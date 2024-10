Tenisky v prírodných tónoch budú tvoj triumf počas jesene. Siahneš po ikonickom modeli Adidas alebo vyskúšaš technické Salomony?

Vybrali sme 10 najatraktívnejších štýlov, ktoré nájdeš v online obchode Footshop.

Sezónne farebné trendy sú kapitolou samou o sebe. Nikto presne nevie ako prídu do kurzu, avšak keď to nastane, dozvie sa o tom celý svet, a to aj vďaka tomu, aké tenisky vidíme v uliciach.

Ak nechceš uviaznuť v nekonečnom kolotoči, čo sa kedy nosí, odpoveďou na jeseň sú tenisky v univerzálnych prírodných tónoch, ktoré môžeš nosiť prakticky s čímkoľvek. Pozri sa na zoznam nižšie, v ktorom nájdeš ikonické modely Adidas Originals, ale aj technické Salomony a cool vyhotovenia Reebok LTD.

Adidas Originals Campus 00s – 110 €

Dizajnérsky tím spoločnosti Adidas Originals vždy správne reaguje na sezónne zmeny a trendy, čo potvrdil aj týmto vyhotovením modelu Campus 00s so zvrškom z prémiovej zmesi „strapatého“ semišu a nubuku.

Výrazný semišový základ dopĺňajú tonálne tri prúžky pre luxusný nádych, zatiaľ čo textilná podšívka zabezpečuje pohodlný krok. Tenisky Adidas Originals Campus 00s sú postavené na charakteristickej gumovej podrážke, ktorá im dodáva skateboardový tvar a oldschool príťažlivosť zo začiatku nultých rokov. Ak nie si presvedčený/-á o tejto schéme, k dispozícii je tmavohnedá verzia za rovnakú cenu.

Adidas Originals Gazelle Bold W – 120 €

Po unisex modeli Campus 00s dávame do pozornosti aj model Gazelle Bold, ktorý je v predaji v ženskom veľkostnom číslovaní.

Tenisky Adidas Originals Gazelle majú jednoduchý vzhľad už viac ako 30 rokov, pričom v tomto prípade ide o upravený štýl pôvodného modelu z roku 1991. Dizajnéri použili rovnaké materiály, technológie a farby ako v minulosti, avšak veľmi esteticky navrstvili gumovú podrážku so známym logom spoločnosti. Svetlohnedý semišový zvršok doplnili o metalické detaily a tmavozelené prvky. Cena tenisiek je 120 eur.

Adidas Originals Samba OG – 120 €

V našom okolí nepoznáme nikoho, kto by nevlastnil alebo minimálne nezachytil trend tenisiek Adidas Originals Samba OG, ktoré sme v našich článkoch spomenuli už x-krát. Tento ikonický model je stále cool a jeseň je ako stvorená na jeho každodenné nosenie.

Obzvlášť, ak si do svojej zbierky vyberieš vyhotovenie v tmavohnedých tónoch vyrobené z odolnej kože s charakteristickým semišovým špicom a kontrastnými prvkami v podobe troch prúžkov a panelu na päte. Skvelá voľba pre mužov aj ženy, cena je 120 eur.

New Balance 327 – 130 €

Medzi novinkami v ponuke online obchodu Footshop nás oslovila aj táto univerzálna verzia tenisiek New Balance 327 s označením „Pale Moss“, ktorá kombinuje svetlé prírodné tóny vo viacerých materiálových štruktúrach.

Model 327 predstavuje spojenie moderného dizajnu s dedičstvom 70. rokov v doteraz neopakovateľnej forme. Ľahká konštrukcia z kombinácie semišu a nylonu poskytuje optimálnu priedušnosť aj lepšie pohodlie. Hranatá silueta, rozšírená medzipodrážka a obopínajúca podošva ti ukáže nový uhol tradičnej športovej obuvi. Zvršok so zväčšeným logom „N" dodáva modelu retro-modernú estetiku.

Adidas Originals Samba OG – 150 €

Aby bolo jasné, že to myslíme so sambami vážne, do zoznamu sme vybrali aj druhú verziu. V tomto prípade ide o model zahalený do textilného zvršku so zaujímavou textúrou, ktorá pripomína tvíd, pričom špic v tvare písmena „T“ je zo semišu a detaily ako tri prúžky a panel na päte sú z krémovo bielej kože.

Toto vyhotovenie modelu Adidas Originals Samba OG vyzerá oveľa lepšie naživo ako na obrázku a jeho cena je 150 eur vrátane doručenia domov na adresu.

Nike Zoom Vomero 5 LT – 159,99 €

Na vlne prírodných tónov sa nesie aj tento variant tenisiek Nike Zoom Vomero 5 LT, ktorý nás nadchol svojou ľahkosťou.

Športový model ponúka vrstvený dizajn syntetických tkanín, textílie a kože, pričom veľmi jemne spája svetlohnedé odlesky s krémovou a bielou. Výsledkom sú jedny z najfajnovejších tenisiek tohtoročnej jesennej sezóny, ktoré sú rovnako estetické ako funkčné, keď v medzipodrážke ukrývajú patentovanú technológiu Zoom pre lepšie tlmenie a obratnosť pri každom došľape.

