Tento článok je PR správa spoločnosti Aures Holding.
dnes 25. novembra 2025 o 15:15
Čas čítania 0:48
Sponzorovaný obsah

Black Friday: AAA AUTO zlacnilo 1 400 áut, zákazníci ušetria 1,2 milióna eur

AAA AUTO sa aj tento rok zapojilo do celosvetovej zľavovej akcie Black Friday. Len na Slovensku ide o viac ako 1 400 automobilov s celkovou zľavou 1,2 milióna eur, teda o 300-tisíc eur vyššou ako vlani.

Skupina AURES Holdings, prevádzkujúca najväčšiu sieť autocentier v strednej Európe, tým chce podporiť svoje rekordné predaje, ktoré by tento rok v rámci skupiny mohli dosiahnuť až 120-tisíc vozidiel. Celkovo skupina ponúka vyše 19-tisíc áut.

Aures Holding
Zdroj: Aures Holding

Tohtoročné predaje skupiny už prekonali stotisícovú hranicu a ide tak o najväčší objem predaných áut za 33 rokov existencie AAA AUTO. „V súčasnosti vrcholí najsilnejšia predajná sezóna roku, preto sme sa ju už tradične rozhodli ešte viac podporiť osvedčenou kampaňou Black Friday. Znížili sme cenu rekordného množstva vozidiel, a to viac ako 1 400. Na podporu predaja tak ide 1, 2 milióna eur, o ktoré sme vozidlá zlacnili. Ľudia v súčasnej dobe zvažujú autá aj ako vianočné darčeky a zľavy sú určite faktorom, ktorý ich môže v rozhodovaní sa motivovať,“ hovorí Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva skupiny AURES Holdings.

Black Friday, čiže Čierny piatok, ktorý sa do Európy rozšíril zo severoamerického kontinentu, u nás už zdomácnel. Odhaduje sa, že sa ho v našich končinách zúčastní zhruba 60 percent obchodov. Nejde pritom len o jediný deň zliav, veľkí obchodníci svoj tovar zlacňujú minimálne po dobu jedného, no nezriedka i viacerých týždňov. Vo výpredajovej ponuke AAA AUTO nájdete desiatky značiek a modelov so zľavou až 5 000 eur na konkrétny model.

Aures Holding
Zdroj: Aures Holding
AUTÁ
