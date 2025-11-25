Poď na stáž do Refresheru. Hľadáme talenty do redakcie
Si študent vysokej školy (najlepšie v končiacom ročníku), žiješ online svetom a vieš, čo hýbe Slovenskom? Chceš, aby tvoje články čítali tisíce ľudí? Refresher otvára dvere pre talentovaných a ambicióznych stážistov – bez ohľadu na to, či študuješ na Slovensku, alebo v zahraničí.
Čo ťa u nás čaká?
Zapoj sa na 3 mesiace priamo do centra diania v našom bratislavskom office a vyber si, ktorá redakčná sekcia je ti najbližšia:
- News: Ak ťa bavia aktuálne a horúce témy.
- Lifestyle: Ak máš prehľad o trendoch, móde, vzťahoch a kultúre.
- Refresher Plus: Ak sa nebojíš hĺbkových rozhovorov a zaujímavých reportáží.
Je pre nás dôležité, aby tvoja životná vízia a poslanie boli v súlade s hodnotami našej firmy, ktoré nájdeš tu 👇.
Čo sa naučíš a zažiješ?
- Písanie od A po Z: Od rýchlych, krátkych správ až po detailné a dlhé články.
- Mentor pre teba: Počas celej stáže budeš mať svojho mentora, ktorý ťa povedie a pomôže ti rásť.
- Pred kamerou/mikrofónom: Ak máš drive, dostaneš príležitosť točiť reportáže a ankety priamo s Refresher mikrofónom – ukáž svoju tvár a hlas!
- Future Skills: Získaš cenné školenia na editáciu videa, publikovanie obsahu a naučíme ťa pracovať s AI v redakčnom prostredí.
Pracovné podmienky:
- Časová flexibilita: Predpokladaný rozsah je 15 – 20 hodín týždenne, aby si stíhal(a) aj školu.
- Miesto: Pracujeme priamo z officu v Bratislave (žiadny home office, u nás sa buduje komunita!).
- Budúcnosť: Ak dokážeš, že na to máš, po úspešnom ukončení stáže ti radi ponúkneme trvalú spoluprácu s Refresherom.
Zaujali sme ťa? Pošli nám svoju prihlášku!
Ak máš pocit, že patríš k nám, vyplň náš dotazník a pošli nám:
Motivačný list: Povedz nám, aké témy ťa chytili za srdce a prečo by sme si mali vybrať práve teba – buď úprimný/á a originálny/a.