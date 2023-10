Šokujúci knokaut Vémolu už po siedmich sekundách a obrovská dominancia Buchingera (Report z turnaja Oktagon 47)

Ako dopadol turnaj Oktagon 47?

Šok, ktorý nečakal absolútne nikto, dominancia legendárneho „Bukiho“, sklamania Slovákov či úspešný a emotívny návrat Lucie Szabovej. Aj to ponúkol sobotňajší turnaj organizácie Oktagon MMA s poradovým číslom 47 v Tipos Aréne.

Jedným z hlavných ťahákov akcie mala byť bitka knokautéra Vlasta Čepa s Matějom Peňázom. Český zápasník však ohlásil, že sa jeho ruka nestihne plne uzdraviť a Čepo sa napokon na poslednú chvíľu zranil, pričom už mal vybaveného náhradného súpera.

Čepo sa síce na turnaji nepredstavil, ale počas rozhovoru pokorne vyzval súčasného šampióna Patrika Kincla na zápas o titul. „Som dvojka v rebríčku, mám štyri zápasy v rade a v strednej váhe som neporazený. Preto si myslím, že som najadekvátnejším súperom v našej váhovke,“ povedal.

Krátko na to si práve Čepa vypýtal muž, ktorý s ním mal stáť v klietke, Egypťan Ahmed Sami. Ten v prvom dueli večera počas free prelims „vypol“ Maďara Adama Horvátha a ukázal všetkým, prečo z neho už na pohľad ide strach.

Najskôr prežil triangle, ktorý mu Horváth nasadil a už to vyzeralo, že to dotiahne do úspešného konca, nakoniec ho však Sami rýchlo schladil a dorazil tvrdým ground and poundom.

Najskôr prevaha, potom slzy sklamania

Nasledoval zápas Slovensky Veroniky Smolkovej s Britkou Megan Morris, pričom publikum v aréne jasne fandilo domácej zápasníčke a neustále skandovalo jej meno. V prvom kole zasypala Britku nepríjemnými kombináciami a nedala jej dýchať.

Len pár sekúnd jej chýbalo k ukončeniu, no Morris zachránil gong. V druhom kole sa spamätala a vrátila úder. Smolkovú vzala na zem a držala ju tam zubami nechtami, snažila sa nasadiť jej nejakú páku a hrozila z každej pozície.

Vyrovnaný zápas napokon vyvrcholil tesne pred koncom tretieho kola, kedy Morris prinútila po opätovných pokusoch Slovenku odklepať a vyhrala na submisiu. Smolkovej slzy sklamania rozhodne nepotešili divákov, no aj tí museli uznať kvality britskej bojovníčky, ktorá z klietky napriek výhre odchádzala ďaleko viac dobitá.

Zdroj: OKTAGON MMA

Veľký návrat tichej zabíjačky

Americký UFC veterán a bývalý titulový vyzývateľ Gustavo Lopez sa v Bratislave vrátil do klietky Oktagonu po tvrdej prehre, ktorú utrpel v boji proti vtedajšiemu šampiónovi bantamovej váhy Jonas Mågårdovi a vyzerá to tak, že sa z nej ešte úplne nespamätal.

Síce sa na svojho ďalšieho súpera Bena Adamiu pripravoval v bratislavskej Octagon Fighting Academy, Gruzínec vyhral na body po celkom viditeľnej prevahe úderov. Po tomto strete prišla do klietky obľúbená „Silent Killer“ Lucia Szabová, ktorú v zápasení na čas zastavilo materstvo.





Keďže nechcela nič uponáhľať, s Alexandrou Andersröd si zmerala sily „len“ pod underground pravidlami teda v postaji, nie v MMA. Nič si nedarovali a obe dostali aj rozdali tvrdé lakte či kolená, no predsa len aktívnejšia a presnejšia bola Slovenska.

Jej úprimná radosť bola dojemná. Na otázku Ondřeja Novotného, ako zareaguje jej synček, keď ju zbadá s monoklom (ktorý mala mimochodom poriadny) zahlásila iba ladne s úsmevom na tvári: „Asi sa bude smiať“.

Zdroj: OKTAGON MMA

Nová hrozba vo velterovej divízii

Krátko na to privítal vo velterovej váhe Čecha Matouša Kohouta (predtým zápasil v nižšej váhovke do 70 kilogramov) bratislavský „Diamantový Čávo“ Robo Pukač. Napriek tomu, že Slovák veľmi chcel vyhrať a robil preto skutočne všetko, čo bolo v jeho moci, Kohout bol aktívnejší, presnejší a uštedril mu viac úderov.

Pukač sa navyše nedokázal poriadne presadiť v boji na zemi, kde Kohouta po celý čas ťahal, čo priznal aj v pozápasovom rozhovore. Prehru na body vzal ako chlap, uznal chybu a dodal, že mu neostáva nič iné, len viac makať.

Celá aréna následne už čakala na nabitú hlavnú kartu večera, ktorú odštartovala bitka dvoch nebezpečných borcov, ktorých si môžeš pamätať vďaka pyramíde Tipsport Gamechanger. Reč je o Poliakovi Łukaszovi Siwiecovi, ktorý takmer porazil Davida Kozmu a Gruzíncovi Amiranovi Gogoladzemu.

Druhý menovaný mal veľkú výškovú prevahu, ktorú vedel zúročiť, keďže triafal poriadne bomby a neraz so súperom otriasli. Siwiec bol ale ako hladný lev, ktorého sa nedá len tak zbaviť. Gogoladzeho dostal párkrát na zem a nemilosrdne ho tam šikanoval. Bodoví rozhodcovia však napokon videli vyhrať práve Gruzínca.

