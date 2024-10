TOP 10 modelov jesennej obuvi pre mužov a ženy. V kurze sú štýlové kúsky od UGG® a Dr. Martens aj technické siluety Salomon

Finálny výber záleží len na tvojom vkuse a na tom, koľko eur si ochotný/-á minúť. Rozhodni sa správne.

Zvládnuť celú jeseň a zimu v teniskách nie je najlepší nápad, čo máme sami odskúšané a neodporúčame to. Ak chceš udržať svoje nohy v teple a suchu počas sychravých chladných dní, mal/-a by si siahnuť po modeloch pevnej obuvi, ktoré sú zahalené do odolných materiálov.

Čo však neznamená, že vzhľad a štýl je v úzadí. Pozri si TOP 10 modelov jesennej obuvi pre mužov a ženy – v kurze sú štýlové kúsky od značiek UGG® a Dr. Martens, ale tiež technické siluety Salomon. Vo väčšine zvládneš ľavou zadnou aj zimnú sezónu, pričom ako bonus sme vybrali ikonickú pracovnú obuv Timberland®, ktorú určite dobre poznáš.

Nike ACG Rufus – 110 €

Vedenie línie Nike ACG (All Condition Gear, pozn. redakcie) vrátilo po desiatich rokoch do obchodov pevnú športovú obuv s čiastočne otvorenou pätou Nike ACG Rufus.

Novinka v univerzálnom čiernom vyhotovení zo semišu spája priľnavú podrážku s odpruženou medzipodrážkou, čo prináša pohodlie aj trakciu, a to či už plánuješ objavovať prírodný terén alebo každodenný pohyb v mestskom prostredí. Nike ACG Rufus ľahko zladíš s outdoorovými nohavicami aj džínsami a za cenu 110 eur ide o perfektnú voľbu do jesennej rotácie.

V ponuke online obchodu Footshop nájdeš tiež svetlohnedú a tmavozelenú verziu.

UGG® Tasman W – 125 €

Modely UGG® sú jeden z najväčších módnych hitov v obuvi, ktorý pozorujeme už tretiu sezónu. Okrem známej siluety čižiem si ženy a v posledných týždňoch aj muži zamilovali „papučky“ Tasman.

Obuv UGG® Tasman je vyrobená z kvalitného semišu v tmavohnedom vyhotovení s označením „Chestnut“, má mäkkú a teplú podšívku z prémiovej ovčej kožušiny a atraktívny zapletaný detail okolo celého obvodu. Vďaka odľahčenej protisklzovej podrážke Treadlite si vychutnáš každý svoj krok.

Veľmi dobre vyzerá aj čierna verzia s kontrastným bielym prešívaním. Cena je presne 125 eur.

UGG® Goldenstar Clog W – 145 €

Medzi novinkami od značky UGG® nájdeš aj modelový rad Goldenstar Clog, ktorý stojí na drevenej platforme a je zahalený do vrstiev semišu, v tomto prípade v svetlohnedej pieskovej farbe.

Obuv môžeš nosiť na dva spôsoby, a to vďaka nastaviteľnému remienku na päte, ktorý vieš otočiť dopredu a získaš pohodlné papuče, jednoduché na obúvanie a vyzúvanie. Ultraľahká podrážka z gumy poskytuje kvalitné odpruženie a oporu pri chôdzi v mestských uliciach.

Skontroluj tiež čiernu a tmavosivú verziu za rovnakú cenu.

Birkenstock Highwood Mid Leather – 177,95 €

V bohatom produktovom portfóliu značky Birkenstock nie sú len pohodlné šľapky a dreváky, ktoré nosí takmer celý svet, ale tiež pevná obuv vrátane týchto luxusných semišových čižiem v štýle Chelsea.

Táto dokonalá jesenná obuv v neutrálnom hnedom vyhotovení stojí na hrubej gumovej podrážke a vďaka jednoduchému vzhľadu ich budeš milovať. Cena je približne 180 eur.

UGG® Neumel X Zip W – 179,95 €

K populárnej značke UGG® sa na chvíľu vrátime, a to vďaka modelu čižiem UGG® Neumel X Zip v čiernom vyhotovení.

Mierne futuristická silueta s množstvom funkcií je navrhnutá z čiastočne recyklovaných materiálov vrátane neoprénového drieku, ktorý môžeš nosiť vysoko alebo prehnutý, záleží, aký zvolíš outfit. Vďaka vodeodolnej koži, zataveným švom a klinovému zipsu sú tieto čižmy určené na to, aby si v nich chodil/-a kamkoľvek. Nič nie je dostatočnou prekážkou.

