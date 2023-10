OUTFIT CHECK: Čo máš na sebe a koľko to stálo? Našli sme outfit za 1 € aj kabelku za 1500 € (ANKETA)

Ktorá suma ťa šokovala najviac?

Barbora sa tentoraz vybrala do bratislavského Auparku, kde bude od 19. do 22. októbra Víkend zliav. Zľavové kupóny sú už teraz dostupné na webe www.auparknakupy.sk, prípadne v tlačenej verzii v magazíne Top fashion. Do akcie je zapojených viac než 70 značiek a obchodov, tak nabehni do Auparku oživiť svoj jesenný šatník. Zľavy až do výšky 50 % tu nebývajú tak často.

Inšpirovať sa môžeš aj must-have modelmi mladých Slovákov, ktorí odpovedali nielen na otázku „Čo máš na sebe a koľko to stálo?“, ale sa Barborou podelili aj o to, čo by nemalo chýbať v ich jesennom šatníku. Zhodli sa na tom, že v chladných dňoch by tam malo byť oblečenie, ktoré ich zohreje: prešívaná vesta, páperová bunda či teplý kabát.

Pri nákupoch sa môžeš inšpirovať aj outfitmi z ankety, ktoré zaujali aj Barboru. Či to bude flanelka za 95 €, kabelka za 1 500 € alebo pohodlné tepláky za 350 €, to už necháme na teba. Dôležité je, aby si sa vo výslednom outfite cítil pohodlne a komfortne. V čom sa cítia dobre mladí Slováci, to sa dozvieš vo videu.