Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti dm drogerie markt.
dnes 25. novembra 2025 o 16:00
Čas čítania 2:43
Sponzorovaný obsah

Tebe dobré ceny, iným dobro. Giving Friday mení výhodné nákupy v dm na pomoc iným

Tebe dobré ceny, iným dobro. Giving Friday mení výhodné nákupy v dm na pomoc iným
Zdroj: dm drogerie markt
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Giving Friday nie je jednorazová záležitosť – funguje už osem rokov po sebe.

Posledný novembrový piatok je v dm drogerie markt už tradičný Giving Friday – deň, keď sa tu bežné výhodné nákupy menia na pomoc druhým. V piatok 28. novembra totiž dm venuje až 5 % z celkového obratu všetkých predajní a e-shopu projektom, ktoré pomáhajú tým, ktorí to najviac potrebujú, rozvíjajú vzdelávanie či zlepšujú životné prostredie. Stačí, aby si nakúpil/-a to, čo bežne potrebuješ – dm tvoj nákup za super ceny premení na konkrétny dobrý skutok.

Black Friday je o lovení zliav, Giving Friday v dm je o niečom úplne inom. Namiesto riešenia, koľko percent sa ti podarilo ušetriť, sa tento piatok môžeš pochváliť tým, že tvoj nákup niekomu pomohol. Stačí, že si do košíka hodíš svoje obľúbené šampóny, skincare, kapsuly do práčky či sladkú zdravú dobrotu pre deti a 5 % z tvojho účtu sa v dm premení na podporu projektov, ktoré robia život na Slovensku lepším.

DM
Zdroj: dm drogerie markt/Tibor Czitó

Od aktivít pre deti zo znevýhodneného prostredia až po projekty, ktoré myslia na planétu – za každým takýmto projektom stoja aj bežné nákupy ľudí ako ty. Giving Friday nie je jednorazový hype, ale dlhodobý záväzok, ktorý dm spolu so svojimi zákazníkmi buduje už ôsmy rok po sebe. 

Čo je Giving Friday a prečo nie je len o zľavách

Možno si povieš, že 5 % z jedného nákupu až tak veľa nespraví. Keď sa však spočítajú košíky zo všetkých dm predajní a e-shopu, vznikne suma, ktorá dokáže pohnúť reálnymi projektmi – nie na papieri, ale v konkrétnych mestách, školách a parkoch.

Aj vďaka Giving Friday dostalo napríklad 11 škôl fotovoltické panely, ktoré im pomáhajú znižovať účty za energie. Tieto školy zároveň učia žiakov, ako vyzerá udržateľná energia v praxi. Menej peňazí za elektrinu znamená zároveň viac možností pre krúžky, nové vybavenie alebo modernizáciu tried.

DM
Zdroj: dm drogerie markt/Matúš Koprda

Ďalšou oblasťou, kam dm posúva pomoc z regálov až k ľuďom, je zdravie. V spolupráci s Národným onkologickým ústavom v Bratislave (NOÚ) pomáha pacientkam a pacientom, aby sa cítili dôstojne a čo najkomfortnejšie aj počas náročnej liečby.

Pri hospitalizácii dostávajú od dm balíček hygienických a kozmetických potrieb – veci ako krém na ruky, balzam na pery či mydlo, na ktoré mnohí ľudia v strese z diagnózy ani nepomyslia. Ročne ide až o 10-tisíc takýchto balíčkov.

Práve v NOÚ dm zároveň pomohla otvoriť aj bezplatné kaderníctvo pre onkologických pacientov. Pacientky po operáciách či chemoterapii tu môžu prísť na umytie vlasov, úpravu účesu alebo pomoc s parochňou – niečo, čo sa môže zdať ako detail, ale v realite vie zásadne zlepšiť pocity pacientov.

DM
Zdroj: dm drogerie markt/Ivan Branický

Popri tom dm podporuje aj dobrovoľnícku iniciatívu Dotyk krásy, v rámci ktorej kozmetička chodí za pacientkami a pacientmi priamo na izby, ponúka jemné kozmetické ošetrenia, masáže rúk a nôh a najmä ľudský kontakt, ktorý je v nemocnici často najcennejší.

Dm sa dlhodobo venuje aj téme ženského zdravia – napríklad bojom proti menštruačnej chudobe. Na desiatkach škôl po celom Slovensku postupne pribúdajú zásobníky s bezplatnými menštruačnými potrebami, aby dievčatá nemuseli riešiť, či si vôbec môžu dovoliť zostať v škole počas menštruácie.

Výsledok? Dobrý pocit z toho, že tvoja kozmetika, kapsuly do práčky či vitamíny majú v piatok ešte jednu, druhú „tajnú“ funkciu – posúvať dopredu celé komunity, nielen tvoju poličku v kúpeľni.

Dm
Zdroj: dm drogerie markt/Zuzana Gavulová

Ako sa zapojiť, aj keď ideš „len po sprcháč alebo tampóny“

Najlepšia časť na tom celom je, že od teba nikto nechce komplikované registrácie ani extra euro na charitu. Giving Friday funguje automaticky – stačí, že prídeš v piatok 28. novembra do ktorejkoľvek dm-ky alebo e-shopu, nakúpiš, čo bežne potrebuješ, a zvyšok už dm vyrieši za teba.

