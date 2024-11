Móda REFRESHER: Skvostné outfity od Naty Kerny, Karolíny Shawty či Ivany Mentlovej. Aká je farba tejto jesene?

Outfity, ktoré sú dôkazom toho, že Slovenky a Češky majú vycibrený vkus.

Jeden z posledných zoznamov najlepších outfitov z domáceho prostredia v tomto roku ti poskytne množstvo kvalitnej inšpirácie v podaní žien, ktoré móda živí a vedia o nej to, čo ty môžeš zúžitkovať vo svoj prospech.

Pokračuj v scrollovaní a vychutnaj si TOP 10 jesenných outfitov v podaní influenceriek ako Natália Körnerová a.k.a. Naty Kerny, Karolína Shawty alebo návrhárky Ivany Mentlovej. Rozhodne sa je na čo pozerať.

Natália Körnerová – @natykerny

Obľúbená slovenská influencerka aktuálne žiari šťastím a odráža sa to aj na jej outfitoch. V tomto prípade nás Natália očarila v elegantnom business outfite, ktorý vyskladala z cenovo dostupných modelov od populárnej značky Mohito.

Tmavomodrý oblek s jemnými prúžkami, ktorý tvorilo úzke sako s predĺženou líniou a nohavice v širokom strihu, doplnila o motorkárske čižmy a oversized clutch kabelku do ruky so zaujímavou štruktúrou. Sladkou bodkou sú šperky, na ktoré by si nemala pri skladaní outfitu nikdy zabudnúť. Výsledný vzhľad povýšia o úroveň vyššie.

Zdroj: Instagram/@natykerny

Miroslava Dobiš – @fashionspy.sk

Elegantný a zároveň veľmi sexi outfit predviedla v októbri influencerka Miroslava Dobiš. Módna odborníčka, ale tiež mama na plný úväzok, vyšla do centra Bratislavy v siluete, ktorú tvoril dlhý kožený kabát v čiernom vyhotovení od značky Farah Kimia či pletené šaty s dlhými rukávmi v trendy burgundy odtieni. Outfit doplnila o úzky opasok, čierne čižmy so širokým driekom na úzkych podpätkoch a kabelku cez rameno od Gino Rossi.

Takto si predstavujeme cool jesenný outfit, v ktorom vzbudíš pozornosť všade, kam prídeš a pritom nebudeš na silu extravagantná. Takmer 250-tisíc sledovateľov je najlepším dôkazom toho, že Miroslava robí svoju prácu veľmi dobre.

Zdroj: Instagram/@fashionspy.sk

Andy Csinger – @andicsinger

Andy Csinger je pravidelnou súčasťou našich zoznamov s najlepšími outfitmi a v októbri ukázala hneď niekoľko fresh jesenných stylingov, spomedzi ktorých sme mali problém vybrať len jeden.

Nakoniec sme sa rozhodli pre siluetu, ktorej dominoval dlhý kabát so zvieracou potlačou v tmavohnedých odtieňoch od značky Mint Velvet. V kombinácii s klasickým bielym tričkom a zvonovými džínsami s vysokým pásom v modrom vyhotovení vynikol perfektne.

Chválime aj výber doplnkov – výrazné zlaté náušnice, oválne slnečné okuliare či hnedú kabelku. Zahoď túto jeseň obavy z toho, čo si o tebe myslia ostatní a vyskúšaj niečo odvážne po vzore slovenskej influencerky.

Zdroj: Instagram/@andicsinger

Petra Macková – @pepamack

Vzhľad ako vystrihnutý z katalógu módneho domu Burberry. V takomto cool jesennom outfite vyšla do ulíc jedna z najsledovanejších Sloveniek na Instagrame – Petra Macková.

Rodáčka z Bratislavy zladila ikonický trenčkot v svetlobéžovom odtieni s dlhým štvorčekovaným šálom v žlto-hnedých tónoch, kabelkou cez rameno s charakteristickým motívom a zlatým písmenom „B“ a oválnymi slnečnými okuliarmi. „It's Always Burberry Weather“, znie slogan novej kampane britskej módnej ikony a pri pohľade na fotografiu Petry nižšie musíme súhlasiť.

