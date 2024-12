6 módnych kúskov, ktoré potrebuješ, aby si prežil zimu v teple a štýlovo

Ak si potrpíš na svojom vzhľade a imidži, pokračuj v čítaní. Zistíš niekoľko užitočných rád nielen pre tohtoročnú sezónu.

Zostavovanie šatníka na zimnú sezónu je ako skladanie veľmi náročného puzzle – keď umiestniš najzložitejšie kúsky, všetko ostatné do seba zapadne oveľa jednoduchšie. Práve z tohto dôvodu je správny výber jednotlivých vrstiev dôležitý a nemal by si sa spoliehať na náhodu.

Vylepši svoje zručnosti vo vrstvení a dopraj si najväčšie hity tohto ročného obdobia – od prepychových zimných kabátov, cez mäkké pleteniny až po kvalitnú pevnú obuv. Toto je 6 kúskov, ktoré potrebuješ, aby si zimu prežil v teple a štýlovo. Zaobstaraj si ich a do školy či práce, ale aj von s kamošmi budeš chodiť s radosťou.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe. Ak ťa bavia články o trendoch, outfitoch, obuvi alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení, športe a kultúre, staň sa členom klubua získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

Kvalitný kabát

TOP zimným kabátom pre mužov sme venovali v novembri samostatný článok, ale vynechať ich nemôžeme ani z tohto zoznamu. Nie je žiadnou veľkou novinkou, že kvalitný vlnený kabát patrí medzi základné a najdôležitejšie kúsky v každom šatníku počas chladných mesiacov.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jean-Claude (@newkissontheblog)

Ak hľadáš model, s ktorým prežiješ niekoľko zimných sezón, a bude predstavovať tvoju hlavnú vrchnú vrstvu, najbezpečnejšou investíciou je nadčasový čierny vlnený kabát. Ľahko si ho oblečieš k basic outfitom, ale dobre vyzerá aj vo formálnom prostredí. Rovnako rafinované sú tiež vyhotovenia z vlnených zmesí v sivých a hnedých odtieňoch, ktoré sú vďačnou voľbou.

V našom zozname nájdeš cenovo dostupné štýly od značiek ako COS, Arket alebo The Frankie Shop, ale tiež high-end chuťovku od Saint Laurent, ktorú po tebe zdedia tvoje deti a stále bude cool. Rozhodnutie záleží na tebe a na tom, koľko eur si ochotný investovať.

COS Double-Breasted Wool Overcoat – 290 €

Zdroj: COS

Massimo Dutti Wool-Blend Chesterfield Coat – 299 €

Zdroj: Massimo Dutti

The Frankie Shop Paxton Wool Coat – 552 €

Zdroj: The Frankie Shop

A Kind Of Guise Cyrus Wool-Blend Felt Coat – 895 €

Zdroj: MR PORTER

Saint Laurent Oversized Brushed-Wool Coat – 4 500 €

Zdroj: MR PORTER

Letecká „bomber“ bunda

Ďalší z rady univerzálnych štýlov vrchných vrstiev, ktorý poznáme už desiatky rokov, a s krátkymi prestávkami je v trendoch neustále. Letecká MA-1 bunda, známa ako „bomber“, je o niečo menej formálna, ale rovnako praktická a bez potreby vysvetľovania sa zaradí do tvojho zimného šatníka. Dávaj si pozor, aby ti ju neukradla frajerka alebo manželka.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jean-Claude (@newkissontheblog)

Vďaka širokej ponuke v elegantnom aj ležérnom spektre je výber toho správneho modelu pomerne náročnou úlohou. Túto sezónu je k dispozícii množstvo dizajnérskych možností v každej farbe a tkanine, a to či už od značky Sacai, Bottega Veneta, ktorú potrebujeme ihneď v šatníku, alebo Prada. Ak nie si ochotný minúť závratnú sumu, atraktívne vyhotovenia v rôznych strihoch a hrúbkach nájdeš tiež v ponuke lacnejších značiek a stále budeš vyzerať dobre.

Napíš nám, ktorá z leteckých MA-1 „bomber“ búnd si získala teba. My by sme bez problémov nosili aj prvý model zo Zary, ktorý vyzerá veľmi dobre.

Zara Technical Bomber Jacket – 69,95 €

Zdroj: Zara

The Frankie Shop Astra Bomber Jacket – 389 €

Zdroj: The Frankie Shop

Amomento Padded Cotton-Blend Shell Bomber Jacket – 390 €

Zdroj: MR PORTER

Bottega Veneta Frosted Cotton-Poplin Down Bomber Jacket – 2 600 €

Zdroj: MR PORTER

Prada Re-Nylon Bomber Jacket – 2 600 €

Zdroj: Prada

Klasické modré džínsy v rovnom strihu

Ak sa v súčasnosti môžeš na niečo spoľahnúť, sú to klasické modré rifle v rovnom strihu, ktoré považujeme za povinnú výbavu každého muža. Ide o nadčasovú voľbu, ktorú si môžeš obliecť takmer s čímkoľvek a urobíš správne rozhodnutie. Samozrejme, aj mimo zimnú sezónu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jean-Claude (@newkissontheblog)

Skvelé modely nájdeš v ponuke overených značiek, ako sú Cherry LA, Agolde, Frame či v neposlednom rade Levi’s, ktoré ti však odporúčame vyskúšať. Nech sa rozhodneš pre ktorúkoľvek, pozorne si naštuduj číslovanie a vyber správnu veľkosť, aby si džínsy miloval a nosil dlhé roky. V tomto prípade nemusíš kupovať kúsky z dielní známych módnych domov, aby si vlastnil mimoriadne kvalitný kúsok. Všimni si, ako ľahko ich zladíš s pevnou obuvou.