Všetko, čo v tento deň prejde cez pokladňu, sa započíta do sumy, z ktorej dm venuje 5 % na podporu projektov pre ľudí aj životné prostredie.

DM
Zdroj: dm drogerie markt/Matúš Koprda

Aby toho nebolo málo, stále platí, že v dm nakupuješ „Vždy výhodne“. Ceny sú dlhodobo férové a nemusíš naháňať náhodné akcie. Navyše v Moja dm-App dostaneš body a ďalšie výhody pre seba, zatiaľ čo časť obratu z tvojho nákupu putuje ďalej na pomoc iným.

Čo pre Giving Friday potrebuješ spraviť:

  • Prísť 28. novembra do ktorejkoľvek dm predajne.
  • Nakúpiť to, čo by si si kúpil/-a aj tak – od kozmetiky po pracie gély.
  • Pri pokladni použiť, ak chceš, svoju active beauty kartu alebo appku.
  • Odísť s pocitom, že tvoj nákup pomohol niekomu ďalšiemu.
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
BLACK FRIDAY KOZMETICKÉ ZNAČKY KOZMETIKA A STAROSTLIVOSŤ O KOŽU
Odporúčame
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“ e
refresher+
Odporúčané
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“
dnes o 07:00
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií e
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
včera o 17:00
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii? e
refresher+
Odporúčané
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
pred 3 hodinami
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú
14. 11. 2025 11:00
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou e
Sponzorovaný obsah
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
včera o 09:00
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou e
Sponzorovaný obsah
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou
pred 3 dňami
Storky
Horor Exorcista sa vracia. Zahrá si v ňom aj Scarlett Johansson
The Prodigy sa vracia na Pohodu. Kapela bude headlinerom 30. ročníka festivalu
Zayo oznámil jeho štvrtý album s názvom Klobúk Dole
Najkrajším mužom Európy je Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Duchovný nástupca McLarenu láme rekordy: Stal sa najdrahším superšportovým autom
FREAK prichádza s novou kolekciou. Pri prome sa značka spojila so známymi raperm...
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou
Sponzorovaný obsah
Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie. Boli sme sa pozrieť
Toto sú jedinečné helmy pilotov F1 pre Las Vegas. Sleduj, ako vyzerajú
STEIN27 ide na tour po Slovensku. V týchto mestách ho uvidíš
Porsche predstavuje prvé plne elektrické Cayenne. Z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy
Mladý slovenský dizajnér posúva hranice: Matiašovič predstavil novú kolekciu
Let's Dance predstavil novinku: Diváci sa prvýkrát dostanú na priame prenos...
Charles Leclerc mieri z trate do sveta módy. Predstavil značku CL16
Takto vyzerá druhá polovica účastníčok v českom Bachelorovi
Sweater Weather je tu a najštýlovejšie svetre sezóny ponúkajú značky FTSHP, Repr...
V spolupráci
Irina Shayk pricestovala do Prahy. Vyzdvihla, že sa tu cíti ako doma
Z virálnej hračky až do Hollywoodu. Chystá sa film o Labubu
Bad Bunny získal Latin Grammy. Odniesol si ocenenie za album roka
Lifestyle news
Scarlett Johansson si zahrá v novej verzii legendárneho hororu. Exorcista sa vracia v radikálne odlišnom spracovaní pred 3 hodinami
VIDEO: Panika na letisku v Kolíne. Dvaja muži bežali za lietadlom priamo na runway, chceli stihnúť let dnes o 15:36
Speváčka Lizzo otvorene o chudnutí: Odmietla Ozempic a prehovorila o depresii a izolácii dnes o 14:13
Máš problém s trávením? Tieto nápoje ti vedia pomôcť k správnej funkcii čriev dnes o 12:48
AKTUÁLNE: Vo veku 78 rokov zomrela česká Zlatovláska. Jorga Kotrbová patrila medzi ikony detských rozprávok dnes o 12:06
Vedci možno konečne prišli s receptom, ako upokojiť každého psa. Dokonca funguje aj na mačky dnes o 11:39
Travis Scott zlomil ďalší rekord. Jeho turné CIRCUS MAXIMUS je najzárobkovejšie rapové turné v histórii dnes o 10:52
Slovensko navštívil hollywoodsky herec. Ben Stiller večeral v päťhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách dnes o 10:04
The Prodigy sa vracia na Pohodu. Kapela bude headlinerom 30. ročníka festivalu dnes o 09:14
Netflix valcuje krimi o spisovateľke s temnou minulosťou. Nová miniséria kraľuje sledovanosti v 41 krajinách včera o 16:38
Spravodajstvo
Počasie Vláda Roberta Fica Polícia SR Vojna na Ukrajine
Viac
ZSSK mení grafikon: Posilnia viaceré úseky a obnovia žiadané priame spojenia
pred 2 minútami
Veľká zmena pre podnikateľov: Systém eKasa prejde viacerými úpravami
pred 33 minútami
ZOZNAM: Ryanair spustí nové linky z Bratislavy. Dostaneš sa do populárnych turistických destinácií
pred 41 minútami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
Sponzorovaný obsah
