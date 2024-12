Bojová organizácia Oktagon MMA usporiada v sobotu 7. decembra ďalší veľký turnaj. Tentoraz sa uskutoční v mníchovskej aréne SAP Garden.

Jedenásť zápasov, veľké mená a dva zápasy o titul. Fanúšikovia MMA budú oslavovať Vianoce o niekoľko týždňov skôr. Najbližší turnaj Oktagon 64 prinesie množstvo ostrých zápasov, ktoré sľubujú veľkolepú šou a niektoré z nich budú poznačené očakávanými návratmi.

100-kiloví boxeri v boji o titul

Vrcholom večera bude odveta medzi pravdepodobne najväčšími bitkármi v organizácii. Kráľ ťažkej váhy, takmer 120-kilogramový šampión Hatef Moeil, bude obhajovať svoj trón proti vyzývateľovi Lazarovi Todevovi. Moeil vyšiel víťazne z ich minuloročného prvého súboja po piatich kolách, odvtedy si však Lazar pripísal dve ťažké víťazstvá TKO a bude chcieť so svojím súperom vyrovnať skóre.

Zdroj: OKTAGON MMA

Zápasy v MMA môže rozhodnúť jediný úder a v ťažkej váhe to platí dvojnásobne. Nebolo by preto veľkým prekvapením, keby sa zápas skončil v prvých sekundách. Držiteľ opasku Moeil vstúpi do zápasu ako favorit, ale jeho súper Todev má všetky predpoklady na to, aby šampiónovi ťažkej váhy uštedril pred Vianocami prvú porážku na pôde organizácie.

Návrat českej hviezdy

V druhom titulovom zápase večera sa o opasok vo welterovej váhe stretnú Kaiko Birt a Ion Surdu. Brazílsky zápasník Brito sa do Oktagonu vracia po takmer dvoch rokoch. Fanúšikovia si ho môžu pamätať ako kata bývalého šampióna Davida Kozma, ktorého Brito poslal k zemi pred limitom. Teraz chce získať späť svoj vysnívaný titul vo welterovej váhe, ale v ceste mu stojí obávaný stroj na knockouty.

David Kozma vs. Kaik Brito. Zdroj: OKTAGON MMA

Moldavský účastník miliónovej pyramídy Tipsport Gamechanger má na konte 15 víťazstiev, z toho 11 KO/TKO. Pritom drvivú väčšinu svojich zápasov Surdu zastavil v prvom kole. Šance sú v tomto prípade vyrovnané. Jedno je však isté - keď proti sebe stoja dvaja takíto nebezpeční šampióni na doraz, o vzrušujúce momenty je zvyčajne postarané.

Neporazený talent a český favorit

Jedným z vrcholov turnaja bude návrat nemeckého supertalentu Maxa „Stiflera“ Holzera. Dvadsaťdvaročný hráč vo svojej doterajšej kariére ešte nikdy neprehral a ťahá sériu deviatich víťazstiev v rade. Drvivú väčšinu z nich navyše ukončil pred limitom. Eugen Black-Dell, ktorého čaká debut v organizácii, sa mu pokúsi vziať pečať neporaziteľnosti.

Českí fanúšikovia sa môžu tešiť na súboj Jakuba Dohnala. Z posledných dvoch zápasov odchádzal ako porazený a teraz ho čaká ďalšia ťažká skúška. V klietke sa stretne s nebezpečným Michaelom Deigom Scheckom, ktorý v Oktagone predviedol už niekoľko nezabudnuteľných výkonov.

V českom tíme nebude chýbať ani Jan Malach, ktorý sa postaví Gokhanovi Aksuovi, šampiónovi dvoch rakúskych organizácií so sériou troch víťazstiev v rade. Taktiež Marek Bartl nastúpi proti Endritovi Brajshorimu a Jan Stanovský bude hájiť české farby proti Fedorovi Ďuricovi, nováčikovi v organizácii.

Zdroj: OKTAGON MMA

Fanúšikovia tvrdých finishov by si nemali nechať ujsť zápas medzi Alexandrom Poppeckom a Marcom Doussisom. Tieto welterové váhy v drvivej väčšine prípadov odchádzali zo zápasov pred limitom a aj tu môžeme očakávať rýchly finiš.

To platí aj pre zápas Jaime Cordero vs. Ion Taburceanu. Prvý menovaný ukončil jeden zo svojich zápasov len za 22 sekúnd a druhý menovaný ešte nikdy nebojoval celé tri kolá. Odporúčame ti teda pozorne sledovať zápas, aby si nezmeškal bleskové KO.

Jednou zo známych tvárí na karte je francúzsky bojovník Jorick Montagnac, ktorý má na konte päť víťazstiev v Oktagone a o ďalšie sa pokúsi v súboji s Mateuszom Duczmalom. A nebudú chýbať ani domáci bojovníci v súboji Patricka Vespazianiho proti Sebastianovi Herzbergovi, ktorý je stále neporazeným.

Zdroj: OKTAGON MMA

Koniec roka vo veľkom štýle

Tým sa však tohtoročný Oktagon nekončí. Už tradične sa organizácia koncom decembra vráti do pražskej O2 Arény na jeden zo svojich najväčších turnajov. Oktagon 65 prinesie tri titulové súboje, uvidíme vyvrcholenie miliónovej pyramídy Tipsport Gamechanger medzi Ronaldom Paradeiserom a Losenom Keitom, Karlos Vémola bude obhajovať svoj opasok proti Willovi Fleurymu a v neposlednom rade uvidíme ženský zápas storočia Lucie Pudilová s Luciou Szabovou.