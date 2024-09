Tenisky, ktoré budeš túto jeseň milovať. Vyber si niektorý z fresh modelov Adidas, Asics či Mizuno

Medzi tipmi nájdeš atraktívne štýly z prémiových materiálov s cenou okolo 100 eur, ale tiež high-end krásky spod rúk japonských majstrov.

Obuv, špeciálne tenisky, sú našou vášňou už viac ako 10 rokov a sme radi, že vďaka spolupráci s online obchodom Queens môžeme spoznávať všetky najnovšie štýly, ktoré sú v predaji. V posledných týždňoch vyšlo množstvo atraktívnych modelov a vyhotovení od značiek ako Adidas, Asics či Mizuno, ktoré budeš túto jeseň milovať. Vyber si svojho favorita.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Tenisky s logom Asics sú stelesnením pohodlnej, športovo-lifestylovej obuvi, ktorú budeš nosiť s úsmevom na perách každý deň. Model Asics Gel-1130 spája priedušnú textíliu s prekrytiami zo syntetickej kože, aby čo najvernejšie zapadli do modernej estetiky mladých ľudí a zároveň sú nabité technológiami, vďaka ktorým pocítiš maximálne pohodlie.

Ak máš obavy, že vyhotovenie s označením „Cream/Clay Grey“ nebude mať pri tebe dlhú životnosť, skús sivú verziu, ktorá stojí 120 eur.

Adidas Originals Rivalry Lux Low – 109,95 €

V online obchode Queens nájdeš desiatky skvelých tenisiek z dielní Adidas Originals, a to vrátane vintage modelu Rivalry Lux Low, ktorý je zahalený do zvršku z prémiovej kože v čiernej farbe.

Štýl obuvi vychádza z originálu, ktorý značka uviedla na trh v 80. rokoch minulého storočia a bol určený na basketbalové ihriská, ale vďaka luxusnej povrchovej úprave a polopriehľadnej gumovej podrážke má moderného mestského ducha. V ponuke je tiež svetlobéžový variant, ktorý je o 10 eur drahší, a ružové vyhotovenie s cenou približne 100 eur. My dávame prednosť týmto kráskam, ale rozhodnutie necháme na tebe.

Adidas Originals Campus 00s – 110 €

Dlhodobo patrí medzi najpopulárnejšie modely s charakteristickými tromi prúžkami aj model Adidas Originals Campus 00s, ktorý získal hype vďaka trendu skateboardovej obuvi a estetiky Y2K.

Tenisky sú moderným vyhotovením modelového radu Adidas Originals Campus 80s a vyznačujú sa nekompromisnou jednoduchosťou v spojení s odolnou gumovou podrážkou a chunky vzhľadom, ktorý definoval éru okolo nultých rokov. Dizajnéri v tomto prípade stavili na semišový zvršok v odtieni s prívlastkom „Putty Grey“, avšak krok vedľa neurobíš ani kúpou tmavohnedej verzie za rovnakú cenu.

Adidas Originals Sambae – 110 €

Pri klasickej športovej obuvi od značky Adidas Originals chvíľu zostaneme, a to vďaka modelu Samba v upravenej verzii s označením Sambae v ženskom veľkostnom číslovaní.

Táto univerzálna silueta je zahalená do atraktívneho svetlozeleného semišu s tonálnym špicom a kontrastnými bielymi prúžkami z oboch strán, pričom stojí na hrubej gumovej podrážke s jemnou textúrou. Môžeš ich skombinovať so všetkým od šiat až po džínsy a ponúkajú skvelý základ pre každý outfit. Cena tenisiek Adidas Originals Sambae je 110 eur vrátane doručenia.

V akýchkoľvek teniskách s logom Asics budeš hrať najvyššiu módnu ligu a model GT-2160, ktorý vzdáva hold technickému dizajnu série GT-2000, je zásah do čierneho.

Schéma „Jasper Green“ s výraznými zelenými a metalickými akcentmi si zanechala všetky kľúčové aspekty slávneho modelového radu vrátane vlnitého tvarovania medzipodrážky, vložky s technológiou Gel™ a priedušného zvršku zo sieťoviny.

Model Asics GT-2160 má industriálny vzhľad a predstavuje stelesnenie modernej mestskej estetiky v roku 2024, ktorú musíš zakomponovať do svojich outfitov. Cena je 130 eur, čo by nemalo byť prekážkou.

Adidas Originals Response CL TR – 130 €

Ak hľadáš obuv, s ktorou zvládneš nielen mestské ulice, ale aj outdoorové prostredie, potom máme pre teba pripravený skvelý tip v podobe tenisiek Adidas Originals Response CL TR.

Novinka v produktovom portfóliu spoločnosti Adidas čerpá inšpiráciu z trailovej bežeckej obuvi zo začiatku tisícročia a kombinuje robustné outdoorové črty, respektíve technológie s modernou estetikou. Medzipodrážka EVA zabezpečuje odpruženie, zatiaľ čo gumová podrážka poskytuje trakciu. Hnedý textilný zvršok so semišovými prekrytiami dodáva odolnosť a je ideálny na šport aj bežné nosenie. V prípade záujmu si priprav 120 eur a zahviezdi kdekoľvek prídeš.

