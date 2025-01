Mladí Slováci prezradili, koľko eur minú mesačne na potraviny. Za kvalitu si priplatia, väčšina sa zhodla na tejto sume (ANKETA)

Máš pocit, že sa pri nákupe potravín musíš obmedzovať?

Podľa viacerých prieskumov Slováci míňajú na potraviny a nealkoholické nápoje približne 20 % zo svojho mesačného rozpočtu. Zo štatistík tiež vyplýva, že v priemere vyhodia ročne zvyšky jedál, respektíve potraviny po dátume spotreby, v hodnote 100 až 150 eur.

Ako to však vyzerá v domácnostiach mladých Slovákov? Našim sledovateľom sme preto položili anketovú otázku: Koľko míňaš mesačne na potraviny? Z množstva odpovedí, ktoré nám prišli, sa väčšina našich respondentov zhodla na sume 400 až 500 eur pre dvojčlennú domácnosť.

Okrem toho nás zaujímalo, na aké položky míňajú najviac a či sa musia pri nákupe nejako obmedzovať.

Anketa: Koľko míňaš mesačne na potraviny ty? menej ako 300 eur 300 – 500 eur 500 – 800 eur viac ako 800 eur menej ako 300 eur 27 % 300 – 500 eur 54 % 500 – 800 eur 17 % viac ako 800 eur 2 %

Niektorí respondenti chceli zostať v anonymite. Pre účely článku ich budeme volať iným menom. Autor ich pravé meno pozná.

Mesačne minú aj 500 eur

Domácnosť 24-ročnej Simony tvoria dvaja dospelí a jedno malé dieťa. Nákupy potravín z ich rozpočtu odkroja približne 500 eur. Jej nákupný košík obvykle tvorí ovocie, zelenina, mliečne výrobky a mäso. „Pozerám sa na výslednú cenu nákupu. Kvôli malej dcérke preferujem kvalitu, takže hľadám zlatú-strednú cestu,” približuje.

V rovnakom veku je aj Michal, ktorého domácnosť je dvojčlenná – žije so svojou snúbenicou. Nákupy potravín ich vyjdú na 400 až 450 eur. „Najčastejšie kupujem pečivo, šunky, salámy, syry, nápoje, snacky, mäso, ovocie a zeleninu. Najviac ma vyjdú sladené vody a tuniaky v konzerve.” Dodáva, že robí dva veľké nákupy mesačne a niekoľko menších. „Určite miniem veľa na tom dennom ‚malom‘ dokupovaní – pečivo, nátierky, šunka, syr. Vo výsledku to na konci mesiaca nie sú ‚malé‘ a ‚veľké‘ výdavky,” vysvetľuje.

Michal dodáva, že sa pri nákupe potravín nijako neobmedzuje. „Nejako extra na sumy nehľadím. Keď to doma však sumarizujeme, tak sa nestačíme diviť.”





👉🏻 📉 Znižovanie cien sa týka stoviek základných potravín z kategórie ovocia a zeleniny, mäsových výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov, pečiva, ovocných štiav a džúsov či ďalších výrobkov.



Napríklad, do 2. februára si môžeš kúpiť s 30 % – 50 % zľavou mandarínky, zemiaky, ryžu, avokádo či tvaroh. Celú ponuku zlacnených výrobkov Ceny potravín sú posledné mesiace jednou z najpálčivejších tém. So šetrením na výslednej cene nákupného košíka ti môže pomôcť aj Lidl. Diskont sa rozhodol, že úsporu zákazníkov dorovná z vlastnej marže. Už v novembri znížil cenu stoviek vybraných produktov o 5 % hodnoty DPH . Znižovanie pokračuje aj po novom roku.👉🏻 📉 Znižovanie cien sa týka stoviek základných potravín z kategórie ovocia a zeleniny, mäsových výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov, pečiva, ovocných štiav a džúsov či ďalších výrobkov.Napríklad, do 2. februára si môžeš kúpiť s 30 % – 50 % zľavou mandarínky, zemiaky, ryžu, avokádo či tvaroh. Celú ponuku zlacnených výrobkov nájdeš TU

Ilustračná fotografia. Zdroj: Lidl Slovensko

Za kvalitu si priplatím

Systém „dva veľké nákupy a viac malých“ funguje aj v domácnosti 24-ročnej Adely. Býva sama a na potraviny minie 170 až 200 eur mesačne. „Keďže mám rada pestrú a vyváženú stravu, nerobí mi problém si za tieto položky priplatiť.”

Všimla si, že jej rozpočet dokážu navýšiť vajíčka (viac ako 15 eur mesačne) a tiež bezlepkové produkty. „Zavážia aj ovocie a zelenina, ktoré práve nie sú v sezóne alebo sú exotické.” Dodáva, že si však dáva veľký pozor na to, aby neplytvala potravinami.

Adela ešte doplnila, že sa pri nákupe potravín v minulosti obmedzovala, dnes za kvalitu aj priplatí. „Skôr som sa pri nákupoch potravín obmedzovala, keď som mesačne utrácala aj za jedlo v reštaurácii. Keď som si všetko začala pripravovať doma, nerobí mi odrazu problém minúť viac v obchode.”

Ilustračná fotografia. Zdroj: Refresher/Jakub Ondejka

Kvalita potravín je veľmi dôležitým faktorom aj v domácnosti Zuzany. „Máme iný pohľad na to, čo nakupujeme a konzumujeme,“ vysvetlila nám. Bežné nákupy potravín v ich domácnosti s dvomi dospelými a dvomi deťmi mesačne vyjdú na 800 eur. Nakupujú priebežne, dvakrát do týždňa. Stravujú sa doma – Zuzana si nosí obed do práce a jej manžel pracuje na home office.

800 eur však nie je konečná suma, ktorú minú na potraviny. „Napríklad, kuracie, morčacie mäso a vajcia máme vlastné, nakoľko máme farmu na chov.” Výraznejšou položkou sú múky, cestoviny a mliečne výrobky, ktoré si dovážajú z Talianska. „Ak by sme spočítali aj našu produkciu, mesačné náklady na stravu sú približne 1 200 eur.”

Na ceny sa nepozerám

„Nejako sa nepozerám na ceny, lebo väčšinou kupujeme stále tie isté veci, tak to neriešim. Samozrejme, keď je nejaká zľava napríklad na minerálky alebo prací gél, tak to kúpim aj keď máme doma ešte nejaké balenie,” odpovedal nám 40-ročný Ján. Mesačne minú približne 700 eur na nákupy pre domácnosť, ktorú tvorí s manželkou a dvomi neplnoletými deťmi.

Dodáva, že na nákup chodia každý deň. „Keďže chystáme deťom svačiny, do potravín chodíme každý deň, ale to sú také menšie nákupy. Raz za týždeň robíme taký väčší nákup.”

Zdroj: Refresher/Pavol Chochula

Kvôli cene potravín sa neobmedzuje ani 23-ročný Sebastián s priateľkou. „Obaja cvičíme, takže musíme nakupovať veľa bielkovín. Najčastejšie kupujeme kuracie prsia, panenku, lososa, hovädzie, syry, zeleninu, proteínové jogurty... Sem-tam niečo sladké a slané.“ Dodáva, že nakupujú podľa toho, na čo majú chuť alebo plánujú variť. Mesačne minú na potraviny 300 až 500 eur.