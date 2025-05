Opäť sme si pre teba pripravili výber toho najlepšieho, čo Bratislava cez víkend ponúka.

Pracovný týždeň opäť ubehol ako voda a my ti znova prinášame našu pravidelnú rubriku Weekend Radar. Nemáš ešte plány na nasledujúce voľné dni? Čítaj ďalej a rozhodne si z našej ponuky vyberieš. Bratislava opäť ponúka rad zaujímavých kultúrnych i gastro podujatí, na ktorých nemôžeš chýbať.

Redakcia každý týždeň pripravuje výber najzaujímavejších akcií, koncertov, festivalov, výstav, trhov či kultúrnych podujatí, ktoré by ti v Bratislave nemali ujsť.

Piatok (16.5.)

2000's party v centre

Piatok sa nesie v hlavnom meste v duchu párty. Máme pre teba hneď tri tipy na to, kde sa zabaviť. Alchymista ťa pozýva na WAVE 2000s party, kde odznejú tie najznámejšie hity milénia. Párty začína už o ôsmej večer a lístky za zvýhodnenú cenu si môžeš kúpiť v predpredaji.

Zayo v Trafe

Ak miluješ rap, nemal by si chýbať na pravidelnej akcii Flow of Trafo. Tento piatok totiž príde odohrať šou Zayo z hahacrew. Okrem neho sa môžeš tešiť na hudbu od Dj Miko a Dj Squeeze. Vstupenka na koncert stojí 15 eur a kúpiť si ju môžeš online.

Britský DJ v Šafku

Keď máš chuť na drum and bass hudbu, nemal by si v piatok chýbať v Šafku. Do bratislavského klubu zavíta DJ Formula zo Spojeného kráľovstva. Poznať môžeš napríklad jeho remix skladby Tap Ho. DJ získal aj medzinárodné ocenenie na DNB Germany Awards, odkiaľ si odniesol druhé miesto.

Sobota (17.5.)

Disney Párty

V duchu párty ešte chvíľu zostaneme. Aldea Club si pre všetkých milovníkov Disney seriálov pripravil nostalgickú párty. Budú na nej hrať hity, ktoré ťa prenesú do detstva. Miloval si Hannuh Montanu či Kúzelníkov z Waverly Hills? Potom by si na párty nemal chýbať.

Noc múzeí a galérií

V sobotu vypukne obľúbené podujatie s názvom Noc Múzeí a galérií v rámci ktorého môžeš navštíviť všetky zaujímavé inštitúcie v hlavnom meste za zvýhodnenú cenu. 5-eurovú vstupenku si kúpiš na prvom mieste, ktoré navštíviš, a tá ti potom platí na všetky múzeá a galérie.

Bonusom je, že prehliadky budú od poobedia až do neskorých večerných hodín. To, ktoré miesta navštíviš, je na tebe a podujatie je teda vhodné pre tínedžerov, mladé páry i rodiny s deťmi.

Festival tRadovania

Galéria UMELKA si na piatok a sobotu naplánovala podujatie, ktoré má spájať generácie. Hoc podujatie štartuje v piatok, program je len večer. Hlavný program je v sobotu a trvá celý deň v areáli UMELKY. Návštevníci sa môžu tešiť na workshopy z oblasti hudby, tanca, remesiel či ručných prác. Tvorivé dielne vedú odborníci zo svojho odboru. Vstupenky na festival sú dostupné online.

Nedeľa (18.5.)

Vegánske Hody

Na Starej tržnici sa v nedeľu budú konať hody pre všetkých milovníkov rastlinného jedla. Ak si fanúšikom vegánstva alebo len chceš tieto jedlá ochutnať, nemal by si tam chýbať. Občas treba tradičný nedeľný obed vymeniť za niečo menej tradičné.

Vystúpenie orchestra

V Bratislave sa cez víkend zabavia aj milovníci klasickej hudby. V dome kultúry Zrkadlový háj vystúpi bratislavský metropolitný orchester. Koncert nesie názov Máj lásky čas a okrem zboru na ňom vystúpia sólisti Marianna Prievozníková-Geleneky a Ivan Rychlo. Vstupenky sú dostupné online.

Zápas amerického futbalu

Nedeľa bude patriť aj športu. Bratislavský tím ST. NICOLAUS Monarchs odohrá na Mladej Garde zápas v americkom futbale proti Přerov Mammoths. Ide o tretí domáci zápas aktuálnej sezóny. Zápas začína o tretej poobede. Vstupenka pre dospelého stojí 7 eur a študenti môžu využiť zľavu na ISIC, vďaka ktorej zaplatia za vstup len 3 eurá.

Tip od redakcie

Blíži sa leto a mnohí sa tešíme na letné dovolenky a skvelé jedlo, ktoré ponúkajú prímorské lokality. Ak sa nevieš dočkať kvalitných rýb a morských plodov, čakanie si môžeš skrátiť v Chernomorke. Ukrajinská reštaurácia má v Bratislave dve pobočky a ponúka výber kvalitných rýb či ustríc z Čierneho mora.