Adidas Originals Ozweego Pro – 150 €

Naše srdcia zaplesali aj pri pohľade na ďalší model s podpisom spoločnosti Adidas Originals, ktorý dokonale obohatí každú zbierku.

Vzhľad tenisiek Adidas Originals Ozweego Pro vychádza z kultového bežeckého modelu zo začiatku tisícročia, majú textilný sieťovinový zvršok s privarenými líniami a metalickými detailmi, ktoré im dodávajú luxusný futuristický vzhľad, a nesú sa na extra pohodlnej medzipodrážke z materiálu EVA. Obuj si tieto športové krásky a každý svoj krok nabi energiou. Ich cena je 150 eur.

Adidas Originals Adistar Cushion x Song For The Mute – 160 €

Štvrté pokračovanie úspešnej spolupráce medzi Adidas Originals a odevnou značkou Song For The Mute prináša úplne nový a neopozeraný pohľad na tenisky Adistar Cushion, do ktorého sme sa zamilovali.

Ako naznačuje názov, vďaka jedinečnému patentovanému tlmeniu Adistar je obuv neuveriteľne pohodlná a bude ťa sprevádzať počas celodenných dobrodružstiev. Navyše sa nesie na podrážke s perfektným záberom, nech môžeš vyraziť vpred a objaviť všetko podstatné. Schéma v rôznych zelených odtieňoch týmto bežeckým teniskám veľmi pristane.

Asics Gel-NYC Utility – 160 €

Návrhársky tím japonskej spoločnosti Asics je vždy o krok vpred oproti svojej konkurencii a tentoraz nás o tom presvedčil prostredníctvom novej verzie modelu tenisiek Asics Gel-NYC s prívlastkom Utility.

Model čerpá inšpiráciu z dedičstva a moderných výkonnostných bežeckých štýlov s podpisom Asics. Zvršok s ľahkosťou kombinuje priedušnú textíliu so syntetickými prekrytiami, a to všetko v temnej čierno-sivo-fialovej schéme. Samozrejmosťou sú pokročilé technológie, ako sú kombinácie ľahkých pien v medzipodrážke či vložka Gel™, vďaka ktorej zistíš, čo je to pohodlie.

Asics Gel-Kayano 14 – 160 €

Náš posledný a zároveň najobľúbenejší model s podpisom značky Asics nesie názov Gel-Kayano 14 podľa tvorcu Toshikazu Kayana, ktorý vytvoril prvú verziu v roku 1993.

Model je možno najväčší hit z japonských dielní v posledných sezónach a vo farebnom vyhotovení „Cream/Denim Blue“ vyzerá naozaj skvelo. Vedenie spoločnosti tieto tenisky prvý raz predstavilo v roku 2000 a v aktualizovanom dizajne ponúkajú sviežu kombináciu modrej, krémovej, bielej a striebornej na odolnej gumovej podrážke, ktorá je nabitá technológiami – podporným systémom Trusstic® aj odpružením Gel®. Cena je 160 eur.

Mizuno Wave Rider ß – 190 €

Ak si potrpíš na kvalite, vzhľade a zároveň rád/rada vyčnievaš z davu, zaujímavou alternatívou k obuvi z dielní Adidas, Asics či Nike môžu byť modely od značky Mizuno, ktorá je na trhu od roku 1906.

Medzi novinkami v online obchode Queens nás oslovili hneď dva štýly – prvý nesie názov Wave Rider ß a je poctou tradícii a inováciám, ktoré prináša spoločnosť Mizuno. Obuv má korene v dlhej a bohatej histórii modelového radu Rider a disponuje originálnym dizajnom s vysokokvalitnými povrchovými úpravami. Okrem špičkových materiálov a detailov sa tenisky vyznačujú pokročilými technológiami, ako je napríklad tepelný prenos či podrážková jednotka WR26 so sexy zvlnenými tvarmi.

Vďaka minimalistickej sivo-béžovej schéme ich ľahko zladíš so cargo nohavicami, ale aj džínsami v širokom strihu. Priprav si 190 eur.

Mizuno Wave Prophecy LS – 250 €

Bodku za dnešným zoznamom dávame teniskami Mizuno Wave Prophecy LS, ktoré sú inšpirované vzhľadom svojho populárneho predchodcu Wave Prophecy 8.

Jedinečný štýl bežeckej obuvi, s ktorou zaboduješ aj mimo okruh, sa pýši prémiovými materiálmi (semiš, textília a syntetické tkaniny) zahalenými do univerzálnych sivých a béžových odtieňov s rôznymi textúrami. Oceňujeme všetky detaily vrátane odolnej konštrukcie okolo päty, textúry zvršku či odpruženej medzipodrážky so vzduchovými bublinami.

Mizuno Wave Prophecy LS sú funkčné a atraktívne tenisky hodné ceny 250 eur. K dispozícii je tiež bielo-strieborný variant, ktorý je o 20 eur lacnejší.