Zuzane popraskala stena, Petre zatekalo v kúpeľni: Na čo si dávať pozor pri kúpe bytu v novostavbe?

„Váš byt, vaša starosť,“ opisujú prístup Slováci, ktorí sa pokúšali svoje problémy s bytom riešiť.

Zuzana býva so svojou rodinou v 3-izbovom byte, ktorý kúpili pred piatimi rokmi v obci neďaleko Trenčína. Šťastne sa nasťahovali, zabývali sa no po niekoľkých rokoch začali v byte objavovať závady. Popraskané steny, pokrútená podlaha či zatekanie. „Byt máme v osobnom vlastníctve, takže správca bytovky rieši len minimálne opravy. Akurát keď nám zatieklo cez strechu, tak to dal urobiť. Problém so zatekaním a prasknutými stenami mali aj ostatní susedia,“ hovorí pre Refresher.

Zuzana nebola jediná, podobných príbehov sme v našej ankete (ktorú sme vytvorili pre účely tohto článku) prečítali mnoho. Otázku bývania riešia aj mladí ľudia, a je to záväzok takmer na celý život.

Architekt Alan Prekop pre Refresher poradil niekoľko tipov, ktoré by pred kúpou bytu mohli pomôcť: „Ja skôr vsádzam na prvý dojem. Technické vybavenie v novostavbách je už niekedy aj to, čo bežne nepotrebujeme a pri rekonštrukciách sa vždy dá byt / priestor dovybaviť. Ale samotný pocit a atmosféra sa rekonštrukciou nie vždy dá dosiahnuť. Ak v tom byte cítime niečo, čo nám nesedí už od začiatku, tak sa toho pocitu nezbavíme ani po hĺbkovej rekonštrukcii. Tým chcem povedať, že máme veľa šikovných ateliérov, ktoré nám spravia byt / dom, ktoré budú zdieľať internety a zahraničné blogy. Skôr by som sa zameral na svetelnú pohodu, orientáciu domu a náš vnútorný dojem.“

Pomôže ti, ak si na obhliadku vezmeš so sebou odborníka? Vieš ako amatér zistiť voľným okom, či na stavbe niečo nesedí? A čo hluk? Ako zistíš vopred, že budeš pri zabývaní počuť aj to, že susedia utierajú prach?

Právnici boli drahí, tak sme sa na riešenie vykašlali

Vyššie v galérii môžeš vidieť fotografie, ako Zuzane zatekala stena. „K tomuto môžete napísať, aby si ľudia pred kúpou bytu dobre skontrolovali izoláciu z balkóna terasy. Nám sa to bohužiaľ stalo.“

Petra zase mala problém s prasknutými stenami. Ako pre Refresher hovorí, ničoho sa nedovolali, len výsmechu. „Napadlo nás to až po desiatich mesiacoch od kúpy. Oslovili sme právnika, dokonca dvoch, a dali sme si vypracovať znalecký aj sanačný posudok, stálo nás to nemalé peniaze. Právnik nám síce pripravil sťažnosť, ale upozornil nás, že by nás čakali roky zdĺhavých súdnych sporov.“