Tebe dobré ceny, iným dobro. Giving Friday mení výhodné nákupy v dm na pomoc iným

Giving Friday nie je jednorazová záležitosť – funguje už osem rokov po sebe.
Posledný novembrový piatok je v dm drogerie markt už tradičný Giving Friday – deň, keď sa tu bežné výhodné nákupy menia na pomoc druhým. V piatok 28. novembra totiž dm venuje až 5 % z celkového obratu všetkých predajní a e-shopu projektom, ktoré pomáhajú tým, ktorí to najviac potrebujú, rozvíjajú vzdelávanie či zlepšujú životné prostredie. Stačí, aby si nakúpil/-a to, čo bežne potrebuješ – dm tvoj nákup za super ceny premení na konkrétny dobrý skutok.
Black Friday je o lovení zliav, Giving Friday v dm je o niečom úplne inom. Namiesto riešenia, koľko percent sa ti podarilo ušetriť, sa tento piatok môžeš pochváliť tým, že tvoj nákup niekomu pomohol. Stačí, že si do košíka hodíš svoje obľúbené šampóny, skincare, kapsuly do práčky či sladkú zdravú dobrotu pre deti a 5 % z tvojho účtu sa v dm premení na podporu projektov, ktoré robia život na Slovensku lepším.
Od aktivít pre deti zo znevýhodneného prostredia až po projekty, ktoré myslia na planétu – za každým takýmto projektom stoja aj bežné nákupy ľudí ako ty. Giving Friday nie je jednorazový hype, ale dlhodobý záväzok, ktorý dm spolu so svojimi zákazníkmi buduje už ôsmy rok po sebe.
Čo je Giving Friday a prečo nie je len o zľavách
Možno si povieš, že 5 % z jedného nákupu až tak veľa nespraví. Keď sa však spočítajú košíky zo všetkých dm predajní a e-shopu, vznikne suma, ktorá dokáže pohnúť reálnymi projektmi – nie na papieri, ale v konkrétnych mestách, školách a parkoch.
Aj vďaka Giving Friday dostalo napríklad 11 škôl fotovoltické panely, ktoré im pomáhajú znižovať účty za energie. Tieto školy zároveň učia žiakov, ako vyzerá udržateľná energia v praxi. Menej peňazí za elektrinu znamená zároveň viac možností pre krúžky, nové vybavenie alebo modernizáciu tried.
Ďalšou oblasťou, kam dm posúva pomoc z regálov až k ľuďom, je zdravie. V spolupráci s Národným onkologickým ústavom v Bratislave (NOÚ) pomáha pacientkam a pacientom, aby sa cítili dôstojne a čo najkomfortnejšie aj počas náročnej liečby.
Pri hospitalizácii dostávajú od dm balíček hygienických a kozmetických potrieb – veci ako krém na ruky, balzam na pery či mydlo, na ktoré mnohí ľudia v strese z diagnózy ani nepomyslia. Ročne ide až o 10-tisíc takýchto balíčkov.
Práve v NOÚ dm zároveň pomohla otvoriť aj bezplatné kaderníctvo pre onkologických pacientov. Pacientky po operáciách či chemoterapii tu môžu prísť na umytie vlasov, úpravu účesu alebo pomoc s parochňou – niečo, čo sa môže zdať ako detail, ale v realite vie zásadne zlepšiť pocity pacientov.
Popri tom dm podporuje aj dobrovoľnícku iniciatívu Dotyk krásy, v rámci ktorej kozmetička chodí za pacientkami a pacientmi priamo na izby, ponúka jemné kozmetické ošetrenia, masáže rúk a nôh a najmä ľudský kontakt, ktorý je v nemocnici často najcennejší.
Dm sa dlhodobo venuje aj téme ženského zdravia – napríklad bojom proti menštruačnej chudobe. Na desiatkach škôl po celom Slovensku postupne pribúdajú zásobníky s bezplatnými menštruačnými potrebami, aby dievčatá nemuseli riešiť, či si vôbec môžu dovoliť zostať v škole počas menštruácie.
Výsledok? Dobrý pocit z toho, že tvoja kozmetika, kapsuly do práčky či vitamíny majú v piatok ešte jednu, druhú „tajnú“ funkciu – posúvať dopredu celé komunity, nielen tvoju poličku v kúpeľni.
Ako sa zapojiť, aj keď ideš „len po sprcháč alebo tampóny“
Najlepšia časť na tom celom je, že od teba nikto nechce komplikované registrácie ani extra euro na charitu. Giving Friday funguje automaticky – stačí, že prídeš v piatok 28. novembra do ktorejkoľvek dm-ky alebo e-shopu, nakúpiš, čo bežne potrebuješ, a zvyšok už dm vyrieši za teba.
Všetko, čo v tento deň prejde cez pokladňu, sa započíta do sumy, z ktorej dm venuje 5 % na podporu projektov pre ľudí aj životné prostredie.
Aby toho nebolo málo, stále platí, že v dm nakupuješ „Vždy výhodne“. Ceny sú dlhodobo férové a nemusíš naháňať náhodné akcie. Navyše v Moja dm-App dostaneš body a ďalšie výhody pre seba, zatiaľ čo časť obratu z tvojho nákupu putuje ďalej na pomoc iným.
Čo pre Giving Friday potrebuješ spraviť:
- Prísť 28. novembra do ktorejkoľvek dm predajne.
- Nakúpiť to, čo by si si kúpil/-a aj tak – od kozmetiky po pracie gély.
- Pri pokladni použiť, ak chceš, svoju active beauty kartu alebo appku.
- Odísť s pocitom, že tvoj nákup pomohol niekomu ďalšiemu.