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
dnes o 10:00
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
refresher+
Odporúčané
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
pred 3 hodinami
Karolína aj Martina zažili extrémnu žiarlivosť: „Musela som mu posielať fotky outfitu do práce,“ vraví Maťa
refresher+
Odporúčané
Karolína aj Martina zažili extrémnu žiarlivosť: „Musela som mu posielať fotky outfitu do práce,“ vraví Maťa
včera o 07:00
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
pred 3 hodinami
Vedci možno konečne prišli s receptom, ako upokojiť každého psa. Dokonca funguje aj na mačky
Vedci možno konečne prišli s receptom, ako upokojiť každého psa. Dokonca funguje aj na mačky
dnes o 11:39
TikTok sound „Nothing beats a Jet2 holiday“ tento rok ovládol internet. Spoločnosti sa postaral o rekordný boom
TikTok sound „Nothing beats a Jet2 holiday“ tento rok ovládol internet. Spoločnosti sa postaral o rekordný boom
včera o 12:47
Viac z Šport Všetko
Globálny unikát na Oktagone: Bojovník ukončil súpera neuveriteľným spôsobom, poznáme aj nového šampióna
Česko
pred 2 dňami
Odporúčané
Globálny unikát na Oktagone: Bojovník ukončil súpera neuveriteľným spôsobom, poznáme aj nového šampióna
pred 2 dňami
Fight Night Challenge 10 s Rasťom aj Mishell láme rekordy. Organizátori pre vysoký záujem pridali vstupenky
21. 11. 2025 18:31
Jake Paul si to rozdá s jedným z najlepších boxerov súčasnosti. Zápasiť bude s bývalým šampiónom ťažkej váhy
18. 11. 2025 16:31
Viac z Osobnosti Všetko
Slovensko navštívil hollywoodsky herec. Ben Stiller večeral v päťhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách
Zahraničné
dnes o 10:04
Slovensko navštívil hollywoodsky herec. Ben Stiller večeral v päťhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách
dnes o 10:04
Ronaldo bol na návšteve u Trumpa. Zo slávnostnej večere vznikla fotka, ktorá obletela svet
20. 11. 2025 9:32
VIDEO: Justin Bieber zastavil pri ceste a pomohol cudzincovi s pokazeným autom. Moment sa stal virálnym
21. 11. 2025 13:15
Viac z Móda Všetko
Vybrali sme TOP 5 modelov Rolex v roku 2025. Nechýbajú hodinky pre zberateľov ani štýly pre mladých
Doplnky
včera o 11:00
Vybrali sme TOP 5 modelov Rolex v roku 2025. Nechýbajú hodinky pre zberateľov ani štýly pre mladých
včera o 11:00
Pozri si TOP mužské páperové bundy. Najštýlovejšie kúsky nájdeš v ponuke Stone Island, Moncler či TNF
21. 11. 2025 16:00
7 módnych kúskov z materiálov, ktoré sú must-have na zimu. Obleč sa do merino vlny, alpaky a kašmíru
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Maťo z Leopoldova ide do ringu: hovorí o príprave, Šmolkim aj o tom, čo bude robiť, ak mu nevyjde hudba (OUT LOUD)
refresher+
Odporúčané
Maťo z Leopoldova ide do ringu: hovorí o príprave, Šmolkim aj o tom, čo bude robiť, ak mu nevyjde hudba (OUT LOUD)
pred 2 hodinami
Hoci má Maťo len 50 kíl a jeho súper približne o desať viac, vôbec sa tým nenecháva zastrašiť a na zápas vo Fight Night Challenge 10 si verí.
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
refresher+
Odporúčané
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
pred 3 hodinami
Scarlett Johansson si zahrá v novej verzii legendárneho hororu. Exorcista sa vracia v radikálne odlišnom spracovaní
Scarlett Johansson si zahrá v novej verzii legendárneho hororu. Exorcista sa vracia v radikálne odlišnom spracovaní
pred 3 hodinami
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
pred 3 hodinami
Tebe dobré ceny, iným dobro. Giving Friday mení výhodné nákupy v dm na pomoc iným
PR správa
Tebe dobré ceny, iným dobro. Giving Friday mení výhodné nákupy v dm na pomoc iným
dnes o 16:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
včera o 17:00
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
včera o 11:28
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
Sponzorovaný obsah
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
včera o 09:00
Vianočný Netflix & Chill. Tu je 10 tipov na najočakávanejšie novinky, ktoré v televíznom programe nenájdeš
Odporúčané
Vianočný Netflix & Chill. Tu je 10 tipov na najočakávanejšie novinky, ktoré v televíznom programe nenájdeš
včera o 14:00
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“
refresher+
Odporúčané
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“
dnes o 07:00
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
pred 2 dňami
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
včera o 17:00
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
19. 11. 2025 9:00
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
refresher+
Odporúčané
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
20. 11. 2025 8:00
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Domov
Zdieľať
Diskusia