Veľmi dobre vyzerá aj sivé vyhotovenie tohto modelu s metalickými akcentmi, ktoré kúpiš v zľave.

New Balance 2002R – 160 €

Tenisky New Balance 2002R zrejú ako kvalitné víno, a zatiaľ čo po svojom uvedení na trh v roku 2010 nespôsobili ošiaľ, v posledných sezónach ide o jednu z hlavných hviezd v produktovom portfóliu spoločnosti NB.

Model prevzal viacero funkčných prvkov od svojho predchodcu (New Balance 2001, pozn. redakcie), ale vo finálnej verzii je priedušnejší, má viac športový vzhľad a disponuje gélovou zložkou na päte pre komfort pri chôdzi. V tomto prípade je zahalený do béžového zvršku z kombinácie kože a semišu, ktorý dopĺňa textília.

Skontroluj tiež sivú verziu z rovnakých materiálov a za rovnakú cenu.

New Balance 1906 – 160 €

V neutrálnych tónoch je zahalený aj modelový rad New Balance 1906, ktorý patrí medzi našich obľúbených spoločníkov na každodenné nosenie.

Športová obuv s charakteristickým logom v tvare písmena „N“ je vyrobená z veľmi kvalitnej kože, syntetických vlákien a sieťoviny, pričom zvršok má zaokrúhlené a vyrezané prvky, ktoré dodávajú originálny vzhľad. Gumový detail N–Durance umiestnený pod podrážkou v päte zvyšuje odolnosť počas úderov o povrch, zatiaľ čo spodná časť s technológiou N–Ergy poskytuje dokonalú dynamiku pohybu.

Okrem tohto vyhotovenia nás baví tiež svetlohnedá schéma s otvorenejšou konštrukciou či nadčasový sivý model.

Adidas Originals Los Angels x Fear of God Athletics – 170 €

Vedenie spoločnosti Adidas má skvelý nos na spolupráce, keď spomedzi všetkých môžeme spomenúť úspešné kolekcie Yohjiho Yamamota pod hlavičkou línie Y-3, diela Pharrella Williamsa či Yeezy od Kanyeho Westa.

Svoju víziu moderného streetwearu s tromi prúžkami dlhodobo predstavuje tiež návrhár Jerry Lorenzo, ktorý založil high-end značku Fear of God. Najnovšie nás potešil upravenou verziou ikonického modelu Adidas Originals Los Angeles v luxusnom semišovom vyhotovení s odolnou ripstop tkaninou okolo zvlnenej gumovej podrážky s vrúbkami. Odtlačky oboch strán tejto zvučnej spolupráce nájdeš v podobe vyrazeného podpisu Fear of God Athletics na čiernom paneli na päte či spomínaných troch prúžkov.

Reebok LTD Premier Road Ultra – 170 €

Tenisky Reebok LTD Premier Road Ultra ponúkajú zmes archívnych materiálov a textúr s prepracovanými dizajnovými prvkami. Ide o súčasť vrcholnej kolekcie spoločnosti Reebok LTD – čo je prémiová línia kultovej športovej značky.

Model Reebok LTD Premier Road Ultra je perfektným príkladom skúseného prístupu k dizajnu, ktorý spája experimentovanie a pozorovanie nových možností. Cena 170 eur je priamoúmerná kvalite použitých materiálov, ich spracovaniu a výrobe v Taliansku.

Ak nie si presvedčený/-á o béžovo-sivých teniskách, možno ťa osloví verzia zahalená do sivých tónov.

Reebok LTD Club C – 180 €

Medzi novinkami v prírodných tónoch nás oslovili ešte jedny tenisky s podpisom línie Reebok LTD, a to čistokrvný oldschool model Club C.

Reebok Club C sú na trhu od roku 1985, kedy išlo o obuv tenisových šampiónov, preto vo svojom názve nesú písmeno „C“. Minimalistický dizajn, ktorý si v tom čase vyžadoval konvenčný štýl obliekania tenistov, prežil v takmer nezmenenej podobe dodnes. Ak sa chceš vymaniť zo sledovania trendov alebo plánuješ vyskúšať poctivé vintage tenisky, tak Reebok LTD Club C sú voľbou priamo pre teba.

Ak chceš, aby tvoje ďalšie tenisky spĺňali najprísnejšie technické parametre, potom siahni po niektorom zo štýlov s logom Salomon. My sme sa rozhodli pre známy model XT-6, ktorý z nášho pohľadu ponúka vyvážený pomer medzi funkčnosťou a moderným mestským dizajnom.

Technická obuv, ktorú už nájdeš aj v sekcii lifestyle a streetwearu, má ľahkú konštrukciu a môže sa pochváliť kombináciou odolnej vrstvy termoplastického polyuretánu a sieťoviny tak, aby vydržala rôzne podmienky. Svetlobéžovú schému veľmi jemne podčiarkuje tmavofialová línia pozdĺž medzipodrážky, kde plynulo prechádza do svetlejších tónov.