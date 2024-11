Mike Tyson: Tri roky sedel v base za znásilnenie, manželku vraj týral. Pil od 9 rokov a súperovi v ringu odhryzol kus ucha

Jeden z najlepších boxerov všetkých čias sa postaví po dlhom čase znova do ringu už 15. novembra proti známemu youtuberovi Jakovi Paulovi. Sily si zmerajú na štadióne AT&T v Texase.

Kid Dynamite, The Baddest Man On The Planet, Iron Mike. Počas svojej bohatej kariéry dostal viacero prezývok a prívlastkov. Keď bol na vrchole, bol nezastaviteľný. Svojím povestným pravým zdvihákom dokázal poslať k zemi aj ďaleko väčších chlapov.

Mike Tyson je žijúcou legendou. Spoznáš ho okamžite podľa výrazného tetovania na tvári, či vďaka prísnemu pohľadu, z ktorého mávali jeho súperi nočné mory. Určite si tiež počul o hrozivom incidente, pri ktorom priamo v ringu počas zápasu odhryzol kus ucha Evanderovi Holyfieldovi.

Napriek tomu, že má rodák z drsného Brooklynu už 58 rokov, stále má chuť zápasiť. Prijal totiž výzvu od mladej americkej hviezdy — Jaka Paula. Je o tridsaťjeden rokov mladší a síce sa vyprofiloval ako kontroverzný a provokatívny youtuber, stal sa profiboxerom, pričom získal cenné skalpy.

Porazil bývalých zápasníkov UFC — Andersona Silvu, Nata Diaza, Tyrona Woodleyho, Bena Askrena, či Mika Perryho. Doposiaľ prehral v ringu iba raz s Tommym Furym. A síce je mladší, dravší a obratnejší, než Tyson, v prospech súpera budú hrať práve skúsenosti.



Iron Mike má totiž na konte až päťdesiat výhier, z toho 44 knokautov. Pripíše si ďalší? To sa dozvieme už v piatok 15. novembra (pôvodne sa mal zápas konať už 20. júla, ale pre zdravotné problémy Tysona ho radšej posunuli). Boxerský duel si budeš môcť pozrieť na Netflixe. Pri tejto príležitosti sme pre teba pripravili profil toho známejšieho a skúsenejšieho z dvojice. Tyson má za sebou totiž oveľa silnejší príbeh plný vzletov aj tvrdých pádov.

Počas svojej cesty sa dostal veľakrát do problémov so zákonom a bol terčom médií pre rôzne excesy. Tri roky si dokonca odsedel v base za znásilnenie. Ak sa ti páči podobný obsah, pridaj sa do klubu Refresher+ a čítaj na našom webe všetko bez obmedzení. Nájdeš tam viacero profilov osobností alebo kapiel, reportáží zo zahraničia, či desivých kriminálnych príbehov.

Zdroj: Getty Images/Frederick M. Brown

Pouličné bitky, drogy, krádeže a zlý vzťah s matkou

Tysonov prvý ťažký boj začal, keď bol ešte dieťa. Išlo však o boj, ktorý nemal pravidlá. Na ulici nebol žiaden rozhodca. Keď ťa niekto zrazil k zemi, nikto ho nezastavil v tom, aby pokračoval a bil ťa ďalej. Ak bol súper v presile a mal so sebou partiu kamarátov, nikoho to netrápilo.

Iron Mike vyrastal v chudobnej rodine a v drsnej štvrti Brownsville vo východnom Brooklyne (matka bola alkoholička, otca nepoznal), ktorá bola miestom s najvyššou mierou kriminality v celom New Yorku, píše Planet Sport. Násilné zločiny boli na dennom poriadku.

„Všetko bolo také nepriateľské... Vždy nás zastavovali policajti, sanitky vždy prišli niekoho vyzdvihnúť, neustále bolo počuť výstrely, ľudia boli pobodaní,“ zaspomínal si na detstvo Tyson. Prvú traumatickú skúsenosť zažil už ako sedemročný, keď ho zneužil neznámy starší muž.



Zanechalo to v ňom obrovský hnev, ktorý sa stupňoval šikanou od rovesníkov. Aby mladík napokon zapadol, musel sa prispôsobiť pravidlám hry a stať sa bezohľadným, nebojácnym delikventom, ktorý si nenechá skákať po hlave. „Peklo bol môj život, bol to môj svet, tam som vyrastal,“ priblížil náročné obdobie. Už ako jedenásťročný sa pripojil k miestnemu gangu. Zoznámil sa s tvrdými drogami, kradol a bil sa.