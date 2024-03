Flexking: Strýco Filip sa snaží byť chutný, a pritom je to stokár (ROZHOVOR)

Čítaj bez obmedzení celý mesiac. Stačí poslať SMS (za 5€). Ako to funguje?

Ako hodnotí Flexking svojho ďalšieho súpera v nadchádzajúcom FNC?

V tomto rozhovore si Robo pozval do štúdia rapera Flexkinga, ktorého čaká ďalší zápas vo Fight Night Challenge.



So svojím hosťom sa rozprávali o minulosti, v ktorej Flexking pár mesiacov strávil vo väzení, o jeho potenciálnej futbalovej kariére, rape a živote, no najmä o boxe a MMA.