Boli sme na Dobrom trhu. Panenská ulica ožila komunitou, malými podnikmi a dobrým jedlom

Hlavnou témou festivalu bola PREMENY a otázky, ako žiť v meniacom sa svete.

Dobrý trh je podujatie, ktoré sa už tradične organizuje v uliciach Bratislavy od roku 2011. Septembrový Dobrý trh sa konal v sobotu 21. 9. na Panenskej ulici a v jej okolí. Hlavnou snahou organizátorov dnes už tradičného festivalu je oživenie verejného priestoru a podpora malovýrobcov. Okrem možnosti podporiť rôzne malé podniky je Dobrý trh miestom plným inšpirácie, koncertov a workshopov.

Organizátori na toto podujatie zaviedli dobrovoľné vstupné, návštevníci tak mohli podporiť program festivalu ľubovoľnou sumou. Už pri vstupe sa nachádzali terminály, kde mohli ľudia bezkontaktne prispieť podľa vlastného uváženia. Vybraní predajcovia tiež ponúkali možnosť platiť kartou, mobilom či hodinkami.

Podujatie malo oficiálne otvorenie o 10:00, my sme na Dobrý trh prišli okolo obeda a ulice hlavného mesta už boli zaplnené návštevníkmi. Nechýbali tam slovenské módne značky ako People on Earth, Abraka, či Little Souls. Návštevníci si mohli vyskúšať a kúpiť aj produkty od rôznych lokálnych značiek kozmetiky, ako napríklad Milo, ktorá vyrába prípravky pre ženy, mužov, deti a tiež psov, ale aj Fey Nomen, ktorej vône sú vytvárané v svetovom centre parfumérstva Grasse vo Francúzsku.

Okrem oblečenia a kozmetiky sa na trhu nachádzali aj stánky s ručne vyrábanými šperkami, keramikou, zápisníkmi či s knihami. Festival ponúkal aj širokú paletu z gastropodnikov, od tradičných podpecníkov po japonskú gyozu. Na svoje si prišli aj milovníci dobrého vína či kvalitnej kávy.

Dobrý trh prilákal všetky vekové kategórie. Pre tých najmenších si organizátori pripravili Detský Dobrý trh, Ulicu na hranie a nechýbali ani detské divadielka. My sme si vyskúšali workshop výroby náramkov, ktorý bol organizovaný v spolupráci s umeleckou komunitou Horovod. Okrem iného ponúkol Dobrý trh aj diskusiu s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom a odborníčkou na urbanistiku Janette Sadik-Khan. Časť programu bola tiež v Goethe Institute, Staromestskej knižnici, Artfore, Starom lýceu, Next Apache alebo vo VŠMU.

Ľudia, s ktorými sme sa rozprávali, vnímajú Dobrý trh ako miesto na prežitie príjemného dňa s rodinou, priateľmi, susedmi či známymi. Páči sa im komunitné poňatie festivalu, oceňujú tiež jeho bezpečnosť a čistotu. Dobrý trh je miesto, kde sa podporuje lokálna produkcia a udržateľnosť, zároveň ponúka priestor na objavovanie nových nápadov, chutí a remesiel.