UGG® Neumel X Zip sú dostupné v ženskom veľkostnom číslovaní a tiež v tmavozelenej verzii.

Salomon XT-4 OG – 190 €

Obuv s logom spoločnosti Salomon so sídlom vo francúzskom meste Metz-Tessy už dávno nepatrí len do povinnej výbavy outdoorových nadšencov.

Model s označením Salomon XT-4 OG je vybavený skeletom Agile Chassis a medzipodrážkou EnergyCell pre pohodlie a stabilitu bez ohľadu na vzdialenosť, ktorú v obuvi prejdeš. Stojí na odolnej, ale pružnej gumovej podrážke All Terrain Contagrip a má bezšnurovaciu prednú časť so zapínaním na sťahovanie. Odolný zvršok je zahalený do originálnej hnedo-fialovej schémy a vyzerá perfektne.

Baví nás tiež biela verzia so zelenými a ružovými prvkami a krok vedľa neurobíš ani kúpou metalického strieborného vyhotovenia.

Salomon XT-6 GTX – 200 €

Ak ti je blízky dizajnový podpis značky Salomon, na chuť si prídeš aj pri pohľade na modelový rad s názvom XT-6 GTX (Gore-Tex®, pozn. redakcie).

Športová obuv ponúka dokonalý kompromis medzi funkčnosťou a moderným štýlom. Tenisky Salomon XT-6 GTX majú ľahkú konštrukciu a pýšia sa kombináciou odolnej vrstvy termoplastického polyuretánu, materiálu Gore-Tex® a sieťoviny tak, aby vydržali všetky nepriaznivé podmienky. Svetlobéžový základ v tomto prípade dopĺňajú čierne obrysové línie a atraktívne ružové detaily v podrážke.

Cena je presne 200 eur. Pozri si tiež čierno-striebornú verziu.

Dr. Martens Jadon III – 229 €

V našom zozname ani tento rok nechýbajú topánky od ikonickej značky Dr. Martens. Model s názvom Jadon III predstavuje vývoj originálnej verzie Jadon.

Vysoká silueta je zahalená do mäkkej, jemne zrnitej kože s voskovaným povrchom v čiernej povrchovej úprave, zakončená je pútkom na päte a charakteristickým žltým prešívaním medzi telom a podrážkou z tvrdej gumy. Vzhľadom na fakt, že tieto topánky ti vydržia niekoľko dlhých sezón, je cena na úrovni 230 eur úplne v poriadku.

Dr. Martens Sinclair FL – 249,95 €

Topánky Dr. Martens patria medzi jesenné, respektíve zimné bestsellery každú sezónu a tento rok môžeš svoju zbierku doplniť o atraktívnu siluetu s názvom Sinclair FL.

Dizajnérsky tím britskej značky zahalil obuv do kože s lesklou povrchovou úpravou, ktorá je pevná, odolná a bez kompromisov. Samozrejmosťou je podrážka Bex s charakteristickým žltým prešívaním pozdĺž celého obvodu a pútkom na päte, ktoré upevňuje odkaz spoločnosti Dr. Martens.

ROA Katharina – 430 €

Pre skutočných fajnšmekrov na pevnú obuv sme vybrali model ROA Katharina, ktorý stojí 430 eur.

Ide o hybridnú siluetu z portfólia talianskej značky, ktorá spája vlastnosti lezeckých topánok s prvkami modernej športovej obuvi. Má vodoodpudivý zvršok z nubuku s vloženým vzorom, gumovú podrážku s patentom Vibram® pre dokonalú trakciu a pogumovaný špic pre zvýšenú ochranu pri pohybe v nespevnenom teréne. Ak ťa príliš nezaujala táto zeleno-čierna schéma, možno oceníš celočierne vyhotovenie, ktoré stojí 390 eur.

BONUS

Timberland® 6-Inch Premium Waterproof – 220 €

Keď niekto spomenie obuv Timberland®, pravdepodobne si predstavíš tento ikonický model, ktorý preslávili americkí raperi v 90. rokoch a rovnako populárny je aj v súčasnosti.

Táto originálna nepremokavá obuv je v predaji viac ako 40 rokov, a to vďaka odolnému koženému zvršku, ktorý udrží tvoje nohy v suchu za každých okolností. Keď si k tomu pripočítaš tvrdú gumovú podrážku a nylonové šnúrky, ktoré boli vytvorené tak, aby sa ti nerozviazali, dostaneš najlepšie topánky do každodennej rotácie nielen v sychravom počasí.