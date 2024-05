Petush Nasklee: Za nepopulárne témy ma ľudia hejtujú, často riešia, čo by som nemala robiť ako matka a žena (MAKE-UP & GOSSIP)

Petush porozpr├ívala o tom, ako sa dostala k to─Źeniu podcastov, ale aj to, s ─Ź├şm sa ako matka stret├íva na soci├ílnych sie┼ąach.

Do priestorov Beauty Factory si Linda Guni┼íov├í tentoraz pozvala influencerku a tvorky┼łu podcastov Petru┬áDzvon├şkov├║, zn├ímu ako Petush Nasklee. T├í ti v novej epiz├│de Make-Up & Gossip prezrad├ş svoj postup na vytvorenie┬ádokonal├ęho denn├ęho l├ş─Źenia, ktor├ę je jej st├ívkou na istotu, ke─Ć rob├ş podcasty.┬á

Hne─Ć na za─Źiatku Petra uk├ízala svoje dva TOP produkty, bez ktor├Żch neod├şde z domu. V jej kabelke nesmie ch├Żba┼ą ceruzka na pery ani ob─ż├║ben├Ż lesk. N├ísledne sa pustila do pr├şpravy pleti, ktor├í zah┼Ľ┼łala nanesenie s├ęra s obsahom kyseliny hyalur├│novej, zmat┼łuj├║ceho ple┼ąov├ęho kr├ęmu a aplik├íciu ochrann├ęho produktu s SPF.┬á

Na pripraven├║ ple┼ą si n├ísledne aplikovala make-up. Ak h─żad├í┼í hydrata─Źn├Ż a dlhotrvaj├║ci make-up, ktor├Ż tvoju ple┼ą dokonale zjednot├ş, vysk├║┼íaj Lindinho ob─ż├║benca┬áÔÇô tekut├Ż make-up LÔÇÖOr├ęal Paris True Match. Na tmav├ę kruhy pod o─Źami ─Źi in├ę nedokonalosti si potom vezmi ─żahk├Ż tekut├Ż korektor.┬áPetra si pomocou kont├║rovacieho p├║dru zv├Żraznila obrysy tv├íre, ─Ź├şm ju opticky zo┼ít├şhlila. Nakoniec si naniesla l├şcenku.

Obo─Źie si Petra upravuje pomocou kefky a ceruzky, dopusti┼ą ned├í ani na g├ęlov├║ pom├ídu┬áMaybelline Tattoo Brow, pomocou ktorej si obo─Źie nakoniec zafixuje. Na o─Źi pou┼żila nude o─Źn├ę tiene, na ktor├ę si aplikovala tekut├║ linku. Nakoniec si Petush zv├Żraznila ceruzkou pery, ktor├ę si┬án├ísledne pretrela leskom.

Petush Nasklee┬ávo svojom podcaste priv├ştala u┼ż 101 host├ş. Ako sa k podcastu dostala a ktor├Ż hos┼ą v nej zanechal najsilnej┼í├ş dojem? Ako sa zozn├ímila so svoj├şm man┼żelom a ako sa c├şti v role matky? Aj to sa dozvie┼í vo videu. V ┼łom ti okrem toho Petush prezrad├ş, ─Źo by nikdy nezavesila na soci├ílne siete a pre─Źo odmieta estetick├ę z├íkroky.┬á