto sme tu ešte nemali.
Dokáže sa dnešná dvojica povzniesť nad názorové rozdiely? V najnovšej epizóde Menučka sme oproti sebe posadili 20-ročnú Emu z Trnavy a rovnako starého Košičana Laca. Práve vzdialené adresy bydliska boli prvým „kameňom úrazu“. Ten sa im však našťastie podarilo prekonať a ich rande mohlo pokračovať ďalej.
Napriek tomu, že ich konverzácia niekoľkokrát zamrzla, dvojica sa dostala až k hlavnému chodu. Tu však narazili na hodnotové otázky, na ktorých sa nie vždy dokázali zhodnúť. Vrcholom celého stretnutia bol nečakaný zvrat, ktorý poriadne prekvapil dvojicu, ale aj nás. Čo sa medzi Emou a Lacom udialo? Aj to sa dozvieš vo videu.
💞 Baví ťa naša dating šou Menučko a chceš si ju pozrieť medzi prvými? Využi ČSOB Smart predplatné, založ si účet v ČSOB na našom webe a pridaj sa k predplatiteľom Refresher+, ktorí majú exkluzívny prístup k celému obsahu. K tomu môžeš získať aj ďalší bonus vo výške 30 €. Otvorenie a vedenie účtu ťa bude stáť presne 0 €.
Smart účet od ČSOB ti uľahčí každodenné činnosti. Napríklad, priamo v aplikácii ČSOB SmartBanking si môžeš kúpiť parkovanie, lístky na MHD alebo vlak, ukladať bločky z nákupov či vernostné karty obchodov. Okrem toho si so Smart účtom môžeš aj sporiť a zhodnocovať svoje peniaze. Platenie mobilom či hodinkami je samozrejmosťou.
Členstvo v Refresher+ ti otvorí prístup k prémiovým článkom a videám, ktoré môžeš odomykať aj pre rodinu alebo kamošov. Naše videorozhovory a obľúbené šou si vďaka predplatnému pozrieš s predstihom. Okrem toho získaš prístup k super benefitom ako sú lístky na koncerty známych interpretov, pozvánky na eventy, PPV kódy na streamovanie MMA zápasov či zľavy do rôznych prevádzok.
Viac informácií o podmienkach nájdeš na csob.sk.
Smart účet od ČSOB ti uľahčí každodenné činnosti. Napríklad, priamo v aplikácii ČSOB SmartBanking si môžeš kúpiť parkovanie, lístky na MHD alebo vlak, ukladať bločky z nákupov či vernostné karty obchodov. Okrem toho si so Smart účtom môžeš aj sporiť a zhodnocovať svoje peniaze. Platenie mobilom či hodinkami je samozrejmosťou.
Členstvo v Refresher+ ti otvorí prístup k prémiovým článkom a videám, ktoré môžeš odomykať aj pre rodinu alebo kamošov. Naše videorozhovory a obľúbené šou si vďaka predplatnému pozrieš s predstihom. Okrem toho získaš prístup k super benefitom ako sú lístky na koncerty známych interpretov, pozvánky na eventy, PPV kódy na streamovanie MMA zápasov či zľavy do rôznych prevádzok.
Viac informácií o podmienkach nájdeš na csob.sk.