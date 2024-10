Herec Juraj Koči: Raz som prišiel na nakrúcanie Druhej šance s monoklom a ostrihaný. Tvorcovia neboli nadšení (Rozhovor)

Má len osemnásť rokov, no už ho pozná celé Slovensko.

Na obrazovke televízie Markíza debutoval ako jeden zo žiakov v obľúbenom seriáli Pán profesor a momentálne stvárňuje po boku Jána Koleníka medika Filipa Németha v Druhej šanci.

Juraj Koči (18) však nie je obyčajný herec. Mimo kamery tvrdo maká v gyme a boxuje v ringu (okrem amatérskych zápasov mal dva duely v organizácii Fight Night Challenge), taktiež často pózuje pred foťákom, keďže sa venuje modelingu.

Ako dokáže už počas strednej školy stíhať všetky aktivity a čo mu pomohlo k tomu, aby si lepšie zorganizoval čas? „V apríli som každé ráno vstával o 4:30, chodil som na autobus do gymu na tréning, pretože som ešte nemal vodičák, a následne som šiel do školy. Po škole som šiel opäť na tréning, do toho som nakrúcal, robil reklamy a musel som ešte držať diétu. Bolo to fakt strašné,“ priblížil náročné obdobie.

Vyučovanie sa mu často kryje s nakrúcaním, no nie vždy tomu v škole rozumejú. „Niektoré učiteľky to chápu a podporujú ma, iné tomu vôbec nerozumejú a myslia si, že škola je to najdôležitejšie na svete, a keď nič nevyštudujem, nikdy nič nedosiahnem,“ tvrdí. Pre Refresher prezradil aj to, či plánuje ísť herectvo študovať na vysokú školu.

Zdroj: REFRESHER/Martin Mendel

Ľudia ťa poznajú najmä ako herca a boxera. Si však aj model. Kedy a ako si sa dostal k modelingu?

Už ako malý krpec som chodil na dramatický krúžok a hral v divadle. Učiteľka, ktorá tento krúžok vyučovala, nás občas brala do rôznych agentúr. Keď som išiel hrať do seriálu Pán profesor, všimli si ma ľudia z Exit Model Management a oslovili ma. Ja som však vôbec nechcel robiť modeling. Napriek tomu ma presviedčali, pýtali si moje číslo a niekoľkokrát mi volali. Presviedčali ma asi päťkrát, kým som to nakoniec prijal. Bol to fakt dlhý proces.

Čím ťa nakoniec presvedčili?

Nátlakom. Úplne ma zmanipulovali. (smiech) Napokon sa to však rozbehlo a je to v pohode. Som rád, že ma nakoniec presvedčil práve Exit.

Zdroj: Archív Juraja Kočiho

Skúšali to na teba v začiatkoch nejakí špekulanti mimo agentúr s tým, že keď sa chceš v modelingu niekam dostať, musíš nafotiť najskôr nejaké nahé fotky?

Viem, že niektorí moji kolegovia dostali podobné ponuky, ale ja nie. Keď sa mi niečo nepáči, viem to dať jasne najavo, takže nikto si nedovolí mi niečo také navrhnúť.

Dostal si sa už vďaka modelingu na nejaké exotické miesta a spoznal si známe osobnosti?

Jedine do Chorvátska, kde sme boli fotiť promo na Pána profesora. To bolo super. Zatiaľ som však nikam inam čisto vďaka modelingu nevycestoval. Najmä pre školu, keďže stále študujem a mám ďalšie pracovné povinnosti tu na Slovensku. Po skončení školy plánujem cestovať viac.

Modeling je striktný na výzor a postavu. Stretol si sa s tým, že na teba niekto vyslovene tlačil v tom, čo musíš a čo nemôžeš jesť, a čo môžeš alebo nemôžeš robiť vo voľnom čase? Sú veci, ktoré si musíš pre modeling odopierať?

Samozrejme. V modelingu musíš mať isté miery, ale ja mám výhodu aj v tom, že športujem. Väčšinou som vo forme, ale bolo mi párkrát povedané, že moje telo nie je okej a tak. Občas mi to povedali aj fakt drzo. Ja si z toho síce nič nerobím, ale viem si predstaviť, že ak také niečo hovoria mladým babám, môžu neskôr trpieť anorexiou a podobne.

Zdroj: Archív Juraja Kočiho

Cieľom modela je mať peknú tvár, ak však človek robí box, môže mať často monokle, škrabance alebo rozbitý nos. Nie je boxovanie a modeling tak trochu v rozpore? Nestalo sa ti ešte, že si mal ísť na nejaké dôležité fotenie a deň predtým si dostal na sparingu takú bombu, že to následne bolo vidno?

Jasné, že sa mi to stalo, dokonca viackrát. (smiech) Našťastie som v boxe celkom dobrý, takže sa mi to nestáva až tak často. Naposledy som prišiel s monoklom na nakrúcanie Druhej šance.

Bolo ťažké ho zakryť?