Moncler x Adidas Originals v novej brutálnej spolupráci. Páperová bunda aj ponožky vyzerajú poriadne lákavo

Novinka Moncler x Adidas Originals ti predstavuje páperové bundy, ale aj modely obuvi NMD či Campus v poriadne extravagantnom vyhotovení. Zrejme im neodoláš, no ceny zabolia.

Po brutálnej spolupráci s Pharellom Williamsom sa luxusná značka Moncler najnovšie spája s Adidas Originals. Novinka si poriadne dáva záležať na detailoch, vďaka čomu vyniknú rukopisy oboch značiek, píše Highsnobiety. Hoci sú dominantou kolekcie práve ikonické Moncler línie a lakovaný nylón, na produktoch nechýba ani logo Adidasu a povestné tri pruhy.

Futuristická línia je inšpirovaná cestou objaviteľa, ktorý mieri z vrcholu hôr do veľkomiest. Väčšina prvkov kolekcie ti však pripomenie nevšedný outfit lyžiara, pre ktorého je aj obyčajný svah prehliadkovým mólom. Už pri prvom pohľade na kampaň The Art of Explorers, ktorá bola generovaná AI, je jasné, že novinku si obľúbia milovníci outdooru, ako aj streetstylu.

Moncler x Adidas Originals predstavujú futuristickú kolekciu. Kampaň generovalo AI. Zdroj: Moncler x Adidas Originals

Skvostom kolekcie sú práve páperové bundy, ktorými je značka Moncler povestná. Okrem striebornej a čiernej nechýba ani výrazná tmavomodrá. Takzvané pufferky okrem toho nájdeš aj v dlhom a kratšom vyhotovení, takže okrem štýlu ti v outfite nebude chýbať ani funkčnosť a komfort. O lákavý efekt na bundách sa však postaralo aj výrazné kľukaté prešívanie.

Neprehliadnuteľnou časťou kolekcie sú aj tenisky NMD a snehule Campus od Adidasu, ktorým dizajnéri vdýchli výraznú estetiku značky Moncler. NMD, ktoré sú vyrobené zo špeciálneho vodoodolného materiálu Gore-tex, ťa upútajú najmä puffer efektom, ktorý sa nachádza v oblasti troch pruhov. Snehule Campus v úprave Moncler x Adidas sa takisto nezaobišli bez výrazného prešívania, masívnej línie a rozličných tvarov z hľadiska dĺžky.

Extavagantná novinka bude dostupná už od 4. októbra na oficiálnych weboch oboch značiek a od 5. októbra aj vo vybraných kamenných predajniach značiek. Ceny produktov sa pravdepodobne odrážajú od kvality a prestíže, ktorú do spolupráce prináša Moncler.

Za mikinu s kapucňou zaplatíš 590 eur a za predĺženú páperovú bundu Bonneval Cocoon Puffer až 1 990 eur. Jedným z najlacnejších produktov sú ponožky za 70 eur. Šiltovka Jacquard Baseball ťa vyjde 210 eur. Je už len na tebe, či si za tento unikát na trhu ochotný zaplatiť. Čo si o spoločnej kolekcii myslíš ty, nám nezabudni dať vedieť v ankete nižšie.