Zdroj: OKTAGON MMA

Dychberúci krvavý zápas večera

Na programe bol ďalej duel medzi Marekom Mazúchom a Jaimem Corderom. Publikum pri ňom znova patrične ožilo a hlasne skandovalo meno slovenského bojovníka, ktorý je známy svojimi „granátmi“. Po úvodnej prestrelke si asi každý vravel, že tento zápas nemôže ísť do tretieho kola. A predsa sa stalo.

Obaja dostali v prvom kole knockdowny a mali na mále k ukončeniu, v druhom sa však viac upokojili, no o taktizovaní sa stále nedalo hovoriť. Išlo stále o krvavú vojnu, ktorá miestami postavila divákov zo stoličky.

V treťom kole odokrytý a sebavedomý Cordero ukazoval Mazuchovi, že jeho údery s ním nič nerobia a dokáže ich zvládnuť. Slováka však iba vyburcoval a ten ho za posmešky krátko na to tvrdo potrestal a poslal k zemi až zožal obrovský a hlučný potlesk. Nepochybne bol zaslúžený, pretože šlo o najlepší zápas celej akcie.

Zdroj: OKTAGON MMA

Famózny prehľad „poľského dynamitu“

Domáci vrelo privítali ďalšieho Slováka v ringu Karola Ryšavého, ktorý sa dočkal zápasu s Poliakom Mateuszom Legierskim. Mali sa spolu stretnúť už v minulosti, na napokon k nemu nedošlo. Ryšavý si veril, že dokáže byť prvým zápasníkom, ktorý Poliaka v Oktagone porazí, no nestalo sa tak.

Legiersky si takticky a s absolútnym prehľadom postrážil zápas. Slováka k ničomu nepustil a robil si s ním miestami, čo chcel. Súpera zlomil hlavne silným wrestlingom a kontrolou na zemi. Nešlo teda o žiadnu brutálnu bitku v stoji, v ktorej mal Ryšavý väčšiu šancu pohroziť.

„Poľský dynamit“, ako sa prezýva, opäť ukázal, aký je inteligentný, skúsený a komplexný zápasník a že patrí medzi absolútnu špičku vo svojej váhovke. Koniec koncov, jedinú prehru v kariére má iba z poľskej KSW. Nepochybne si po tomto výkone brúsi zuby na Loseneho Keitu.

Zdroj: OKTAGON MMA



No a aký by to bol turnaj bez ťažkých váh? Oktagon 47 nám ponúkol aj stret dvoch obrov. Prvým bol Legierskeho krajan Adam Pałasz, druhým Francúz Sofiane Boukichou. A i keď publikum v napätí nažmurkalo a čakalo knokaut, nedočkalo sa.

Síce visel vo vzduchu každú chvíľu, zápas museli rozhodnúť až bodoví rozhodcovia, ktorí videli napokon vyhrať Poliaka. Keďže v stoji sa so súperom necítil príliš komfortne, unavil ho sebavedomo na zemi.

Zdroj: OKTAGON MMA

Buchinger tvrdo trestal

V hlavnom predzápase večera sa zoči-voči stretli Ivan Buchinger a Jakub „Hezoun“ Dohnal. Čech si na slovenskú legendu veril, no keď odchádzal z klietky, rozhodne by ho nikto za „hezouna“ neoznačil. Buchinger ho totiž po tom, ako počas mrazivej nástupovky Slovensko moje, otčina moja vstúpil do klietky, dobil a vyškolil ako žiačika. Ukázal obrovskú dominanciu s úspešným koncom.

Paradoxne sa v prvom kole hľadal a nechal Dohnala trafiť viacero nepríjemných úderov. V druhom kole už nahodil vážnu tvár a začal nekompromisne demolovať. Dohnala potrestal za skoršie vyjadrenia, ten mu len v krátkom pozápasovom rozhovore zaďakoval za zápas a dodal: „Ivan, ešte nechoď do dôchodku. Si fakt dobrý.“

Naradostený dav domácich fanúšikov vo vypredanej Tipos Aréne s iskrou nádeje dúfal, že sa v hlavnom zápase večera o titul poloťažkej váhy zopakuje scenár spred štyroch rokov, kedy iný Slovák, Attila Végh, knokautoval Karlosa Vémolu už v úvodnom kole.

Zdroj: OKTAGON MMA

Šokujúci záver a kritika rozhodcu

Všetko však bolo úplne inak. Vémola totiž priniesol expresné ukončenie a Pala Langera prevalcoval už po siedmich sekundách knokautom. Všetci tak zostali kompletne bez slov a časť publika okamžite začala akoby urazene opúšťať štadión.

Iní kričali, bučali a niektorí diváci hlasno a nahnevane kritizovali rozhodcu Pavla Touša za príliš skoré ukončenie s tým, že Langerovi mohol dať ešte šancu. Výsledok to však už nezmenilo. Sklamaný Langer si šiel pokorne podať ruku s Vémolom a Čech sa grandiózne radoval z prvého knokautu v Oktagone. Čakal naň roky.

Český „Terminátor“ zavolal následne do klietky Attilu Végha, aby si mohli osobne potvrdiť ich odvetu, hneď na to však prekvapil s tým, že pred týmto zápasom chce ešte v decembri trilógiu s Patrikom Kinclom v strednej váhe.

Vémola totiž vraj chce ísť do zápasu s Véghom ako dvojitý šampión. To asi nepotešilo slovenského zápasníka ani promotérov organizácie, ktorých „Terminátor“ postavil pred neľahké rozhodnutie. Čech však neskôr urobil veľké gesto, keď daroval bonus večera súperovi Langerovi.