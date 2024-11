Toto sú TOP mužské kabáty nielen na tohtoročnú zimu. Vyber si z modelov od značiek COS, Kith či Stone Island

V zozname nájdeš super elegantné aj mestské kúsky v moderných strihoch a vyhotoveniach.

Kvalitná vrchná vrstva je počas zimných mesiacov spoločne s pevnou obuvou základom každého outfitu, a preto by si ich výber nemal podceňovať. Zatiaľ čo najlepšie štýly zimných búnd si predstavíme budúci týždeň, dnes si prídu na svoje jednotlivci, ktorí preferujú sofistikovaný a elegantný vzhľad kabátov.

Toto je sprievodca TOP zimnými kabátmi pre mužov nielen na tohtoročnú zimu. Vzhľadom na to, že kvalitné modely vyrobené z odolných a príjemných materiálov nekúpiš za 100 eur, ide o pomerne veľkú investíciu. Neboj sa, štýly z dielní módnych domov sme vynechali kvôli astronomickým cenám. Vyber si správne a máš o starosť menej v najbližších rokoch.

Vďaka zoznamu nižšie sa veľmi ľahko zorientuješ v tom, ktorý štýl chceš zakomponovať do svojich každodenných outfitov počas najbližších mesiacov.

REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe. Ak ťa bavia články o módnych trendoch, limitovaných teniskách, outfitoch alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, športe, umení a kultúre, staň sa členom klubua získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

Massimo Dutti Long Puffer Down Coat – 249 €

Zoznam otvárame sofistikovaným dlhým kabátom v čiernej farbe s páperovou výplňou (kačacie páperie 80 %, perie 20 %) od značky Massimo Dutti. Nový sezónny model s dĺžkou približne do polovice stehien ponúka veľkú kapucňu, dve bočné vrecká a zapínanie na zips aj gombíky, ktoré sú elegantne schované.

Ako vidíš na fotografii nižšie, kabát ľahko zladíš s nohavicami, rolákom a pevnou obuvou, ale priestor necháme aj tvojej fantázii. Ak ťa neoslovilo toto vyhotovenie, k dispozícii je tiež atraktívna tmavosivá verzia za rovnakú cenu.

Zdroj: Massimo Dutti

COS Double-Breasted Wool Pea Coat – 250 €

Do pozornosti dávame tiež elegantný vlnený kabát s dvojradovým zapínaním v štýle „Pea“, ktorý je považovaný za jeden zo základných prvkov mužského šatníka, od značky COS s obchodom v Bratislave.

Tmavomodrý model je vyrobený zo zmesi recyklovanej vlny, má špicatý golier a prešívanú podšívku, vďaka ktorej budeš vždy v dokonalom teple. Voľný strih umožňuje ľahké vrstvenie, napríklad s rolákom (viď fotografia nižšie), košeľou alebo svetrom. Cena je 250 eur.

Zdroj: COS

The Frankie Shop Emil Trench Coat – 255 €

Ak si fanúšikom značiek ako Massimo Dutti či COS, do svojho zoznamu by si mal zaradiť tiež The Frankie Shop.

Populárny newyorský brand ponúka dospelú módu vo vysokej kvalite za férové ceny, čoho dôkazom je tento trenčkot v svetlobéžovom vyhotovení s jednoduchým zapínaním na päť gombíkov. Model s označením „Emil“ je vyrobený z textílnej tkaniny, má podšívku zo zmesi akrylu a vlny, nastaviteľné manžety na gombíky a nadčasový strih. Veľmi dobre vyzerá tiež v tmavomodrej verzii.

Zdroj: The Frankie Shop

COS Double-Breasted Wool Overcoat – 290 €

S chválou budeme pokračovať aj pri druhom modeli s podpisom značky COS – v tomto prípade dlhým vlneným kabátom s dvojradovým zapínaním v čiernej farbe, ktorý má telo zo zmesi recyklovanej vlny (77 %) a polyamidu (23 %).

Dizajnérsky tím našiel inšpiráciu v poctivom krajčírstve a spojil prvotriedne materiály a klasický tvar, ktorý odolá skúške času. Elegantný kabát má široké vrúbkované klopy, teplú podšívku a viacero estetických detailov, ktoré oceníš najmä na dotyk. Vďaka uvoľnenému strihu ho ľahko zladíš s akýmkoľvek typom pletenín.

