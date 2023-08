VIDEO: Drakeovi na pódiu opäť pristála obrovská podprsenka, fanúšička ju ukradla svojej matke. Raper ju použil ako šatku

Podprsenkové šialenstvo pokračuje. Tentoraz sa lámali veľkostné rekordy.

Drake posledné mesiace vystupuje po Severnej Amerike v rámci turné s názvom It's All a Blur s raperom 21 Savageom, počas ktorého sa mu dejú čoraz kurióznejšie situácie. Celé to odštartovala istá Olivia Veronica Correira, ktorá po ňom na jeho šou v Barclays Center v Brooklyne hodila svoju podprsenku veľkosti 36G. Táto 21-ročná fanúšička si tak získala nielen okolo 100-tisíc sledovateľov na Instagrame, ale aj spoluprácu s Playboyom.

Odvtedy sa tento úspech snažia zopakovať aj ostatní účastníci Drizzyho koncertov, ktoré sa tak postupne menia na prehliadky spodnej bielizne. Najnovšie to zopakovala jedna z fanúšičiek počas víkendovej zastávky v Climate Pledge Arena v americkom Seattli, ktorá kanadskému raperovi hodila na pódium podprsenku svojej matky.

“I can use this as a durag tonight” 😭 pic.twitter.com/4FMAnmbIGd — Word On Road (@WordOnRd) August 27, 2023

„Toto je podprsenka tvojej matky, ktorú si priniesla na šou? Kde je tvoja mama? Musíš jej poslať moju lásku. A, mimochodom, musíš jej povedať, aby si zriadila Instagram, a to čo najskôr,“ povedal Drake, keď v rukách držal obrovskú podprsenku. „Toto je šialené. Čo ti dáva?“ komentoval raper kus spodnej bielizne počas toho, ako si ho detailne prehliadal.

„Dnes večer by som ju mohol použiť ako durag (šatka charakteristická pre amerických raperov na prelome 90. rokov, pozn. red.),“ dodal a dal si podprsenku na hlavu. Stále nemohol uveriť, aká veľká je podprsenka fanúšičkinej matky. Nakoniec zistil, že ide o číslo 46J, pričom uviedol, že pravdepodobne ide o veľkostný rekord medzi podprsenkami, ktoré mu posledné týždne pristáli na pódiu. „Spravte bordel pre matku tohto dievčaťa,“ dodal na záver.

Drakeovi aktuálne ide karta. Zatiaľ čo všetci netrpezlivo čakajú na jeho ôsmy štúdiový album For All the Dogs, ku ktorému prednedávnom zverejnil cover od jeho päťročného syna Adonisa, vypredáva jednu šou za druhou.

Okrem nezabudnuteľnej šou s množstvom významných hostí, jedinečných projekcií a efektov kanadský raper nezabúda ani na svoj imidž, keď predvádza jeden skvelý outfit za druhým (naposledy napríklad jedinečným párom ružových tenisiek Nike Glide). Nedávno spôsobil rozruch aj tým, keď počas svojej šou rozdával fanúšikom kabelky Chanel a Hermès.