Obuv UGG® je must have pre mužov aj ženy. Pozri si TOP modely, ktoré kúpiš z pohodlia obývačky

V mnohých častiach Slovenska už teraz denné teploty klesajú pod 10 stupňov, a to znamená, že tenisky by si mal odložiť naspäť do krabice a siahnuť po obuvi, ktorá ťa ochráni pred chladom aj vlhkom.

Jednou z najviac trendy volieb sú modely od značky UGG®, ktoré sú vhodné najmä do mestských ulíc, ale v niektorých štýloch zvládneš aj prechádzku v lese či v horskom prostredí.

„Making expression comfortable for all“ odkazuje spoločnosť z Kalifornie na svojich sociálnych sieťach. Podobne ako v prípade obuvi Crocs, aj ikonické „papučky“ možno zaradiť do dvoch kategórií – buď ich miluješ, alebo nenávidíš. Dnes sa ťa pokúsime presvedčiť, že ide o cool obuv pre všetkých. Pozri si TOP tohtoročné vyhotovenia.

Zoznam otvárame obľúbeným modelom teplých „papučiek“ UGG® Tasman Slipper, ale rozhodli sme sa pre neopozeranú verziu s označením „Dark Grey“ s výrazným zeleno-oranžovým akcentom.

Dlhodobo ide o obľúbenú obuv z dielní kalifornskej značky s bohatou históriou, ktorú neustále objavuje jedna generácia za druhou vďaka ultraľahkej, odolnej podrážke EVA, plyšovej vlnenej podšívke a semišovému zvršku. UGG® Tasman sa hodia ku všetkému a majú ľahko obúvateľnú siluetu, ktorá bude navždy nadčasová. Cena je 125 eur vrátane doručenia.

Pokračujeme aktuálne asi najpopulárnejším modelom obuvi značky UGG® s názvom Tazz Slip-On, ktorý ponúka dokonalé pohodlie v kombinácii s fresh vzhľadom.

Ide o upravenú verziu modelu Tasman Slipper. Zatiaľ neopozeraná novinka stojí na platforme EVA z cukrovej trstiny s hrúbkou skoro 4 centimetre, vďaka čomu ti zdvihne sebavedomie a ultrajemná podšívka, respektíve stielka UGGplush™ zahalí tvoje nohy do mäkkosti, ktorá odvádza vlhkosť. Presne to potrebuješ počas najbližších týždňov.

Cena za univerzálnu sivú schému s tonálnymi detailmi je približne 140 eur. V predaji je tiež čierno-biela verzia z fotografie vyššie, ktorá je o niekoľko eur drahšia.

Cez REFRESHER Market si môžeš kúpiť model UGG® Tazz Slip-On aj vo vyhotovení s podtitulom „Sand“ v príjemných svetlohnedých tónoch s bielym a zeleným prešívaním.

Ide o úplne rovnaký štýl obuvi ako vyššie – stojí na platforme EVA s hrúbkou 3,8 centimetra, má kvalitný semišový zvršok a podšívku, respektíve stielku s prímesou mäkkej a hrejivej vlny. Vzhľadom na vyhľadávanejšiu farebnú schému je cena trochu vyššia a predstavuje 154 eur.

UGG® Classic Ultra Mini Platform „Chestnut“ – 178 €

Krok vedľa neurobíš ani kúpou modelu UGG® Classic Ultra Mini Platform v tmavohnedom vyhotovení „Chestnut“, ktorý ovládol ulice svetových metropol už v predchádzajúcich sezónach. Jeho čaru podľahli aj Bella Hadid či Emily Ratajkowski.

Marketingový tím značky v popise produktu uvádza, že ide o jeden z najcennejších štýlov v portfóliu UGG®, a to aj vďaka virálnym záberom celebrít. Obuv je dokonalou kombináciou nových trendov a nostalgie. Je vyrobená z kvalitného semišu a zvnútra poskytuje vlnenú zmes UGGplush™ s obľúbeným mäkkým pocitom. Cena je 180 eur a k dispozícii je tiež čierna verzia za približne 160 eur.

UGG® Neumel Platform Chelsea „Chestnut“ – 179,95 €

Ak hľadáš do svojej zbierky niečo odolnejšie s vyššou konštrukciou, správnou voľbou bude model UGG® Neumel Platform Chelsea, ktorý spĺňa všetky tieto parametre na výbornú.

Model je adaptáciou nadčasovej siluety Chukka a kombinuje kvalitné materiály a štýl bez námahy. Je vyrobený zo semišu, v tomto prípade v tmavohnedom odtieni „Chestnut“, podšitý vlnenou zmesou UGGplush™ a zakončený odolnou podrážkou Treadlite by UGG, ktorá ponúka pohodlie a pružnosť, nech už ideš kamkoľvek. Cena je presne 180 eur, a to aj v prípade čierneho vyhotovenia.

