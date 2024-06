Outfit check slovenských a českých celebrít: Takto vyzerá luxus za tisícky eur v podaní Separa, Yzomandiasa či Dary Rolins

V zozname tentoraz nájdeš Yzomandiasa, Separa, Yakshu, ale aj Daru Rolins alebo Janku Slančikovú.

Slovenské a české hviezdy sociálnych sietí, šoubiznisu či rapovej scény privítali horúce letné teploty vo veľkom štýle. Za posledné týždne predviedli outfity ako vystrihnuté z módnych magazínov. Na svojom zovňajšku ani jednotlivých kusoch oblečenia či doplnkoch rozhodne nešetria, o čom sa môžeš presvedčiť nižšie.

Dobrý imidž je v prípade šoubiznisu dôležitý. Pozri sa, čo si v posledných týždňoch obliekli Dara Rolins, Yzomandias, Daniela Peštová, Janka Slančiková alebo Separ.

Yzomandias je bez akejkoľvek diskusie najštýlovejší český interpret, o čom nás presviedča už niekoľko rokov. Vo videoklipe na track Narcos, ktorý nahral spoločne s Hard Ricom, predviedol tento svieži letný outfit s jednoduchou bielou košeľou.

Prím v tomto prípade hrali najmä doplnky v podobe švajčiarskych hodiniek Rolex so zlatými článkami na zápästí, luxusných slnečných okuliarov a šperky s charakteristickým znakom pokryté diamantmi za tisíce eur. Takto má vyzerať áčkový raper. Súhlasíš?

Zdroj: Instagram/@milionplus, romix_photo

Českú rapovú scénu zastupuje okrem Yza aj PTK, ktorý si užíva úspech plnými dúškami a okrem luxusného čierneho „Géčka“ si doprial tiež full denim outfit od módneho domu Louis Vuitton. Košeľu v boxy strihu s krátkymi rukávmi aj jorts zdobí charakteristický monogram v printovej verzii. Cena je 3 200 eur. Baví nás aj klasická trucker šiltovka a zlaté slnečné okuliare.

Zdroj: Instagram/@takahiroryuu, Harsama Wannous

Hodinky zo švajčiarskych dielní Rolex nosí na svojom ľavom zápästí aj populárny skateboardista a influencer David Luu, ktorý svoju zbierku nedávno rozšíril o model GMT-Master s článkami z ružového zlata. Počas pracovnej cesty v Záhrebe zároveň predviedol recept na perfektný letný outfit, keď rolexy zladil s inými šperkami, basic bielym tričkom, so šortkami s rukopisom Ricka Owensa, šiltovkou Stussy a s teniskami Balenciaga za 1 000 eur.

Zdroj: Instagram/@realdavidluu

Nie je žiadne tajomstvo, že Separ miluje luxus, ktorý si pravidelne dopraje či už v podobe módy, šperkov, alebo hodiniek. V súčasnosti najúspešnejší slovenský interpret, ktorý plánuje vypredať Národný futbalový štadión v Bratislave, vlastní vo svojej zbierke viacero ikonických modelov oblečenia.

Medzi nimi aj denimovú súpravu so štvorčekovaným vzorom z prvej kolekcie Pharrella Williamsa pre módny dom Louis Vuitton. Cena je priamoúmerná limitovanosti produktu, pričom v ponuke resellerov nájdeš len bundu za viac ako 3 500 eur v závislosti od požadovanej veľkosti.

Zdroj: Instagram/@separ_dms

Michal „Yaksha“ Novotný sa síce najlepšie cíti odetý v streetwearových a športových modeloch, ale ak ide na špeciálnu udalosť, vo svojom šatníku ukrýva aj elegantné modely z dielní módnych domov.

Na svadbu svojich priateľov prišiel v sofistikovanom outfite, ktorý tvoril moderný čierny oblek od značky Jacquemus, kravata s charakteristickým trojuholníkovým logom Prada a masívna obuv s motívmi Louis Vuitton.

Zdroj: Instagram/@yak.sha

Daniela Peštová je módna ikona, ktorá je na vrchole viac ako 30 rokov a stále vyzerá ako mýtická grécka bohyňa. Štýl známej českej modelky nepodlieha všetkým sezónnym trendom a v šatníku má najmä nadčasové modely.

Perfektným dôkazom je outfit nižšie, keď má oblečený béžový trenčkot od značky The Frankie Shop v kombinácii s klasickými svetlomodrými džínsami, basic tričkom s okrúhlym výstrihom, so šiltovkou s logom univerzitného tímu amerického futbalu USF Bulls a s luxusnou koženou kabelkou z dielní Saint Laurent.

Zdroj: Instagram/@daniela_pestova

Pri českom modelingu chvíľu zostaneme, a to vďaka Karolíne Kurkovej, ktorá má módu v krvi. Vysoká plavovláska mala možnosť navštíviť ikonický filmový Festival v Cannes, kde ukázala tento elegantný vzhľad.

Karolína mala oblečené úzke čierne šaty, ktoré obopínali jej štíhlu postavu, s výrazným prvkom v oblasti dekoltu a ramien od renomovaného albánskeho tvorcu Valdrina Sahitiho. Luxusnú siluetu doplnila o sériu diamantových šperkov De Beers a obuv na podpätkoch Gianvito Rossi.



Zdroj: Instagram/@karolinakurkova

Ak hľadáš mestskú módnu inšpiráciu, potom ti možno pomôže Zorka Hejdová, ktorá vyrazila do ulíc Prahy v tomto cool vzhľade. Jedna z najvyhľadávanejších českých moderátoriek zvolila do príjemného teplého počasia ležérny outfit, ktorému dominovala vesta s odhaleným chrbtom zo spolupráce Victorie Beckham so značkou Mango.

Chválime aj výber svetlomodrých džínsov s nízkym sedom vo zvonovom strihu s podpisom značky The Frankie Shop, kabelku od značky Proenza Schouler vo veľmi trendovom tvare a slnečné okuliare CELINE.

Zdroj: Instagram/@zorkahejdova

Podobne ako Daniela Peštová, aj Dara Rolins je na vrchole domáceho šoubiznisu už viac ako 30 rokov a stále vyzerá fantasticky. Na fotografii má oblečený ľahký šortkový overal so zapínaním na gombíky vo svetlohnedej farbe, v ktorom vynikla jej štíhla postava, pričom ako obuv zvolila motorkárske kožené čižmy s množstvom kovových praciek.

Zdroj: Instagram/@dararolins_vermi

Záver zoznamu venujeme moderátorke a influencerke Janke Slačkovej, pri ktorej outfite sme stratili slová. Atraktívna tmavovláska si vychutnávala letnú atmosféru v tomto športovo-motorkárskom vzhľade, ktorý doplnila o okuliare s hnedým sklami pre retro vibe. Skrátená motorkárska bunda v kombinácii s krátkym vrchným dielom a biker shorts vyzerá nesmierne cool.