Zdroj: Instagram/@pepamack

Karolína Shawty – @karolinashawty

Takto sa kombinuje high fashion s cenovo dostupnými modelmi. Influencerka Karolína Shawty ukázala v uliciach Londýna takýto fresh mestský vzhľad s neprehliadnuteľným svetrom z dielní módneho domu Miu Miu za viac ako 1 000 eur.

Charakteristický Fair Isle motív hrá ukážkovo s jemne skladanou rozstrapkanou sukňou v béžovom odtieni z Trendyolu, kabelkou so strapcami Bershka v štýle Balenciaga a vysokými čižmami zo Zary. Nemáme žiadne výhrady a inšpiráciou urobíš správne rozhodnutie.

Zdroj: Instagram/@karolinashawty

Karolína Mališová – @karolinamalisova

Jedna z najatraktívnejších Češiek, ktorá má navyše veľmi dobrý módny vkus. Karolína Mališová nás aj v októbri presvedčila o svojom dokonalom prehľade v trendoch, keď vyskladala tento jednoduchý, ale efektný outfit ladený v neutrálnych farebných odtieňoch.

Kombinácia dlhých pletených šiat so spadnutými ramenami v tmavohnedej farbe, vysokých kožených čižiem, oválnych slnečných okuliarov s podpisom módneho domu Miu Miu a luxusnej kabelky s monogramom Gucci vyzerá skvele. V prípade chladnejších dní si cez podobné šaty môžeš prehodiť kabát a budeš úplná hviezda.

Zdroj: Instagram/@karolinamalisova

Karolína Svatošová – @karolina_svatosova

Ak pravidelne sleduješ náš web a dianie v odevnom priemysle, vieš, že burgundy je farba tohtoročnej jesene. Influencerka a modelka Karolína Svatošová má všetky trendy naštudované, čo potvrdila aj týmto hot outfitom.

Skrátenú motorkársku bundu s množstvom detailov v tmavočervenom odtieni od značky Moja Moja zladila s čiernym topom a dlhou sukňou, ktorá siluete dodala elegantný nádych. Baví nás aj malá čierna kabelka v štýle Bottega Veneta, minimalistická obuv a slnečné okuliare.

Zdroj: Instagram/@karolina_svatosova

Michaela Procházka – @wnb_mischa

Plný počet bodov udeľujeme aj českej influencerke Michaele Procházka, a to vďaka tomuto originálnemu outfitu, ktorý vyskladala z kúskov od značky Reserved. Nové sezónne štýly v podobe hnedej motorkárskej bundy so širokými rukávmi a opaskom, tmavomodrých džínsov v širokom strihu a basic trička s vypraným efektom perfektne ladia s vintage slnečnými okuliarmi.

Ak rozmýšľaš, čo si oblečieš zajtra do školy alebo práce, nech sa páči, inšpiruj sa.

Zdroj: Instagram/@wnb_mischa

Ivana Mentlová – @ivanamentlova

Predposledný outfit patrí kráľovne českej módy Ivane Mentlovej, ktorá je stálicou našich článkov. V redakcii milujeme originálny štýl populárnej návrhárky, pričom tentoraz si Ivana získala obdiv vďaka luxusnému outfitu z pražských ulíc.

Tmavohnedý kabát z dielní vlastnej značky, ktorá nesie jej meno, za niekoľko tisíc eur doplnila o ďalšie high fashion produkty – koženú kabelku The Row či tenisky zo spolupráce New Balance a Miu Miu, ktorých retail bol približne 900 eur. Slnečné okuliare sú Ray-Ban.

Zdroj: Instagram/@ivanamentlova

Zuzana Stráská – @zuzanastraska

Bodku za októbrovým zoznamom najlepších outfitov zo slovenských a z českých ulíc dávame týmto fresh jesenným vzhľadom v podaní Zuzany Stráskej, ktorá má rokmi vycibrený vkus na správne kombinácie.

Úspešná influencerka nás tentoraz úplne odrovnala v skrátenej koženej bunde v burgundy odtieni z dielní parížskeho ateliéru IRO, ktorá stojí približne 1 000 eur, čiernych nohaviciach v zvonovom strihu od značky Nanushka, sofistikovanej obuvi s rukopisom návrhára Jonathana Andersona a výrazných doplnkoch v červených tónoch. Chceme vidieť viac takýchto outfitov v slovenských a českých uliciach.