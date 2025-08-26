Dokument prinesie pohľad na kultúrny odkaz Gilmoriek a prezradí aj nové zákulisné príbehy.
Gilmorky sú späť! Ale trochu inak, ako by si asi čakal. Na 25. výročie obľúbeného seriálu vzniká dokument Searching for Stars Hollow. Ten má podľa dostupných informácií ponúknuť pohľad na kultúrny dopad seriálu a priniesť aj výpovede niekoľkých hlavných predstaviteľov.
Ako informuje portál Hollywood Reporter, istá je účasť hneď niekoľkých známych hercov – Kelly Bishop (Emily Gilmore), Jareda Padaleckého (Dean Forester), Chada Michaela Murrayho (Tristin Dugray) a ďalších. Stále je však možné, že sa pridajú aj hlavné hviezdy, ako Lauren Graham (Lorelai) či Alexis Bledel (Rory), no ich účasť zatiaľ nepotvrdili.
Seriál Gilmore Girls sa vysielal v rokoch 2000 – 2007 a po celom svete si získal množstvo fanúšikov. „Tento dokument je určený nielen pre fanúšikov seriálu, ale aj pre každého, kto sa zaujíma o kultúrnu históriu a jej vplyv na životy jednotlivcov,“ hovorí producent dokumentu Jim Demonakos.
Dokumentárny film by sa mohol dostať k divákom už na jeseň tohto roku.