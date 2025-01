Ako sa Natália dostala k predaju známej značky kozmetiky a čo jej táto práca dala?

Nový diel Make-Up & Gossip je tu. Do kresla po boku Lindy si tentokrát sadla influencerka Natália Lopašovská, ktorá ti ukáže, ako na dokonalé silvestrovské líčenie.

Ešte predtým, ako sa hostka pustila do make-upu, podelila sa s Lindou o svoje must-have produkty, bez ktorých nikdy neodíde z domu. V jej kabelke nesmú chýbať gumička a kefa na vlasy, balzam na pery, vreckovky, krém na ruky, cestovná zubná kefka a samozrejme parfum. Okrem toho musí mať Natália vždy svoj malý foťák.

Základom každého líčenia v podaní Natálie je dôsledná príprava pleti. Po dôkladnej skincare rutine si Natália naniesla masku na pery a podkladovú bázu s vyhladzujúcim efektom. Linda siahla po hydratačnej podkladovej báze Plump Right Back Plump Serum And Primer od NYX-u.

Na pripravenú pleť si Natália aplikovala make-up s vyšším krytím. Linda stavila na dlhotrvajúci hydratačný make-up NYX Bare With Me Blur Tint. Drobné nedokonalosti si obe dievčatá zakryli ľahkým korektorom. Potom si Natália naniesla krémový bronzer a lícenku. Linda použila krémovú obojstrannú kontúrovaciu tyčinku Wonder Stick Dual Face Lift od NYX-u. Na záver si dievčatá naniesli púder, bronzer a pudrovú lícenku.

Po úprave obočia prišiel rad na líčenie očí, ktorého základom je v podaní Natálie výrazná linka. Po aplikovaní nude očných tieňov si Natália naniesla objemovú riasenku. Pery si dievčatá zvýraznili ceruzkou na pery značky NYX, nakoniec naniesli hydratačný rúž a lesk.

Ako sa Natália dostala k predaju kozmetiky, čo jej táto spolupráca priniesla a kedy zažila absolútne vyhorenie? Aj to hostka prezradila Linde počas prípravy silvestrovského make-upu.