COS Signature Straight-Leg Denim Jeans – 89 €

Zdroj: COS

Frame The Boxy Straight-Leg Denim Jeans – 310 €

Zdroj: MR PORTER

Our Legacy Third Cut Straight-Leg Denim Jeans – 330 €

Zdroj: MR PORTER

Agolde 90's Straight-Leg Distressed Denim Jeans – 330 €

Zdroj: MR PORTER

Cherry Los Angeles Straight-Leg Denim Jeans – 350 €

Zdroj: MR PORTER

Luxusné pleteniny

S príchodom jesennej, respektíve zimnej sezóny sú teplé pletené svetre, kardigány a podobné kúsky z mäkkých vlnených zmesí neodmysliteľnou súčasťou každého šatníka, a to nielen toho ženského, čo dobre vedia aj známi módni návrhári, ktorí pre tohtoročnú sezónu vytvorili desiatky vyhotovení luxusných pletenín pre mužov.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa DANIEL SIMMONS (@imdanielsimmons)

Aktuálne trendy v pleteninách sú oveľa odvážnejšie a výraznejšie ako minulý rok. Priprav sa na menej konvenčné modely ako zvyčajne – od spracovania tkanín cez hmotnosti priadze až po nové tvary, ktoré definujú experimentálnejší prístup k mužskej móde, čo nám je mimoriadne sympatické.

Siahnuť môžeš po modeloch v neprehliadnuteľných farebných schémach s prúžkami či rôznymi vzormi, minimalistických káblovaných modeloch, nadčasových rolákoch či svetroch so zaujímavými textúrami. Cool kúsky nájdeš v ponuke módnych domov, ale tiež v našich obľúbených obchodoch, ako sú COS, Arket, The Frankie Shop, Massimo Dutti alebo Mango.

Pozri si tiež tohtoročný zoznam TOP mužských svetrov, ktorý sme zostavili v októbri.

Zara Stiped Alpaca Cardigan – 79,95 €

Zdroj: Zara

Arket Heavy Wool Roll-Neck Jumper – 119 €

Zdroj: Arket

Arket Relaxed Cable-Knit Jumper – 139 €

Zdroj: Arket

The Frankie Shop Harrison Quarter-Zip Jumper – 300 €

Zdroj: The Frankie Shop

Acne Studios Metallic Textured-Knit Sweater – 590 €

Zdroj: MR PORTER

Veľká taška

Kto povedal, že veľké tašky (tote bags, pozn. redakcie) patria len do ženského šatníka? Veríme, že tento stereotyp je dávno len minulosťou a ty si pripravený vymeniť plné vrecká za sofistikovanú tašku, do ktorej schováš všetko, čo potrebuješ na každodenný život.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jean-Claude (@newkissontheblog)

Zabudni na plátenú tašku, ktorú si kúpil v darčekovom obchode v múzeu či galérii a zvýrazni svoj štýl kvalitnou veľkou taškou z luxusnej kože alebo iných odolných materiálov, ktoré ochránia tvoje cennosti. V tomto prípade sú našimi favoritmi high-end vyhotovenia z dielní prémiových značiek – Burberry, Bottega Veneta, Porter-Yoshida & Co. a podobne, ale neodmietneme ani kvalitne spracované modely COS.

COS Slouchy Tote Bag – 150 €

Zdroj: COS

COS The Flap Tote Bag – 350 €

Zdroj: COS

Burberry Logo-Appliquéd Checked Twill Tote Bag – 950 €

Zdroj: MR PORTER

Porter-Yoshida & Co. Nylon Tote Bag x Sacai – 1 215 €

Zdroj: MR PORTER

Bottega Veneta Avenue Intrecciato Leather Tote Bag – 2 500 €

Zdroj: MR PORTER

Pevná zimná obuv

Hneď po kabáte, respektíve bunde, je ďalším must-have kúskom v rámci zimného outfitu pevná obuv, ktorá ochráni tvoje nohy pred vlhkosťou aj mrazivými teplotami.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Adam Gallagher (@iamgalla) ``````html ``````html

Na kvalite záleží a pri výbere zimnej obuvi to platí obzvlášť. Modely, ktoré ti vydržia niekoľko dlhých rokov bez výrazného opotrebovania a môžeš si ich vziať na prechádzku do centra mesta, ale tiež vo vysokohorskom prostredí, sú investíciou, ktorú neoľutuješ. Do pozornosti dávame klasické štýly chelsea boots s tvrdými traktorovými podrážkami aj objemné kožené topánky na šnúrovanie.

Pozri si tiež nášho sprievodcu zimnou obuvou pre mužov. Niekoľko skvelých tipov nájdeš aj nižšie. Ak ti nerobí problém minúť viac ako 500 eur za jeden pár topánok, určite neváhaj. Oplatí sa to, máme to odskúšané.

Massimo Dutti Moc Toe Leather Ankle Boots – 169 €

Zdroj: Massimo Dutti

COS Leather Moto Boots – 250 €

Zdroj: COS

R. M. Williams Comfort Craftsman Suede Chelsea Boots – 550 €

Zdroj: MR PORTER

Moncler Hevea Leather Chelsea Boots – 700 €

Zdroj: MR PORTER

Moncler Peka Camp Full-Grain Leather & Suede Hiking Boots – 770 €