Zdroj: COS

Massimo Dutti Wool-Blend Hood Detail Coat – 299 €

V cenovej kategórii do 300 eur nás zaujal ešte jeden dlhý vlnený kabát, opäť z dielní španielskej značky Massimo Dutti.

Na rozdiel od prvého modelu disponuje odnímateľnou kapucňou z recyklovaného polyamidu, zatiaľ čo telo v tmavohnedom odtieni je zo zmesi vlny a polyamidu. Elegantný kabát má tiež dve vrecká, manžety na gombíky a zapínanie na zips schované pod gombíkovou légou. Ak si nie si istý správnou veľkosťou, navštív jeden z obchodov Massimo Dutti v Bratislave.

Zdroj: Massimo Dutti

Filippa K Relaxed Wool Coat – 540 €

Ak je tvoj rozpočet vyšší a rád by si do kvalitného kabátu investoval viac ako 500 eur, náš ďalší tip je ako stvorený pre teba. Tmavomodrý model s dĺžkou po kolená od značky Filippa K dokonale odzrkadľuje minimalistickú škandinávsku estetiku.

Tento luxusný kabát so zapínaním na tri gombíky je ušitý z ťažkej česanej vlnenej zmesi a je kompletne podšitý zmesou polyesteru a viskózy. V prechodných mesiacoch ho môžeš vrstviť na tričká a košele a v zime na štýlové pleteniny. K dispozícii je aj čierna verzia.

Zdroj: Filippa K

The Frankie Shop Paxton Wool Coat – 550 €

Ak by sme si mali vybrať z dnešného zoznamu, na 99 % by sme zvolili tento nadčasový sivý kabát z dielní The Frankie Shop, ktorý stojí 550 eur cez MR PORTER, čo je o niekoľko eur menej ako v obchode značky.

Model „Paxton“ má voľný strih z hrubej vlnenej plsti a široké klopy. Zaujímavé je asymetrické zapínanie na gombíky a rovnaké vrecká ako má klasické sako. Nižšie nájdeš dokonalý príklad, ako môžeš tento kabát zladiť v rámci každodenných mestských outfitov.

Zdroj: MR PORTER

Amomento Wool & Alpaca Twill Coat – 695 €

Amomento je brand z Soulu, ktorý založil návrhár Lee Mi-Kyung v roku 2016 s cieľom spojiť eleganciu, minimalizmus a funkčnosť, čo perfektne interpretuje tento luxusný kabát s dĺžkou po kolená.

Model v atraktívnom hnedom vyhotovení je vyrobený z prvotriednej vlny a kepru z alpakovej zmesi, má elegantný golier a krytú légu pre uhladený vzhľad. Hladká podšívka zaručuje pohodlné vrstvenie a teplo aj v mínusových teplotách.

Cena na úrovni 700 eur je adekvátna kvalite tohto kúsku, ktorý ti bude slúžiť roky. Skvelo vyzerá aj s džínsami a koženými mokasínami, čo povieš?

Zdroj: MR PORTER

Kith Gradient Wool Bergen Coat – 790 €

Pomaly sa blížime do finále dnešného zoznamu, čo znamená, že každý ďalší model je drahší. Vlnený kabát od newyorského love brandu Kith stojí 790 eur, ale rozhodne stojí za to.

Je vyrobený z prvotriednej talianskej vlny v štýle ombré gradient (efekt postupného farebného prechodu, pozn. redakcie) s polovičnou saténovou podšívkou na tele a rukávoch. Silueta v ležérnom strihu je doplnená o zapínanie na gombíky s logom Kith, náprsné vrecká a našité vrecká vpredu. Navrstvi tento luxusný kabát s ťažkými pleteninami a zahviezdiš všade, kam prídeš.

Zdroj: Kith

Stone Island Twill Car Coat – 890 €

Plný počet bodov udeľujeme aj poslednému kabátu v zozname, ktorý je dielom dizajnérského tímu značky Stone Island a stojí približne 900 eur.

Model v štýle „Car“ je elegantnou a zároveň funkčnou voľbou do sychravého počasia. Je vyrobený z vodoodpudivého kepru, ktorý je mierne podšitý pre príjemný teplý pocit počas nosenia, má dve bočné vrecká a skryté zapínanie, ktoré zefektívňuje nadčasovú siluetu s dĺžkou do polovice stehien. Na rukáve nechýba charakteristická nášivka s logom Stone Island.