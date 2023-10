KVÍZ: Jeseň znamená Gilmore Girls. Ako dobre si spomínaš na tento ikonický seriál?

Ženy z rodu Gilmorovcov majú za sebou sedem sérií popkultúrnych odkazov, ikonických momentov a vzťahov, na ktoré sa nevieš prestať pozerať.

Seriál zo začiatku 20. storočia má z nejakého dôvodu stále miesto v našich srdciach. Či už je to legendárne „la-la-la“ na pozadí, ktoré má úplne iný šmrnc na jeseň, alebo sú to prvé vzťahy Rory Gilmore, s ktorou sme vyrástli, či neskôr v dospelosti fixácia na Lorelai, ktorá zvláda výchovu dieťaťa a budovanie kariéry ako málokto... tento seriál má jednoducho niečo do seba. Na Tiktoku každoročne prichádza nová vlna mladých, ktorí ho objavujú a pridávajú úryvky či citáty, a je na tom niečo krásne nostalgické.

Ako dobre si však spomínaš na postavy, ich vzťahy a niektoré kľúčové rozhodnutia? Šla Rory na Harvard alebo na Yale? A prečo sa vlastne rozišla s Deanom? Kde sa vlastne Lorelai a Luke dali dokopy a fakt mal Kirk frajerku? Otestuj svoju pamäť a nalaď sa na jeseň s týmto kvízom.