UGG® Classic Mini Dipper „Chestnut“ – 189,95 €

Chválou nebudeme šetriť ani v prípade ďalšej novinky v produktovom portfóliu kalifornskej značky, ktorú založil austrálsky surfér Brian Smith v roku 1978.

UGG® Classic Mini Dipper je nadčasová obuv, ktorá je inšpirovaná ikonickým modelom Classic, avšak je vyrobená s ohľadom na súčasné trendy. Model Classic Ultra Mini je ako malé objatie – ponúka neoprénový vrchný driek, čo uľahčuje jeho zasunutie pod džínsy pre ľahký vzhľad, má kvalitný semišový zvršok a stojí na platforme s hrúbkou približne 5 centimetrov. Vyhotovenie „Chestnut“ je overenou klasikou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť.

UGG® Classic Ultra Mini New Heights „Mustard Seed“ – 189,95 €

Super vyzerajú aj čižmy UGG® Classic Ultra Mini New Heights, ktoré sú vzhľadom na vzhľad dostupné v ženskom veľkostnom číslovaní.

Dizajnérsky tím UGG® aktualizoval obľúbený model Classic Ultra Mini pod prívlastkom New Heights, ktorý stojí na masívnej platforme s novým profilom a podpätku s hrúbkou viac ako 7,5 centimetrov. Obuv je zahalená do charakteristického semišu v neutrálnej schéme „Mustard Seed“, na päte nájdeš tonálne logo značky a zvnútra je vybavená teplou podšívkou z vlnenej zmesi.

UGG® Tasman Weather Hybrid „Black“ – 194,95 €

Druhú polovicu zoznamu otvárame modelom UGG® Tasman Weather Hybrid, ktorý je dostupný v mužskom veľkostnom číslovaní, ale vieme si ho predstaviť aj na ženských nohách.

Novinka v ponuke americkej značky ponúka odolný a zároveň ľahký pocit vďaka vodeodolnej nubukovej koži a konštrukcii s utesnenými švami, ako aj už viackrát spomínanej podšívke UGGplush™ z upcyklovanej vlny. Cena na úrovni 200 eur je úplne v poriadku vzhľadom na použité materiály a na fakt, že pri dobrom zaobchádzaní ti táto obuv vydrží roky.

UGG® Brisbane Chelsea „Sea Salt“ – 200 €

Ak máš rád/rada čižmy v štýle Chelsea, potom ťa veríme očarí model UGG® Brisbane Chelsea, ktorý využíva túto sofistikovanú estetiku, avšak v sexi úprave.

Dizajnérsky tím značky v tomto prípade zladil zábavný, maximalistický tvar siluety Brisbane a elegantné línie Chelsea. Zvršok obuvi je zahalený do vodeodolnej kože v krémovom vyhotovení „Sea Salt“, ktorá poskytuje ochranu pred nepriaznivými vplyvmi, zatiaľ čo vysoká gumová platforma s hrúbkou 6,35 centimetrov poskytuje pevný krok. Stielka je vybavená zmesou s obsahom vlny UGGplush™. Cena je presne 200 eur.

UGG® Venture Daze Ultra Mini – 209,95 €

Do pozornosti dávame aj ďalší neopozeraný model s čitateľným podpisom značky UGG®, a to Venture Daze Ultra Mini, ktorý môže byť tvoj za 210 eur.

Nech už sú tvoje plány na tohtoročnú jeseň, respektíve zimu akékoľvek, tento športový štýl ťa tam dostane. Obuv UGG® Venture Daze Ultra Mini kombinuje odvážnu gumovú podrážku so semišovým zvrškom a je určená nielen do mestských ulíc, ale aj pre menej vychodené cesty v prírode. Mäkká stielka UGGplush™ je samozrejmosťou.

Ako sme už spomenuli vyššie, model UGG® Tazz je aktuálne bestseller značky, a cez REFRESHER Market nájdeš okrem štandardných vyhotovení aj takéto atraktívne limitované edície.

V tomto prípade ide o extra mäkký štýl s podtitulom „Heritage Braid“, ktorý má svetlý zvršok z kučeravej ovčej kože s kontrastným zeleno-červeným prešívaním konštrukcie. Dostupný je v ženskom veľkostnom číslovaní a ľahko ho zladíš so širokými džínsami, ale dávaj si pozor na vhodné počasie. Cena je skoro 240 eur.

UGG® Classic Twin Seam New Heights „Chestnut“ – 239,95 €

„Ak máš hlavu v oblakoch, môžeš sa tak aj obliekať,“ týmito slovami opisuje marketingový tím spoločnosti UGG® svoj extravagantný model Classic Twin Seam New Heights, ktorý je neprehliadnuteľný.

Čižmy s charakteristickým semišovým zvrškom v tmavohnedom odtieni „Chestnut“ majú vysoký driek, krásne prešívané detaily vrátane loga a stoja na platforme, respektíve podpätku s výškou viac ako 7,6 centimetrov. Sú ľahké a pripravené na všetko, čo máš túto zimu v plánoch. Cena je 260 eur.